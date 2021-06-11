Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко

Офис Президента атакует лидера "УДАРа" Кличко по сценарию 2019 года: открывает пустые уголовные дела на основании заявлений блогеров.

Об этом написал политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что два года назад Банковой удалось приобщить депутатов Киевсовета к атаке, но второй раз они не согласились.

"Новая волна наезда на Кличко со стороны Офиса президента под копирку повторяет сценарий 2019 года. Тогда нелепое и нахрапистое давление Богдана провалилось, потому что было бессмысленным, по сути. Сегодня – попытка №2. Один в один сценарий, который̆ неудачно пытался реализовать Богдан. Только в прошлый раз заявление в ВАКС подали депутаты Киеврады. В этот раз даже их убедить не удалось подать заявление, пришлось прибегнуть к блогерам", - написал Романенко.

Эксперт показал скриншоты идентичных новостей в разгар атаки на Кличка два года назад и сейчас.





Романенко считает, что в Офисе Президента рассчитывают исключительно на медийный эффект от кампании.

"Результат атаки будет равняться нулю, как и в 2019 году. Это прекрасно знают в Офисе президента, потому особых иллюзий на счет результата не питают. Тогда какая цель этой громкой кампании? Традиционно элементарная: заголовки в новостях и возможность что-то сказать Зеленскому на пресс-конференции, то есть медиа-эффект", - подытожил политический эксперт.

Напомним ранее, комментируя обыски, Кличко заявил, что Офис Президента действует методами Януковича.