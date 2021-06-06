До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук

До інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair могли бути причетні російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук.

Він пояснив свої звинувачення тим, що у президента Білорусії Олександра Лукашенка не має жодного впливу на Грецію, звідки злітав літак. Тому, на думку Кравчука, там могли працювати тільки служби Росії.

"Коли (захоплений в аеропорту Мінська) Протасевич сказав, що за ним вже в літаку стежили, я відразу подумав: там білоруських спецслужб бути не могло. Там могли бути спецслужби тільки російські. Ось тут, я думаю, вплив Росії був", - пояснив Кравчук.

Представник України також прокоментував пропозицію Лукашенка запросити слідчих самопроголошеної Луганської Народної Республіки в Мінську. Він назвав його неадекватним і зазначив, що "прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз немає необхідності", бо той поламав всі відносини з Заходом і у нього залишилася тільки одна Росія.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.