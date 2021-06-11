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Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон может войти в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Фийон выдвинут в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ. Распоряжение правительства РФ со списком кандидатов в совет премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 июня. В документе экс-премьер Франции обозначен как президент компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

Автор: 

россия (95308) Франция (3484) Шредер (70) Кнайсль Карин (25) Фийон Франсуа (3)


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Топ комментарии
+27
еврошлюхи
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11.06.2021 23:10
+21
Вскрываются консервы **********, скоро и фрау Риббентроп всплывет
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11.06.2021 23:11
+18
Путин активно скупает ЕС, всех французов, итальянцев, немцев, коррупция зашкаливает, путинская пропаганда там шокирующая. А нашим зеленым хоть бы что, свою информационную политику там не ведут, помалкивают в тряпочку.
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11.06.2021 23:07
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...Коли праві з канцлером Курцом утворили коаліцію і сформували уряд, то запросили безпартійну зі Штирії стати міністеркою закордонних справ. Невдовзі вона вийшла заміж за відомого австрійського бізнесмена і запросила на весілля Путіна. У той час Росія через анексію Криму і подальшу війну на сході України, підготовану російським урядом, підпала під загальну зневагу та санкції. Путін став персоною нон ґрата у Європі. Тож коли він раптом
станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».

Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.

Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
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11.06.2021 23:06 Ответить
Після весілля спливло багато часу. Через «Ібіцу-гейт», гучний політичний скандал всередині країни, лідер правої партії подав у відставку, і вся фракція впевнено рушила за ним в опозицію, за винятком міністерки закордонних справ, яка так і лишалася
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)

Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
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11.06.2021 23:06 Ответить
бывшие топ-чиновники европейских государств на службе рашки -

измена в прошлом или сейчас

или продолжение ИЗМЕНЫ ?

в Европе еще есть спецслужбы ?
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12.06.2021 00:02 Ответить
Какие-то определенно есть! Но вот на кого они работают...
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12.06.2021 00:58 Ответить
Раися уже даже не собирается скрывать от мира, что вся политическая элита Европы, СМИ, политические партии, акции многих корпораций давно скуплена ее оптом и в розницу.
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12.06.2021 06:44 Ответить
"Пацюків" почали масовано "підгодовувать" Мабуть у Кремлі "Засвербілоо"!
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12.06.2021 07:44 Ответить
Путин активно скупает ЕС, всех французов, итальянцев, немцев, коррупция зашкаливает, путинская пропаганда там шокирующая. А нашим зеленым хоть бы что, свою информационную политику там не ведут, помалкивают в тряпочку.
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11.06.2021 23:07 Ответить
Цікаво, а яка "інформаційна політика" допоможе проти путінських грошей? Французів, італійців та німців мало цікавлять проблеми України, Криму і Донбасу, особливо якщо мова йде про власну кишеню. Чи пропонуєте перекуповувати цих чиновників і платити їм більше ніж росіяни?
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11.06.2021 23:17 Ответить
Краще не скажеш.
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11.06.2021 23:42 Ответить
еврошлюхи
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11.06.2021 23:10 Ответить
еврошлюхи, ну да ну да , а ты в курсе , что на 8м году войны ( оставь дип отношения, визы и проч. ) Украина торгует с **********. Вот титановая руда куда идет ? Не на тот ли заводишко в Крыму ? Да и воду разумков в Крым хочет дать, а нефтепродукты, а электроэнергия ? Чувак рсслабся политики, они такие политики.
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12.06.2021 07:09 Ответить
если бы они были не еврошлюхи, они бы такого не сделали. Каждый отвечает за себя. Мы - за себя, они - за себя. И нечего кивать на Украину. Делают такое - значит еврошлюхи.
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12.06.2021 15:01 Ответить
продажные еврошлюшки
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11.06.2021 23:11 Ответить
Вскрываются консервы **********, скоро и фрау Риббентроп всплывет
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11.06.2021 23:11 Ответить
хто бы сомневался...
при всем нашем внутреннем сраче - покажите мне одного высокопоставленного американца, выдвинутого в кацапскую нефть, или в кацапский гас...
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11.06.2021 23:12 Ответить
думается мне, первым среди них будет Хантер Байден
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11.06.2021 23:25 Ответить
нехай вам думается дальше....
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11.06.2021 23:37 Ответить
Манафорт, не? не сотрудничал с кацами и во имя кацев?
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12.06.2021 15:02 Ответить
всех ***** скупает.... когда уже эта тварь сдохнет.
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11.06.2021 23:13 Ответить
так там же вся параша такая.... тем более что уже неоднократно намекали шо оригинал таки
давно здох а нам показывают копии....
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11.06.2021 23:16 Ответить
За сколько срублей продался,Иуда???!!!
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11.06.2021 23:14 Ответить
ну это другое..... сааавсем другое
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11.06.2021 23:14 Ответить
Учитесь продвигать свои интересы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А у нас одного сына Байдена уже сколько поливают и про "внешнее управление" волают!
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11.06.2021 23:16 Ответить
Рыбак рыбака - видит издалека:

коррупционера и расхитителя бюджетных денег Фийона, которого во Франции с треском выгнали со всех должностей и сняли с президентских выборов за коррупцию, кремлёвский мафиозный режим пригрел в Роснефти, назначив вора Фийона на должность с окладом 90 тысяч евро в месяц(в 3 раза больше, чем зарплата президента Франции, 5-ой экономической державы мира) плюс премии в конце года в размере 5-6 окладов.
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11.06.2021 23:20 Ответить
Та хто б сумнiвався.
Ото вам i вся некорумпована Европа.
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11.06.2021 23:20 Ответить
В новом американском сериале «Миллиарды» есть эпизод,
в котором говорится о том, как молодой бизнесмен финансист 11 сентября 2001 года, узнав о том, что в одну из башен WTC врезался пассажирский самолёт, начинает игру на бирже акциями авиакомпании, которой принадлежал этот самолёт, мгновенно зарабатывая на этом огромные деньги.
. В ответ на вопрос об этическом аспекте отвечает:
- Тогда ещё никто не знал, что это теракт.
Врезается второй самолёт во вторую башню.
Уже всем понятно, что это не несчастный случай, это нападение.
Молодой бизнесмен финансист торговлю не оставливает.
Мало того - он видит огромное окно возможностей.
Он торгует уже не только акциями авиаперевозчика, но и многими другими американскими ценными бумагами, зарабатывая на этом немыслимые суммы.
Он всё понимает, что где-то горят люди, где-то сотни людей придавлены бетонными плитами, люди умирают, город, страна в ужасе… Но деньги есть деньги.
Это сериал и всё это можно было бы списать на художественный вымысел. Но это было. И было не с одним молодым бизнесменом финансистом. В тот день многие заработали огромные деньги.
Заработали, по сути торгуя болью, кровью и жизнями своего народа. 😪
А потом они возможно принесли к месту трагедии трёхдолларовые букетики цветов.)
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11.06.2021 23:22 Ответить
Сериал реально интресный - рекомендую всем 😎😎😎
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11.06.2021 23:25 Ответить
Яке відношення до жертв мають акції компаній?
https://censor.net/ru/comments/locate/3270975/0192144a-3fcf-73fc-81a3-ef276581c229
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12.06.2021 04:33 Ответить
А ви бачили тих біржовиків ?
Це ж хворі люди. Вони ніби ігромани, залежні від ставок.
А тут реальний джекпот. Хіба втримаєшся..
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12.06.2021 08:09 Ответить
Тю, ну сколько можно вспоминать про эту липецкую фабрику!
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12.06.2021 09:31 Ответить
Потом по сюжету он оплачивал содержание и обучение детей погибших 11.09.2001 спасателей.
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12.06.2021 10:52 Ответить
Кстати, да. Пока наши ватники борются с внешним управлением, в России все больше и больше европейцев руководят госкомпаниями.
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11.06.2021 23:23 Ответить
просто нуждается человек...
Бендер бы поставил его возле "Провала" - он бы больше собрал чем Киса, бо нуждается больше.
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11.06.2021 23:23 Ответить
Сколько ещё ЭТО КОРРУПЦИОННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

И это те, кто тычет Украине про коррупцию ???! А сами ковыряются в носу 😀😀😀
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11.06.2021 23:24 Ответить
я бы сказал, что они у кацапов в другом месте ковыряются
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11.06.2021 23:38 Ответить
Европутана
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11.06.2021 23:53 Ответить
Французи останні 150 років є російськими шльондрами.
І ці шльондри за останні сто років не виграли жодної війни.
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11.06.2021 23:54 Ответить
А куда деваться, у них политика дело неблагодарное, на работу на велосипеде или в метро, живёшь в хрущевке как Меркель, ну хоть на старости можно пожить как человек, если с Путлером будешь дружить😁😁😁😁
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11.06.2021 23:57 Ответить
Зеленский пять месяцев не платил зарплату старшему научному сотруднику Atlantic Council Андреасу Аслунду за работу в наблюдательном совете "Укрзализныцы". И он все бросил и ушел.
"После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 марта… Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы, с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная чрезвычайная мера, но она длится уже пять месяцев и может сохраниться", - отметил экономист.
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12.06.2021 01:14 Ответить
Из-за короновируса в тот период не платили абсолютно всем членам наблюдательного совета
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12.06.2021 09:34 Ответить
А мы потом удивляемся.почему это российских лоббистов из числа европейских топ-чиновников приглашают на высокие должности в "газпром" и др...Это-ПЛАТА за лоббизм.Кроме того,давно на себя обращает откровенно пророссийская ХДС\ХСС,правящая многие годы сила в Германиии.давно связывали эту полит. силу с финансированием из Кремля.И уж назначение экс-президента Шредера из той же партии никак это не опровергает.За немцами идут сплочённым строем французы...Хорошо ещё,что не одни они в ЕС.рано или поздно либо деньги у путина закончатсялибо ленивые европейцы начнут прозревать,что их попросту пользуют через всех этих меркелей-макронов
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12.06.2021 01:15 Ответить
интересно, какое место займет Меркель в Газпроме после окончания канцлерства
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12.06.2021 01:32 Ответить
оккупация Европы Московией продолжается, скоро Украина будет отбиваться от кацапов на все 360, а еврошлюхи будут держать нас за руки
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12.06.2021 06:22 Ответить
вот они - европейские проститутки.....
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12.06.2021 09:44 Ответить
"Благодарность" за верную службу Кремлю. Как же этих европейских коррупционеров легко купить! У ГРУ два метода работы - компромат и деньги...
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12.06.2021 09:54 Ответить
Консервы вскрываются...
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12.06.2021 10:31 Ответить
Очередной шрёдер...
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12.06.2021 11:03 Ответить
Франция готова ввести войска в Карабах в помощь пришлым хайским арабам,ну а правительство Калантарянов и Мишустянов(по матери ) согласны делить добро российского народа,наплевав на его Бизантийскую религию(Ноуруз=Масленница).
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12.06.2021 11:48 Ответить
Как все таки у Раши это поставлено на поток.. Премьер Франции, канцлер Германии и т.д. Это намек ныне стоящим у руля, призыв к лояльности с последующим предложением безбедной старости. Как всегда деньги ( бабло) решает все, а Раша в этом смысле на это денег никогда не жалела. А мы все еще удивляемся "глубокой озабоченностью" на войну в Грузии, войну в Украине, аннексию Крыма, убийства по всей Европе и внутри РФерии.. и т.д. и т.п. Теплые места для всех " бывших" Раша уже зарезервировала ( даже для таких как Ябупович, Лкушеброд, и т.д).
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12.06.2021 13:44 Ответить
Еще лет 10 и половина бюджета рашестана будет уходить на содержание бывших продажных еврочинушей)
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12.06.2021 14:09 Ответить
О, ещё одна шестака шестёрка распределять бабло по нужным такими же шестёрками на службу в Грязьпром нанялась! Методом сетевого маркетинга--первому всё, остальным на пожрать! Но пойдут либералы либерастические---не в первые.
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12.06.2021 20:57 Ответить
 
 