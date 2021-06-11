Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко

Офіс Президента атакує лідера "УДАРу" Кличка за сценарієм 2019 року: відкриває порожні кримінальні справи на підставі заяв блогерів.

Про це написав політичний експерт Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.Він зазначив, що два роки тому Банковій вдалося долучити депутатів Київради до атаки, але вдруге вони не погодилися.

"Нова хвиля наїзду на Кличка з боку Офісу президента повністю повторює сценарій 2019 року. Тоді безглуздий і нахабний тиск Богдана провалився, бо був беззмістовним, по суті. Сьогодні - спроба №2. Один в один сценарій, який невдало намагався реалізувати Богдан. Тільки минулого разу заяву в ВАКС подали депутати Київради. Цього разу навіть їх не вдалося переконати подати заяву, довелося вдатися до блогерів", - написав Романенко.

Експерт показав скриншоти ідентичних новин в розпал атаки на Кличка два роки тому і зараз.





Романенко вважає, що в Офісі Президента розраховують виключно на медійний ефект від кампанії.

"Результат атаки буде дорівнювати нулю, як і в 2019 році. Це прекрасно знають в Офісі президента, тому особливих ілюзій на рахунок результату не мають. Тоді яка мета цієї гучної кампанії? Традиційно елементарна: заголовки в новинах і можливість щось сказати Зеленському на пресконференції, тобто медіаефект", - підсумував політичний експерт.

Нагадаємо раніше, коментуючи обшуки, Кличко заявив, що Офіс Президента діє методами Януковича.