В честь Героя Украины, разведчика Максима Шаповала назвали сквер в Киеве

Один из столичных скверов переименован в честь разведчика Героя Украины Максима Шаповала.

Такое решение было принято 10 июня на заседании сессии Киевского городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Большинство депутатов это решение поддержали.

Герой Украины (посмертно) генерал-майор Максим Шаповал трагически погиб 27 июня 2017 года в результате дерзкого террористического акта, спланированного российскими спецслужбами. Его именем назван сквер на Воздухофлотском проспекте, 11-13 в Соломенском районе столицы.

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"С первого дня офицерской службы и до последнего вздоха Максим Шаповал проходил службу в военной разведке. Его мужество и отвага, патриотизм и преданность своему делу являются примером для всех сотрудников военной разведки Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, генерал-майор Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга.

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