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Новости
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Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко

Офис Президента атакует лидера "УДАРа" Кличко по сценарию 2019 года: открывает пустые уголовные дела на основании заявлений блогеров.

 Об этом написал политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что два года назад Банковой удалось приобщить депутатов Киевсовета к атаке, но второй раз они не согласились.

"Новая волна наезда на Кличко со стороны Офиса президента под копирку повторяет сценарий 2019 года. Тогда нелепое и нахрапистое давление Богдана провалилось, потому что было бессмысленным, по сути. Сегодня – попытка №2. Один в один сценарий, который̆ неудачно пытался реализовать Богдан. Только в прошлый раз заявление в ВАКС подали депутаты Киеврады. В этот раз даже их убедить не удалось подать заявление, пришлось прибегнуть к блогерам", - написал Романенко.

Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко 01

Эксперт показал скриншоты идентичных новостей в разгар атаки на Кличка два года назад и сейчас.

Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко 02
Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко 03

Романенко считает, что в Офисе Президента рассчитывают исключительно на медийный эффект от кампании.

"Результат атаки будет равняться нулю, как и в 2019 году. Это прекрасно знают в Офисе президента, потому особых иллюзий на счет результата не питают. Тогда какая цель этой громкой кампании? Традиционно элементарная: заголовки в новостях и возможность что-то сказать Зеленскому на пресс-конференции, то есть медиа-эффект", - подытожил политический эксперт.

Напомним ранее, комментируя обыски, Кличко заявил, что Офис Президента действует методами Януковича.

Автор: 

Кличко Виталий (4637) уголовное дело (2436)


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Топ комментарии
+11
Так Зеля и его холуи и есть реинкарнация Овоща и его рыгов. Один к одному, и методы те-же.
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11.06.2021 15:53
+9
У Овоща хоть понятия были. И Зеля по тупости Яныку фору даст.
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11.06.2021 16:03
+6
Ці нахабніші, упоротіші. Ці навіть не намагаються дотримуватися, хочаб, правил пристойності. Вилуплюють беньки і за кацапським сценарієм
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
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11.06.2021 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Так Зеля и его холуи и есть реинкарнация Овоща и его рыгов. Один к одному, и методы те-же.
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11.06.2021 15:53 Ответить
И кто их выбрал?
А кого выберут на следующих?
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11.06.2021 15:59 Ответить
Совковый люмпен с зомбоящиком вместо мозгов их и выбрал.
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11.06.2021 16:02 Ответить
А на второй вопрос ответ есть?
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11.06.2021 16:04 Ответить
Зависит от степени их испуга в следующий раз. На мозги надежды нет.
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11.06.2021 16:09 Ответить
Ці нахабніші, упоротіші. Ці навіть не намагаються дотримуватися, хочаб, правил пристойності. Вилуплюють беньки і за кацапським сценарієм
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
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11.06.2021 16:00 Ответить
У Овоща хоть понятия были. И Зеля по тупости Яныку фору даст.
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11.06.2021 16:03 Ответить
"Верніть злочинну владу"
Каждый раз одно и то же.
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11.06.2021 16:05 Ответить
Но эти более наглые
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11.06.2021 16:24 Ответить
Отобьєтца $$...
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11.06.2021 15:54 Ответить
"Спочатку вони прийшли за ...
Я мовчав,

Потім вони прийшли за ...
Я мовчав,

Потім вони прийшли за мною.
..."
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11.06.2021 15:56 Ответить
На "Свободе Слова" у Шустера Кличко сделал оговор ку.
И я думаю, что не по Фрейду, а от ума.

Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко - Цензор.НЕТ 4478
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11.06.2021 15:57 Ответить
Ну, кінець зубожіння прийшов, мир та злагода у країні й суспільстві...Чим ще їм займатися?
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11.06.2021 15:58 Ответить
. Ти зробив це разом , романєнко то ж тепер не хнич .
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11.06.2021 16:06 Ответить
Так Романенко ж выпрыгивал из штанов против Пороха за зеленых.
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11.06.2021 16:26 Ответить
Мож Кличку и вправду всего один раз уе...ать ЗЕлюпера и заслужить настоящее место в истории, как человек, одним ударом уничтоживщий всю колаборантскую власть?
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11.06.2021 16:27 Ответить
ПОЧЕМУ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НА ЭТИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЕТРА ПОРОШЕНКО?
Шеф-редактор «Хвилі» и руководитель политических программ Украинского института будущего ЮРИЙ РОМАНЕНКО дал пять аргументов в проекте https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 #НародПротиПорошенка, почему необходимо прокатить Петра Алексеевича на президентских выборах в Украине 31 марта.
Более детально и развернуто аргументы против Порошенко вы можете прочесть в большом интервью с Юрий Романенко «https://hvylya.net/interview/politics2/yuriem-romanenko-petr-poroshenko-sozdaet-putinskuyu-model-gosudarstva-v-ukraine.html Петр Порошенко создает путинскую модель государст ва
https://hvylya.net/video/430992
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11.06.2021 16:30 Ответить
Как опытный порохобот - настоятельно рекомендую вот в этом "народпротивпорошенко" послушать именно этого придурка Юру Романенко!
Прелесть в том, что это запись от марта 2019, и можно выглянуть в окошко и посмотреть на действительность и сравнить.
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11.06.2021 16:51 Ответить
как же так выходит- кто ворует больше всех, тот и верховодит ( песня)
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11.06.2021 16:37 Ответить
Кличка обрали кияни. І срать ми хотіли на зелену владу.
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11.06.2021 16:58 Ответить
юра Романенко надіявся трошки відкусити від торта перемоги. Однак зелена масть, крепко жадібна від природи (вся в свого батька Беніна) сказала їм - що солодкого захотіли ? Накась викусі,що викусиш все твоє. Не зійшлися "характерами". Там навіть тріо віртузів ледь ледь вспіли до пирогів. То тепер Юрій топить проти гнусавого поца. Вони зараз шукають любий привод, щоб показати всім як тут без них погано. Ну і заодно нарубати "капусти", бо по їх міркам Кличко вже ніхто, крісло вільне, потрібно найти бажаючого і "получить", а там хоть в тарарами все йде. "Обогащайтесь" закликав у свій час старий прохіндей Бухарін.
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11.06.2021 17:40 Ответить
 
 