Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко
Офіс Президента атакує лідера "УДАРу" Кличка за сценарієм 2019 року: відкриває порожні кримінальні справи на підставі заяв блогерів.
Про це написав політичний експерт Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.Він зазначив, що два роки тому Банковій вдалося долучити депутатів Київради до атаки, але вдруге вони не погодилися.
"Нова хвиля наїзду на Кличка з боку Офісу президента повністю повторює сценарій 2019 року. Тоді безглуздий і нахабний тиск Богдана провалився, бо був беззмістовним, по суті. Сьогодні - спроба №2. Один в один сценарій, який невдало намагався реалізувати Богдан. Тільки минулого разу заяву в ВАКС подали депутати Київради. Цього разу навіть їх не вдалося переконати подати заяву, довелося вдатися до блогерів", - написав Романенко.
Експерт показав скриншоти ідентичних новин в розпал атаки на Кличка два роки тому і зараз.
Романенко вважає, що в Офісі Президента розраховують виключно на медійний ефект від кампанії.
"Результат атаки буде дорівнювати нулю, як і в 2019 році. Це прекрасно знають в Офісі президента, тому особливих ілюзій на рахунок результату не мають. Тоді яка мета цієї гучної кампанії? Традиційно елементарна: заголовки в новинах і можливість щось сказати Зеленському на пресконференції, тобто медіаефект", - підсумував політичний експерт.
Нагадаємо раніше, коментуючи обшуки, Кличко заявив, що Офіс Президента діє методами Януковича.
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А кого выберут на следующих?
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
Каждый раз одно и то же.
Я мовчав,
Потім вони прийшли за ...
Я мовчав,
Потім вони прийшли за мною.
..."
И я думаю, что не по Фрейду, а от ума.
Шеф-редактор «Хвилі» и руководитель политических программ Украинского института будущего ЮРИЙ РОМАНЕНКО дал пять аргументов в проекте https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 #НародПротиПорошенка, почему необходимо прокатить Петра Алексеевича на президентских выборах в Украине 31 марта.
Более детально и развернуто аргументы против Порошенко вы можете прочесть в большом интервью с Юрий Романенко «https://hvylya.net/interview/politics2/yuriem-romanenko-petr-poroshenko-sozdaet-putinskuyu-model-gosudarstva-v-ukraine.html Петр Порошенко создает путинскую модель государст ва
https://hvylya.net/video/430992
Прелесть в том, что это запись от марта 2019, и можно выглянуть в окошко и посмотреть на действительность и сравнить.