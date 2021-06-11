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Законопроєкт №5600 ускладнює адміністрування податків, він має бути значно доопрацьований, - експерт

Законопроєкт №5600 ускладнює адміністрування податків, він має бути значно доопрацьований, - експерт

Податкові зміни, які запропонував уряд (законопроєкт №5600), підвищують повноваження контролюючих органів, що збільшить тиск на бізнес, та ускладнюють адміністрування податків.

Про це заявив голова Комітету з розвитку підприємництва СУП Андрій Єршов.

"Ми очікували покращення адміністрування, а не його ускладнення. Ми очікували, що не буде збільшено повноваження контролюючих органів", - зазначив Єршов.

За його словами, спілка підтримує позицію багатьох бізнес-асоціацій, що висловилися проти ухвалення законопроєкту, і готує значну кількість пропозицій та зауважень до документа для його доопрацювання.

"На сьогодні ми вже отримали частину пропозицій від наших членів спілки щодо правок до цього проєкту. Але в цілому він дуже негативно сприймається, і ми будемо якомога більше надавати пропозицій для його покращення. Хоча загальна позиція – ми повністю проти цього проєкту", - повідомив Єршов.

Раніше співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) є неприйнятним для бізнесу і має бути відхилений.

Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила: підвищенням податків влада знищує вітчизняну промисловість і сприяє іноземним компаніям, адже надає їм податкові пільги.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Автор: 

законопроєкт (3584) податки (3820)


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Зачем? Легкой жизни захотелось? Не выйдет, друг. Легкие пути выбирают электроны и вода. Зебобики выбирают пути сложные и в обход. Так им интересней жить.
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11.06.2021 14:32 Відповісти
А том зебилы еще удиаляются почему так растут цены в стране.
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11.06.2021 14:51 Відповісти
Они ничего не умеют делать. Они могут только онимать и делить между собой.
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11.06.2021 15:38 Відповісти
Ничего нового!Ведь зелёные "слуги народа",тем самым занимаются...что и красные "слуги народа"(коммунисты)!!! Сначала бьют Буржуев(олигархов) и непманов...а потом "кулаков" и "вредителей"!!!
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11.06.2021 18:15 Відповісти
 
 