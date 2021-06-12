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Новости Революция в Беларуси
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"Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич 11 июня выступила с обращением к жителям Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Telegram канал "Белсат".

Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине посетила премьеру белорусского фильма "Кураж" о протестах в Беларуси, там она и пообщалась с журналистами телеканала.

"Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, что мы – нация. Мы это сделали, поняли. И это навсегда останется в нашей истории, а самое главное – в нашем сознании. И поэтому, конечно, победа будет. Может не так быстро, как нам бы хотелось. Делайте себя, готовьтесь к новому времени и оно будет. Мы победили в себе страх, рабство и неверие в себя. Мы сейчас другие", – обратилась она к гражданам Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России", - Алексиевич пишет новую книгу о протестах в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7886) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+39
вирішуйте там.... а ми як Вільні Люди-
"Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам - Цензор.НЕТ 8487
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12.06.2021 02:17
+25
не отчаивайтесь - цветы и шарики тем хто вас пиндячит насмерть - ето самый лучший протест - тут и не поспоришь.
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12.06.2021 02:31
+25
Белорусов 30 лет не очень волновали НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ , их устраивал кацапский шансон - вот и получили результат - гулаг в центре Европы .
В Украине же благодаря западной Украине , существует национальный спротив кацапам .
Слава Украине - героям Слава ! ( нашим футболистам УДАЧИ В БОЮ )
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12.06.2021 03:56
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Страница 2 из 2
Розумієте, в чому проблема... Нагнати Таргана - то лише половина справи. Друга половина - визначитися із тим, хто буде після нього. Чим більше я спостерігаю за Свєткою, тим сумніше робиться. В неї теж з головою не все в порядку.
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12.06.2021 08:44 Ответить
Trudno skazat kto posle nego pridiot.Pust oni sami vyberut na svobodnix vyborax.Etot diktator uze vsem nedojel on uze opasni dlia drugix stran takze.Vot samoliot kak terorist zaxvatil,nam Litvu zabrasyvajet kazdi den nelegalov uze i po 30 v den.Eto specialno tak delajet i kak skotina detej s beremenami zencynami zabrasyvajet v peredi ,u nas uze nekuda ix devat palatki strojim,poxoze budet kak Greciji.
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12.06.2021 09:14 Ответить
То, нажаль, правда: Тарган здурів остаточно. Біда в тому, що замінити його нема ким. Всі так звані опозиціонери - персонажі або ватні, або розумом недалекі, або... два в одному. Тому як не жахливо це виглядає, з усього того трешу, що є для вибору у білорусів, - Тарган далеко не найгірший. Хоч і головою ушкоджений.
Паршива у сусідів ситуація. І щось добре їм порадити - теж не виходить.
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12.06.2021 09:24 Ответить
Tarakan on uze ************* stranoj za nego eto delajet kreml.I eti zaxvati samiota i vot nelegalov zabroska eto vsio idiot s kremlia,oni takoje delali takze s nelegalami zabrosku Finliandiju.Eto opasno i ES dolzen dejstvujet ziostko i bystro.Mne kazetsia tepersnej situaciji liuboj kto pridiot v Belorus i xocet druzit zapadom nam podxodit.Tixanovska v tom cysle
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12.06.2021 09:33 Ответить
Щодо Тіхановської маю величезні сумніви. Західні ліберали її на руках би носили, ***** в її бік і плюнути погидувало б. Але це зовсім не значить, що в разі заміни нею Таргана буде все добре. Що домогосподарка знає про те, як працює механізм державної машини? Що вона взагалі знає чи вміє? Боюсь, що коли вона покерує рік-два, люди закричать: "Поверніть нам Таргана! Будь ласка!!!"
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12.06.2021 09:49 Ответить
Tam liuboj kto bi neprisiol vo vlasti budet problemi.U nix vet malo sto izmenilos s sssr vremion,a nado vet strojit po teperesnim vremenam vsiu ekonomiku.Nemozet vet kolxozov bit,komu oni nuzni kak primer.Nedovolnix konecno budet.Tarakana srazu sudit nuzno jest za sto.
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12.06.2021 10:09 Ответить
Так і є.
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12.06.2021 10:28 Ответить
https://censor.net/ua/user/438219, мало сказати, що у неї вава в голові. І справа не в тім навіть, що колись вона робила Фелікса Дзержинського взірцем для свого сина: "Меч и пламя революции». Журнал Неман. №9 за 1977. Вона і такі як вона заморочили мізки білорусам, хоча більшість з них і хотіли бути такими, охоче вірили в ефект мирного протесту. У мене є її звернення до Луки. опублікований в "Народнай волі" ще в грудні 2010 року, коли Лука вчинив репресії до протестанів. Вона з одного боку пише про те, що "ми вєрнулісь в 30-є годи ", про "длінниє очєрєді возлє тюрьми на Окрєстіна" і т.ін, а з другого боку закликає бандюгана до діалогу із суспільством. Там же вона пише таке: "Я никогда не была вашей сторонницей, но и в революции тоже не верю ("порозумнішала"? вже не вихваляє залізного Фелікса?). Даже страшусь хаоса толпы"(!!) - ось як! А нині до чого закликає? до терпіння: терпіть і переможете? Від таких як вона, шкоди білорусам більше, ніж від їхніх бандюганів у формі.

Read more https://introvertum.com/ocherk-svetlanyi-aleksievich-o-dzerzhinskom-mech-i-plamya-revolyutsii-polnyiy-tekst/
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12.06.2021 11:41 Ответить
Колись ми з одним колегою тут, на "Цензорі", пробували прокачати білоруську ситуацію на предмет виходу із того цуґцванґу. Колега вважав, що Свєтка - хоч і безголове нещастя, та все ж краще за Таргана. В якості заперечення я навів йому два взаємовиключаючі імовірні варіанти сценарію із заміною Таргана на Свєтку. Обидва виявились дуже паршивими. Врешті, колега не знайшов, чим то заперечити, і погодився зі мною.
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12.06.2021 11:56 Ответить
!!!
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12.06.2021 07:26 Ответить
Хммм...не вы не ..ДРУГИЕ! Другие рядом. А все отчаявшиеся ...ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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12.06.2021 07:31 Ответить
Бред. Або революція, або ніяк. Ваш лука про це оголосив. Вибір за вами.
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12.06.2021 07:40 Ответить
Дорогие белорусы, мы в Берлине, а вы держитесь там
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12.06.2021 07:45 Ответить
Не отчаивайтесь...подмойтесь....закажите в у нас в германии анальную смазку..мы ее перебросим через забор
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12.06.2021 07:52 Ответить
Беларусь - это то место, где 1937 год уже наступил безо всяких преувеличений в России кураторе этого процесса на завершающей стадии испытав на Белоруси завершит строительство Мордора у себя.
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12.06.2021 07:58 Ответить
Как много псевдо-"патриотов"
Боящихся сказать - долой!
Держась копеечной работы
Молчат, мирок спасают свой.
Им скажут- ползай! Будут ползать.
Прикажут землю жрать - сожрут.
Они стеснятся будут, ёрзать,
Но за "величье" - отсосут!
С народом повезло подонкам -
Насилуй, грабь, стриги, дои.
Раб обучается с пелёнок
Терпеть когда е@ут "свои".
А раз "свои" то не обидно,
Когда "свои", то и за честь!
Завыть охота. Правда, стыдно,
Что большинство такие есть.
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12.06.2021 08:05 Ответить
Вообще то Беларусы, внесли огромный вклад! Теперь у людей копростана, если ещё остались люди, есть выбор как добиваться свободы и справедливости: Или как в Украине вилами и "коктейлями", или как в белоруссии - цветами, воплями и хрустом собственных костей при пытках! Результаты на лицо...
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12.06.2021 08:28 Ответить
Результаты на рентгеновских снимках...
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12.06.2021 12:28 Ответить
Нужно просто ещё немного потерпеть, каких-то лет 10-15 и Лукашенко уйдет, потом возможно будет Путин ещё несколько лет, но это всё мелочи жизни ...
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12.06.2021 08:41 Ответить
Зато не будет майдана. Белорусам майдан не нужен, у них все мирно.
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12.06.2021 08:49 Ответить
Норм було блр на майдані.
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12.06.2021 08:53 Ответить
Эта падла нас фошиздами называла -получай пида..аска совково кацапская ...карма
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12.06.2021 09:02 Ответить
Не було такого.
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12.06.2021 09:09 Ответить
Було.
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12.06.2021 10:23 Ответить
"У липні 2016, виступаючи в Нью-Йорку, Алексієвич зробила контроверсійну заяву що виключно українці були винні у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокості на території Білорусі, заявивши, що «карателі, які працювали на території Білорусі, вони були всі з України»." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світла́на Олекса́ндрівна Алексіє́вич
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12.06.2021 14:27 Ответить
І це правда! Закацаплена типесса іншого не могла ляпнути.
Про своїх запроданців щось сказати не насмілилася.
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12.06.2021 15:54 Ответить
Нічого білоруси не відчули, крім жорстокості ОМОНА та маразму рембо-Лукашка. Нації, як не було, так і немає. Нації ніколи не здаються!!! Ні за яких умов! Білоруси вже здались, і сидять як ті миші, яких коти по одній на вечерю витягують.
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12.06.2021 09:15 Ответить
"Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам - Цензор.НЕТ 5969
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12.06.2021 09:34 Ответить
Угу. Просрать все протьесты в Белоруссии. Сбежать в Германию и уже оттуда советовать белоруссам не отчаиваться.
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12.06.2021 09:50 Ответить
да бЯларусы... не отчаивайтесь.... вы уже все просрали......но... главное не солдаты НАТО.....
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12.06.2021 09:52 Ответить
и еще главнее - они не майданутые
а то они ж этого так боялись...
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12.06.2021 09:55 Ответить
Тут інше питання...Чому,починаючи з "Доктора Живаго" Пастернака Нобеліські преміі письменникам країн колишнього есересеру дають за всяке лайно,суто по політичним мотивам?За оту нечитабельну хєрню,що написали всякі сєнцови-аліксієвичи давати преміі не можна,вони таким чином просто нівелюються...І водночас в упор не бачать таких як Шкляр з його "Залишенцем"...
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12.06.2021 10:08 Ответить
А "Чорне Сонце" того ж В. Шкляра? А "Зброя Судного Дня" Ю. Щербака?
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12.06.2021 12:06 Ответить
Жалюгідне скигління з-за кордону. Вибачте, але - Нобелівська кур.а...
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12.06.2021 10:28 Ответить
Останнім часом не вірю я оцим організаторам "Союзів меча та орала".
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12.06.2021 10:33 Ответить
Чем то напомнила тема как кацапы поучают украинцев... Ну один в один
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12.06.2021 10:48 Ответить
"Не впадайте у відчай", - нобелівська лауреатка Алексієвич звернулася до білорусів - Цензор.НЕТ 4477
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро,
ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде
знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського
холуя - яничара кривавого диктатора Луки...і тоді на догоду
кремлю, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію.
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12.06.2021 11:38 Ответить
Да будет победа. У диктатуры всегда один путь, в никуда. Но вы про....ли свой шанс на период в ближайшие лет 10-15 иметь свою страну и нацию. Теперь это период растянется уже на многие десятилетия и поколения. Тот путь который Украина начала еще в начале нулевых (и этот пусть еще ох как долог и тернист) вы еще даже не начинали. Сначала на десятилетие назад в совок, потом очередной развал на десятилетие и опять пару десятилеток на, хотя бы попытку, создать нормальную страну. Это еще оптимистический сценарий.
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12.06.2021 14:18 Ответить
Прогноз досить достовірний!" Бело" пропадуть а "Руси" залишаться!
Сябри! Ви там дешевою ковбасою не вдавиться! Хоча кацапи і ту
заберуть та ще будуть брехати на кожному кроці: "ми вас от фошиздиів
асвабадзілі"! Зі сволотою поведешся сам наволочью станеш!" Не вірю
вам більше!
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12.06.2021 16:09 Ответить
"Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия". https://www.bbc.com/russian/news-54322346 Светлана Алексиевич улетела из Беларуси в Германию
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12.06.2021 14:33 Ответить
самое главное: мы почувствовали, что мы - белорусы, что мы - нация.

Н-да, жаль, что это светлое чувство пришло заодно с ощущением милицейской дубинки в *опе. А победа, конечно, будет, но скорее по принципу "если долго ждать на берегу реки, мимо проплывет труп твоего врага"...
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12.06.2021 20:34 Ответить
Не отчаивайтесь!
Через год-два, вы будете с ностальгией вспоминать 2021 год...
П-ц только начинается.
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12.06.2021 20:50 Ответить
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