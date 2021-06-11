Терористи організації "ЛНР" хочуть судити Протасевича у себе
Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича вони хочуть "притягнути до відповідальності", провівши "процес" над ним в окупованому Луганську.
Про це заявив представник терористів у Тристоронній контактній групі Родіон Мірошник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Я вважаю, що це (суд над Протасевичем в окупованому Луганську. - Ред.) цілком можливо, але цьому передуватиме досить серйозна скрупульозна робота", - сказав Мірошник.
Він зазначив, що потрібно ще провести "слідство" та "оформити необхідні документи".
"З нашого боку, з боку наших правоохоронних органів створена слідча група, яка займається цим і направлені відповідні документи вже безпосередньо правоохоронним органам, слідчим органам Білорусі", - заявив терорист.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Было бы иначе - уже б давно требовали его выдачи.
Дебилы *** (с)
Хотя в данном случае слово закон звучит как издевка.