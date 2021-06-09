УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8306 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
2 319 19
Європарламент (773) Лукашенко (2310) Боррель (787) Протасевич Роман (296)

Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель про Лукашенка:

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що це сталося під час пленарної дискусії в Європарламенті в Страсбурзі 8 червня. Парламентарі саме обговорювали вимушену посадку пасажирського літака Ryanair з Романом Протасевичем в аеропорту "Мінськ".

Також читайте: За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню

Звертаючись до євродепутатів, Боррель додав: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Европоцам понадобилось лет 20 умиротворения гада, чтоб в конце концов признать в нем диктатора.
показати весь коментар
09.06.2021 07:31
+6
А вот Йухла Владимича никто из политиков при власти так никто и не назвал фюрером, хотя он заслуживает этого "титула". Разве что Бидон назвал убийцей.
показати весь коментар
09.06.2021 07:34
+4
Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 2901
показати весь коментар
09.06.2021 07:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не может быть!!!
показати весь коментар
09.06.2021 07:26 Відповісти
Вы имеете дело со свихнувшимся повелителем картошки.
показати весь коментар
09.06.2021 07:29 Відповісти
Европоцам понадобилось лет 20 умиротворения гада, чтоб в конце концов признать в нем диктатора.
показати весь коментар
09.06.2021 07:31 Відповісти
А вот Йухла Владимича никто из политиков при власти так никто и не назвал фюрером, хотя он заслуживает этого "титула". Разве что Бидон назвал убийцей.
показати весь коментар
09.06.2021 07:34 Відповісти
Яка несподіванка! Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 6246
показати весь коментар
09.06.2021 07:34 Відповісти
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 1970
показати весь коментар
09.06.2021 08:40 Відповісти
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 2680
показати весь коментар
09.06.2021 08:44 Відповісти
а ботоксный?тот диктатор а этот и диктатор и убийца Лукашенко хоть не нападал и не развязывал войны у соседей
показати весь коментар
09.06.2021 07:37 Відповісти
И зачем же вы имеете дела с диктаторами и убийцами? Деньги не пахнут?
показати весь коментар
09.06.2021 07:38 Відповісти
Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 2901
показати весь коментар
09.06.2021 07:38 Відповісти
"Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал "свершившимся фактом" завершение строительства российского газопровода Северный поток-2, в связи с чем, по его словам, санкции США против него бесполезны. При этом глава Госдепа объявил о договоренности с Германией реагировать на все шаги России, связанные с СП-2, которые будут угрожать любой из стран мира."
показати весь коментар
09.06.2021 07:56 Відповісти
І про це каже червонодупий соціаліст. Смішно.
показати весь коментар
09.06.2021 08:13 Відповісти
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 2081///
показати весь коментар
09.06.2021 08:20 Відповісти
Ви маєте справу з Чекотіло при владі.Піночет теж був диктатором. Диктатори бувають різні...
показати весь коментар
09.06.2021 08:24 Відповісти
Проснулись? 😏
Доброе утро. 😁
А когда проснуться за Х..ло и Парашу?
показати весь коментар
09.06.2021 08:27 Відповісти
Це вже привід для бульбодиктатора знову розпочати воєнні дії проти Вейшнорії.
показати весь коментар
09.06.2021 09:14 Відповісти
не с диктатором, а с самозванцем
показати весь коментар
09.06.2021 09:26 Відповісти
Капитан Очевидность 🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.06.2021 09:35 Відповісти
А Пуйла так назвать религия не позволяет?) Пуйло на диктатора наработал в разы больше чем бульбофюрер. Последний ваще безобидный колхозник в сравнении с главцарем.
показати весь коментар
09.06.2021 14:52 Відповісти
 
 