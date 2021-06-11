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Новини Окуповані території
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Терористи організації "ЛНР" хочуть судити Протасевича у себе

Терористи організації

Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича вони хочуть "притягнути до відповідальності", провівши "процес" над ним в окупованому Луганську.

Про це заявив представник терористів у Тристоронній контактній групі Родіон Мірошник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Я вважаю, що це (суд над Протасевичем в окупованому Луганську. - Ред.) цілком можливо, але цьому передуватиме досить серйозна скрупульозна робота", - сказав Мірошник.

Він зазначив, що потрібно ще провести "слідство" та "оформити необхідні документи".

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"З нашого боку, з боку наших правоохоронних органів створена слідча група, яка займається цим і направлені відповідні документи вже безпосередньо правоохоронним органам, слідчим органам Білорусі", - заявив терорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: 

Білорусь (7927) Луганськ (576) Донбас (22354) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+18
Лугандонские обезьяны еще месяц назад не знали кто такой Протасевич.
Было бы иначе - уже б давно требовали его выдачи.
Дебилы *** (с)
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11.06.2021 17:05
+12
Яким судом судите таким і вас судитимуть.
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11.06.2021 17:00
+7
Мне кажется, что бульбофюрер достаточно хитрожопая сволочь чтобы не совершить такого изощренного самоубийства.
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11.06.2021 17:03
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Яким судом судите таким і вас судитимуть.
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11.06.2021 17:00 Відповісти
Вот твари поганые! Бульбофюрера на палю!
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11.06.2021 19:44 Відповісти
Мне кажется, что бульбофюрер достаточно хитрожопая сволочь чтобы не совершить такого изощренного самоубийства.
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11.06.2021 17:03 Відповісти
До жопы теперь его хитрожопость! Он теперь по указке ***** надаёт субъектности ОРДЛО.
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11.06.2021 17:48 Відповісти
Лугандонские обезьяны еще месяц назад не знали кто такой Протасевич.
Было бы иначе - уже б давно требовали его выдачи.
Дебилы *** (с)
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11.06.2021 17:05 Відповісти
Недопрезедент таки может выдать Протасевича недореспублике. Ему уже пох на санкции
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11.06.2021 17:07 Відповісти
Да нет, за выдачу Протасевича террористической организации он может такие санкции получить, что эти цветочками окажутся.
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11.06.2021 17:30 Відповісти
Так вроде уже хотят отключить от свифт, шо там может быть круче. По ходу его х.уйло специально подталкивает к неадекватным решениям, что бы у него остался только один вариант - белорусский федеральный округ. Х.уйло как огня боится потерять ещё и Белорусь
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11.06.2021 17:41 Відповісти
БелАрусь!
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11.06.2021 19:45 Відповісти
Вибачаюсь, не звернув увагу як телехвон виправив
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12.06.2021 09:47 Відповісти
Невже білоруський самозванець піде на такий злочин.
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11.06.2021 17:07 Відповісти
А що йому робити, Захід його навмисне штовхає до губернії з допомогою проросійських спецагентів, яких вони пригріли у себе.
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11.06.2021 19:40 Відповісти
Интересно, какую отрасль экономики он собирается пристрелить в этот раз?
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11.06.2021 17:07 Відповісти
Хто це "он"? Якщо Захід, то вони ВСЮ економіку Білорусі вирішили "пристрелить".
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11.06.2021 19:44 Відповісти
Так это Захид виноват? Или ***** плешивое
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11.06.2021 19:46 Відповісти
Он - это Бульбенфюрер
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11.06.2021 20:02 Відповісти
Який суд,без суда і слідства,за зраду й співпрацю з окупантомдо стінки.А то розвели тут гуманізм до покидьків.Вони ********** сталіна,а він би так і зробив.Так,що всеяк хотіли .
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11.06.2021 17:08 Відповісти
Орки с даунбаса еще расстреляют его по закону военного времени.
Хотя в данном случае слово закон звучит как издевка.
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11.06.2021 17:09 Відповісти
Белорусский бацька хитростью отличается, чужими руками жар загребает, вроде он не причем, но конкурента устранил, дураки за него работу сделают
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11.06.2021 17:17 Відповісти
Тобишь получается, если Лукашенко выдаст им протосевича, то он признаёт лугандонию!?
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11.06.2021 17:18 Відповісти
ПротОсевича? Всё понятно
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11.06.2021 19:47 Відповісти
Бульбанфюрер сделает все, что скажет бункерфюрер. Еще одна возможность придать вид независимости оккупированной территории Украины. А эти обезьянки из дыры делают все только по приказу тупина. Хотя Протасевич может быть еще одним козырем на саммите как величайшего гуманиста. Любимая тупиным бессмысленная многоходовочка.
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11.06.2021 17:20 Відповісти
Если это произойдет, то все равно ни какой независимости дырляндии и лугандону это не придаст, от слова вообще.
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11.06.2021 17:44 Відповісти
Тупин такой тупин, что сказать. Ему больше нечего предложить. Если он уйдет из Украины его свои же рашоорки вместе с его каблуками сожрут.
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11.06.2021 17:48 Відповісти
таки да
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11.06.2021 18:00 Відповісти
Если Лукашонка выдаст Протасевича ЛуганДону и там его типа осудят и посадят или казнят, то для всего мира это будет не ЛуганДония а именно паРаша. Это будет продуманный, серьезный и показательный шаг. 100% такие действия решаются на самом высшем уровне. Если не дай бог такое произойдет, то это будет означать что Х-ло плевало на санкции, с позиции силы и полного беспредела заявляет о том, что ему ничего не стоит убить того, кто встанет ему на пути. Это будет означать, что эскалация конфликта не заморожена а все больше нарастает, Европа проиграла, кремлевский главпетух не боится США и НАТО и будет делать все что он хочет. В любом случае это будет очень и очень плохой знак для Украины.
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11.06.2021 17:42 Відповісти
Та не вб'ють його в днр, бо була ж інформація, що цю терористичну організацію "НЕХТА" створили російські спецслужби, і батько Протасевича брав у цьому участь.
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11.06.2021 19:53 Відповісти
І що скажуть білоруси? А нічого. Дружно покрокують в рашу за залізну завісу.
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11.06.2021 17:46 Відповісти
Це буде означати, що Білорусь повністю знаходиться під зовнішнім управлінням РФ.
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Не повністю. Поки що під санкціями Заходу.
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11.06.2021 19:56 Відповісти
лука тогда получит суд по принципу талиона но в партизанско-румынском исполнении. Скот еще тот.
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11.06.2021 18:12 Відповісти
Конечно,там самые отмороженные будут пытать и убивать,это же ЛНР
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11.06.2021 18:32 Відповісти
Если лукашенко их допустил в Беларусь,значит он признал всё ЛДНР.
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11.06.2021 18:46 Відповісти
Беларусі від того легше не буде, це і ежику ясно.
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11.06.2021 20:21 Відповісти
обезьянам нет покоя.
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11.06.2021 20:44 Відповісти
 
 