"Не впадайте у відчай", - нобелівська лауреатка Алексієвич звернулася до білорусів

Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич 11 червня виступила зі зверненням до жителів Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив у Telegram канал "Белсат".

Алексієвич разом з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тіхановською в Берліні відвідала прем'єру білоруського фільму "Кураж" про протести в Білорусі, там вона і поспілкувалася з журналістами телеканалу.

"Я б хотіла сказати: дорогі друзі, не впадайте у відчай. З нами сталося влітку минулого року найголовніше: ми відчули, що ми - білоруси, що ми - нація. Ми це зробили, зрозуміли. І це назавжди залишиться в нашій історії, а найголовніше - в нашій свідомості. І тому, звичайно, перемога буде. Може не так швидко, як нам би хотілося. Творіть себе, готуйтеся до нового часу і він буде. Ми перемогли в собі страх, рабство і зневіру в себе. Ми зараз інші", - звернулася вона до громадян Білорусі.

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