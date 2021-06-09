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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Европарламент (1705) Лукашенко (3502) Боррель (582) Протасевич Роман (309)

Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель о Лукашенко:

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что это произошло во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге 8 июня. Парламентарии как раз обсуждали вынужденную посадку пассажирского самолета Ryanair с Романом Протасевичем в аэропорту "Минск".

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Обращаясь к евродепутатам, Боррель добавил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
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Топ комментарии
+6
Европоцам понадобилось лет 20 умиротворения гада, чтоб в конце концов признать в нем диктатора.
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09.06.2021 07:31
+6
А вот Йухла Владимича никто из политиков при власти так никто и не назвал фюрером, хотя он заслуживает этого "титула". Разве что Бидон назвал убийцей.
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09.06.2021 07:34
+4
Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 2901
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09.06.2021 07:38
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Не может быть!!!
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09.06.2021 07:26 Ответить
Вы имеете дело со свихнувшимся повелителем картошки.
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09.06.2021 07:29 Ответить
Европоцам понадобилось лет 20 умиротворения гада, чтоб в конце концов признать в нем диктатора.
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09.06.2021 07:31 Ответить
А вот Йухла Владимича никто из политиков при власти так никто и не назвал фюрером, хотя он заслуживает этого "титула". Разве что Бидон назвал убийцей.
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09.06.2021 07:34 Ответить
Яка несподіванка! Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 6246
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09.06.2021 07:34 Ответить
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 1970
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09.06.2021 08:40 Ответить
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 2680
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09.06.2021 08:44 Ответить
а ботоксный?тот диктатор а этот и диктатор и убийца Лукашенко хоть не нападал и не развязывал войны у соседей
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09.06.2021 07:37 Ответить
И зачем же вы имеете дела с диктаторами и убийцами? Деньги не пахнут?
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09.06.2021 07:38 Ответить
Боррель о Лукашенко: "Мы имеем дело с диктатором" - Цензор.НЕТ 2901
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09.06.2021 07:38 Ответить
"Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал "свершившимся фактом" завершение строительства российского газопровода Северный поток-2, в связи с чем, по его словам, санкции США против него бесполезны. При этом глава Госдепа объявил о договоренности с Германией реагировать на все шаги России, связанные с СП-2, которые будут угрожать любой из стран мира."
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09.06.2021 07:56 Ответить
І про це каже червонодупий соціаліст. Смішно.
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09.06.2021 08:13 Ответить
Боррель про Лукашенка: "Ми маємо справу з диктатором" - Цензор.НЕТ 2081///
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09.06.2021 08:20 Ответить
Ви маєте справу з Чекотіло при владі.Піночет теж був диктатором. Диктатори бувають різні...
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09.06.2021 08:24 Ответить
Проснулись? 😏
Доброе утро. 😁
А когда проснуться за Х..ло и Парашу?
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09.06.2021 08:27 Ответить
Це вже привід для бульбодиктатора знову розпочати воєнні дії проти Вейшнорії.
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09.06.2021 09:14 Ответить
не с диктатором, а с самозванцем
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09.06.2021 09:26 Ответить
Капитан Очевидность 🤣🤣🤣
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09.06.2021 09:35 Ответить
А Пуйла так назвать религия не позволяет?) Пуйло на диктатора наработал в разы больше чем бульбофюрер. Последний ваще безобидный колхозник в сравнении с главцарем.
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09.06.2021 14:52 Ответить
 
 