"Не впадайте у відчай", - нобелівська лауреатка Алексієвич звернулася до білорусів
Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич 11 червня виступила зі зверненням до жителів Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив у Telegram канал "Белсат".
Алексієвич разом з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тіхановською в Берліні відвідала прем'єру білоруського фільму "Кураж" про протести в Білорусі, там вона і поспілкувалася з журналістами телеканалу.
"Я б хотіла сказати: дорогі друзі, не впадайте у відчай. З нами сталося влітку минулого року найголовніше: ми відчули, що ми - білоруси, що ми - нація. Ми це зробили, зрозуміли. І це назавжди залишиться в нашій історії, а найголовніше - в нашій свідомості. І тому, звичайно, перемога буде. Може не так швидко, як нам би хотілося. Творіть себе, готуйтеся до нового часу і він буде. Ми перемогли в собі страх, рабство і зневіру в себе. Ми зараз інші", - звернулася вона до громадян Білорусі.
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Паршива у сусідів ситуація. І щось добре їм порадити - теж не виходить.
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Боящихся сказать - долой!
Держась копеечной работы
Молчат, мирок спасают свой.
Им скажут- ползай! Будут ползать.
Прикажут землю жрать - сожрут.
Они стеснятся будут, ёрзать,
Но за "величье" - отсосут!
С народом повезло подонкам -
Насилуй, грабь, стриги, дои.
Раб обучается с пелёнок
Терпеть когда е@ут "свои".
А раз "свои" то не обидно,
Когда "свои", то и за честь!
Завыть охота. Правда, стыдно,
Что большинство такие есть.
Про своїх запроданців щось сказати не насмілилася.
а то они ж этого так боялись...
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро,
ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде
знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського
холуя - яничара кривавого диктатора Луки...і тоді на догоду
кремлю, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію.
Сябри! Ви там дешевою ковбасою не вдавиться! Хоча кацапи і ту
заберуть та ще будуть брехати на кожному кроці: "ми вас от фошиздиів
асвабадзілі"! Зі сволотою поведешся сам наволочью станеш!" Не вірю
вам більше!
Н-да, жаль, что это светлое чувство пришло заодно с ощущением милицейской дубинки в *опе. А победа, конечно, будет, но скорее по принципу "если долго ждать на берегу реки, мимо проплывет труп твоего врага"...
Через год-два, вы будете с ностальгией вспоминать 2021 год...
П-ц только начинается.