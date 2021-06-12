"Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич 11 июня выступила с обращением к жителям Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Telegram канал "Белсат".

Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине посетила премьеру белорусского фильма "Кураж" о протестах в Беларуси, там она и пообщалась с журналистами телеканала.



"Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, что мы – нация. Мы это сделали, поняли. И это навсегда останется в нашей истории, а самое главное – в нашем сознании. И поэтому, конечно, победа будет. Может не так быстро, как нам бы хотелось. Делайте себя, готовьтесь к новому времени и оно будет. Мы победили в себе страх, рабство и неверие в себя. Мы сейчас другие", – обратилась она к гражданам Беларуси.

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