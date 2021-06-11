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Новини
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Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко

Офіс Президента атакує лідера "УДАРу" Кличка за сценарієм 2019 року: відкриває порожні кримінальні справи на підставі заяв блогерів.

Про це написав політичний експерт Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.Він зазначив, що два роки тому Банковій вдалося долучити депутатів Київради до атаки, але вдруге вони не погодилися.

"Нова хвиля наїзду на Кличка з боку Офісу президента повністю повторює сценарій 2019 року. Тоді безглуздий і нахабний тиск Богдана провалився, бо був беззмістовним, по суті. Сьогодні - спроба №2. Один в один сценарій, який невдало намагався реалізувати Богдан. Тільки минулого разу заяву в ВАКС подали депутати Київради. Цього разу навіть їх не вдалося переконати подати заяву, довелося вдатися до блогерів", - написав Романенко.

Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко 01

Експерт показав скриншоти ідентичних новин в розпал атаки на Кличка два роки тому і зараз.

Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко 02
Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко 03

Романенко вважає, що в Офісі Президента розраховують виключно на медійний ефект від кампанії.

"Результат атаки буде дорівнювати нулю, як і в 2019 році. Це прекрасно знають в Офісі президента, тому особливих ілюзій на рахунок результату не мають. Тоді яка мета цієї гучної кампанії? Традиційно елементарна: заголовки в новинах і можливість щось сказати Зеленському на пресконференції, тобто медіаефект", - підсумував політичний експерт.

Нагадаємо раніше, коментуючи обшуки, Кличко заявив, що Офіс Президента діє методами Януковича.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) кримінальна справа (519)


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Топ коментарі
+11
Так Зеля и его холуи и есть реинкарнация Овоща и его рыгов. Один к одному, и методы те-же.
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11.06.2021 15:53
+9
У Овоща хоть понятия были. И Зеля по тупости Яныку фору даст.
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11.06.2021 16:03
+6
Ці нахабніші, упоротіші. Ці навіть не намагаються дотримуватися, хочаб, правил пристойності. Вилуплюють беньки і за кацапським сценарієм
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
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11.06.2021 16:00
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Правила форума Рада форумчан
Так Зеля и его холуи и есть реинкарнация Овоща и его рыгов. Один к одному, и методы те-же.
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11.06.2021 15:53 Відповісти
И кто их выбрал?
А кого выберут на следующих?
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11.06.2021 15:59 Відповісти
Совковый люмпен с зомбоящиком вместо мозгов их и выбрал.
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11.06.2021 16:02 Відповісти
А на второй вопрос ответ есть?
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11.06.2021 16:04 Відповісти
Зависит от степени их испуга в следующий раз. На мозги надежды нет.
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11.06.2021 16:09 Відповісти
Ці нахабніші, упоротіші. Ці навіть не намагаються дотримуватися, хочаб, правил пристойності. Вилуплюють беньки і за кацапським сценарієм
-Біле. це чорне,
- Авидокжите,
- Ашотає мипроФФФесіонали, миучимся
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11.06.2021 16:00 Відповісти
У Овоща хоть понятия были. И Зеля по тупости Яныку фору даст.
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11.06.2021 16:03 Відповісти
"Верніть злочинну владу"
Каждый раз одно и то же.
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11.06.2021 16:05 Відповісти
Но эти более наглые
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11.06.2021 16:24 Відповісти
Отобьєтца $$...
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11.06.2021 15:54 Відповісти
"Спочатку вони прийшли за ...
Я мовчав,

Потім вони прийшли за ...
Я мовчав,

Потім вони прийшли за мною.
..."
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11.06.2021 15:56 Відповісти
На "Свободе Слова" у Шустера Кличко сделал оговор ку.
И я думаю, что не по Фрейду, а от ума.

Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко - Цензор.НЕТ 4478
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11.06.2021 15:57 Відповісти
Ну, кінець зубожіння прийшов, мир та злагода у країні й суспільстві...Чим ще їм займатися?
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11.06.2021 15:58 Відповісти
. Ти зробив це разом , романєнко то ж тепер не хнич .
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11.06.2021 16:06 Відповісти
Так Романенко ж выпрыгивал из штанов против Пороха за зеленых.
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11.06.2021 16:26 Відповісти
Мож Кличку и вправду всего один раз уе...ать ЗЕлюпера и заслужить настоящее место в истории, как человек, одним ударом уничтоживщий всю колаборантскую власть?
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11.06.2021 16:27 Відповісти
ПОЧЕМУ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НА ЭТИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЕТРА ПОРОШЕНКО?
Шеф-редактор «Хвилі» и руководитель политических программ Украинского института будущего ЮРИЙ РОМАНЕНКО дал пять аргументов в проекте https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 #НародПротиПорошенка, почему необходимо прокатить Петра Алексеевича на президентских выборах в Украине 31 марта.
Более детально и развернуто аргументы против Порошенко вы можете прочесть в большом интервью с Юрий Романенко «https://hvylya.net/interview/politics2/yuriem-romanenko-petr-poroshenko-sozdaet-putinskuyu-model-gosudarstva-v-ukraine.html Петр Порошенко создает путинскую модель государст ва
https://hvylya.net/video/430992
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11.06.2021 16:30 Відповісти
Как опытный порохобот - настоятельно рекомендую вот в этом "народпротивпорошенко" послушать именно этого придурка Юру Романенко!
Прелесть в том, что это запись от марта 2019, и можно выглянуть в окошко и посмотреть на действительность и сравнить.
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11.06.2021 16:51 Відповісти
как же так выходит- кто ворует больше всех, тот и верховодит ( песня)
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11.06.2021 16:37 Відповісти
Кличка обрали кияни. І срать ми хотіли на зелену владу.
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11.06.2021 16:58 Відповісти
юра Романенко надіявся трошки відкусити від торта перемоги. Однак зелена масть, крепко жадібна від природи (вся в свого батька Беніна) сказала їм - що солодкого захотіли ? Накась викусі,що викусиш все твоє. Не зійшлися "характерами". Там навіть тріо віртузів ледь ледь вспіли до пирогів. То тепер Юрій топить проти гнусавого поца. Вони зараз шукають любий привод, щоб показати всім як тут без них погано. Ну і заодно нарубати "капусти", бо по їх міркам Кличко вже ніхто, крісло вільне, потрібно найти бажаючого і "получить", а там хоть в тарарами все йде. "Обогащайтесь" закликав у свій час старий прохіндей Бухарін.
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11.06.2021 17:40 Відповісти
 
 