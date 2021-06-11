В честь Героя Украины, разведчика Максима Шаповала назвали сквер в Киеве
Один из столичных скверов переименован в честь разведчика Героя Украины Максима Шаповала.
Такое решение было принято 10 июня на заседании сессии Киевского городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Большинство депутатов это решение поддержали.
Герой Украины (посмертно) генерал-майор Максим Шаповал трагически погиб 27 июня 2017 года в результате дерзкого террористического акта, спланированного российскими спецслужбами. Его именем назван сквер на Воздухофлотском проспекте, 11-13 в Соломенском районе столицы.
"С первого дня офицерской службы и до последнего вздоха Максим Шаповал проходил службу в военной разведке. Его мужество и отвага, патриотизм и преданность своему делу являются примером для всех сотрудников военной разведки Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, генерал-майор Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга.
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Командир "десятки" Це єдиний підрозділ, який може бути негайно задіяний за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордонами України : спеціальний підрозділ ГУР МО виконує широкий спектр завдань щодо захисту інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за її межами і забезпечення безпеки її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE громадян за межами країниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-13min-3 [3] . Загін складається виключно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів , більшість з яких мають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 досвід бойових дій . Військовослужбовці загону мають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7 водолазну , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 повітрянодесантну , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 гірську підготовкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-6 [6] . Дислокується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві . Діяльність підрозділу тримається в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F таємниці .
7 червня 2017 року підрозділ Шаповала ліквідовував на окупованій території Донбасу одного з керівних співробітників спецпідрозділу «Вимпел» ФСБ РФ полковника Черкашина Юрія Михайловича, 1972 року народження, який відповідав за організацію терористичних актів на території України