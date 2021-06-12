"Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич 11 июня выступила с обращением к жителям Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Telegram канал "Белсат".
Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине посетила премьеру белорусского фильма "Кураж" о протестах в Беларуси, там она и пообщалась с журналистами телеканала.
"Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, что мы – нация. Мы это сделали, поняли. И это навсегда останется в нашей истории, а самое главное – в нашем сознании. И поэтому, конечно, победа будет. Может не так быстро, как нам бы хотелось. Делайте себя, готовьтесь к новому времени и оно будет. Мы победили в себе страх, рабство и неверие в себя. Мы сейчас другие", – обратилась она к гражданам Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Паршива у сусідів ситуація. І щось добре їм порадити - теж не виходить.
Read more https://introvertum.com/ocherk-svetlanyi-aleksievich-o-dzerzhinskom-mech-i-plamya-revolyutsii-polnyiy-tekst/
Боящихся сказать - долой!
Держась копеечной работы
Молчат, мирок спасают свой.
Им скажут- ползай! Будут ползать.
Прикажут землю жрать - сожрут.
Они стеснятся будут, ёрзать,
Но за "величье" - отсосут!
С народом повезло подонкам -
Насилуй, грабь, стриги, дои.
Раб обучается с пелёнок
Терпеть когда е@ут "свои".
А раз "свои" то не обидно,
Когда "свои", то и за честь!
Завыть охота. Правда, стыдно,
Что большинство такие есть.
Про своїх запроданців щось сказати не насмілилася.
а то они ж этого так боялись...
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро,
ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде
знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського
холуя - яничара кривавого диктатора Луки...і тоді на догоду
кремлю, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію.
Сябри! Ви там дешевою ковбасою не вдавиться! Хоча кацапи і ту
заберуть та ще будуть брехати на кожному кроці: "ми вас от фошиздиів
асвабадзілі"! Зі сволотою поведешся сам наволочью станеш!" Не вірю
вам більше!
Н-да, жаль, что это светлое чувство пришло заодно с ощущением милицейской дубинки в *опе. А победа, конечно, будет, но скорее по принципу "если долго ждать на берегу реки, мимо проплывет труп твоего врага"...
Через год-два, вы будете с ностальгией вспоминать 2021 год...
П-ц только начинается.