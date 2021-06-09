Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором"

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що це сталося під час пленарної дискусії в Європарламенті в Страсбурзі 8 червня. Парламентарі саме обговорювали вимушену посадку пасажирського літака Ryanair з Романом Протасевичем в аеропорту "Мінськ".

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Звертаючись до євродепутатів, Боррель додав: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.