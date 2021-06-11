Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко
Офис Президента атакует лидера "УДАРа" Кличко по сценарию 2019 года: открывает пустые уголовные дела на основании заявлений блогеров.
Об этом написал политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что два года назад Банковой удалось приобщить депутатов Киевсовета к атаке, но второй раз они не согласились.
"Новая волна наезда на Кличко со стороны Офиса президента под копирку повторяет сценарий 2019 года. Тогда нелепое и нахрапистое давление Богдана провалилось, потому что было бессмысленным, по сути. Сегодня – попытка №2. Один в один сценарий, который̆ неудачно пытался реализовать Богдан. Только в прошлый раз заявление в ВАКС подали депутаты Киеврады. В этот раз даже их убедить не удалось подать заявление, пришлось прибегнуть к блогерам", - написал Романенко.
Эксперт показал скриншоты идентичных новостей в разгар атаки на Кличка два года назад и сейчас.
Романенко считает, что в Офисе Президента рассчитывают исключительно на медийный эффект от кампании.
"Результат атаки будет равняться нулю, как и в 2019 году. Это прекрасно знают в Офисе президента, потому особых иллюзий на счет результата не питают. Тогда какая цель этой громкой кампании? Традиционно элементарная: заголовки в новостях и возможность что-то сказать Зеленскому на пресс-конференции, то есть медиа-эффект", - подытожил политический эксперт.
Напомним ранее, комментируя обыски, Кличко заявил, что Офис Президента действует методами Януковича.
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А кого выберут на следующих?
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
Каждый раз одно и то же.
Я мовчав,
Потім вони прийшли за ...
Я мовчав,
Потім вони прийшли за мною.
..."
И я думаю, что не по Фрейду, а от ума.
Шеф-редактор «Хвилі» и руководитель политических программ Украинского института будущего ЮРИЙ РОМАНЕНКО дал пять аргументов в проекте https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 #НародПротиПорошенка, почему необходимо прокатить Петра Алексеевича на президентских выборах в Украине 31 марта.
Более детально и развернуто аргументы против Порошенко вы можете прочесть в большом интервью с Юрий Романенко «https://hvylya.net/interview/politics2/yuriem-romanenko-petr-poroshenko-sozdaet-putinskuyu-model-gosudarstva-v-ukraine.html Петр Порошенко создает путинскую модель государст ва
https://hvylya.net/video/430992
Прелесть в том, что это запись от марта 2019, и можно выглянуть в окошко и посмотреть на действительность и сравнить.