Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон может войти в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Фийон выдвинут в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ. Распоряжение правительства РФ со списком кандидатов в совет премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 июня. В документе экс-премьер Франции обозначен как президент компании Apteras Sarl.
Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.
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станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».
Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.
Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)
Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
измена в прошлом или сейчас
или продолжение ИЗМЕНЫ ?
в Европе еще есть спецслужбы ?
при всем нашем внутреннем сраче - покажите мне одного высокопоставленного американца, выдвинутого в кацапскую нефть, или в кацапский гас...
давно здох а нам показывают копии....
А у нас одного сына Байдена уже сколько поливают и про "внешнее управление" волают!
коррупционера и расхитителя бюджетных денег Фийона, которого во Франции с треском выгнали со всех должностей и сняли с президентских выборов за коррупцию, кремлёвский мафиозный режим пригрел в Роснефти, назначив вора Фийона на должность с окладом 90 тысяч евро в месяц(в 3 раза больше, чем зарплата президента Франции, 5-ой экономической державы мира) плюс премии в конце года в размере 5-6 окладов.
Ото вам i вся некорумпована Европа.
в котором говорится о том, как молодой бизнесмен финансист 11 сентября 2001 года, узнав о том, что в одну из башен WTC врезался пассажирский самолёт, начинает игру на бирже акциями авиакомпании, которой принадлежал этот самолёт, мгновенно зарабатывая на этом огромные деньги.
. В ответ на вопрос об этическом аспекте отвечает:
- Тогда ещё никто не знал, что это теракт.
Врезается второй самолёт во вторую башню.
Уже всем понятно, что это не несчастный случай, это нападение.
Молодой бизнесмен финансист торговлю не оставливает.
Мало того - он видит огромное окно возможностей.
Он торгует уже не только акциями авиаперевозчика, но и многими другими американскими ценными бумагами, зарабатывая на этом немыслимые суммы.
Он всё понимает, что где-то горят люди, где-то сотни людей придавлены бетонными плитами, люди умирают, город, страна в ужасе… Но деньги есть деньги.
Это сериал и всё это можно было бы списать на художественный вымысел. Но это было. И было не с одним молодым бизнесменом финансистом. В тот день многие заработали огромные деньги.
Заработали, по сути торгуя болью, кровью и жизнями своего народа. 😪
А потом они возможно принесли к месту трагедии трёхдолларовые букетики цветов.)
https://censor.net/ru/comments/locate/3270975/0192144a-3fcf-73fc-81a3-ef276581c229
Це ж хворі люди. Вони ніби ігромани, залежні від ставок.
А тут реальний джекпот. Хіба втримаєшся..
Бендер бы поставил его возле "Провала" - он бы больше собрал чем Киса, бо нуждается больше.
И это те, кто тычет Украине про коррупцию ???! А сами ковыряются в носу 😀😀😀
І ці шльондри за останні сто років не виграли жодної війни.
"После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 марта… Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы, с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная чрезвычайная мера, но она длится уже пять месяцев и может сохраниться", - отметил экономист.