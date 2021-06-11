На честь Героя України, розвідника Максима Шаповала назвали сквер у Києві
Один зі столичних скверів перейменовано на честь розвідника Героя України Максима Шаповала.
Таке рішення було прийнято 10 червня на засіданні сесії Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Більшість депутатів це рішення підтримали.
Герой України (посмертно) генерал-майор Максим Шаповал трагічно загинув 27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного акту, спланованого російськими спецслужбами. Його ім'ям названо сквер на Повітрофлотському проспекті, 11-13 у Солом'янському районі столиці.
"Від першого дня офіцерської служби та до останнього подиху Максим Шаповал проходив службу у військовій розвідці. Його мужність і відвага, патріотизм і відданість своїй справі є прикладом для всіх співробітників військової розвідки України", - сказано в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, генерал-майор Максим Михайлович Шаповал навічно зарахований до списків військової частини, якою він командував до своєї загибелі в ознаменування його особистого внеску в захист Батьківщини і виявлених при цьому мужності і героїзму, відваги, а також самовідданих дій при виконанні військового обов'язку.
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7 червня 2017 року підрозділ Шаповала ліквідовував на окупованій території Донбасу одного з керівних співробітників спецпідрозділу «Вимпел» ФСБ РФ полковника Черкашина Юрія Михайловича, 1972 року народження, який відповідав за організацію терористичних актів на території України