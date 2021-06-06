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Новини Політика України Затримання Протасевича
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До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук

До інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair могли бути причетні російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук.

Він пояснив свої звинувачення тим, що у президента Білорусії Олександра Лукашенка не має жодного впливу на Грецію, звідки злітав літак. Тому, на думку Кравчука, там могли працювати тільки служби Росії.

"Коли (захоплений в аеропорту Мінська) Протасевич сказав, що за ним вже в літаку стежили, я відразу подумав: там білоруських спецслужб бути не могло. Там могли бути спецслужби тільки російські. Ось тут, я думаю, вплив Росії був", - пояснив Кравчук.

Представник України також прокоментував пропозицію Лукашенка запросити слідчих самопроголошеної Луганської Народної Республіки в Мінську. Він назвав його неадекватним і зазначив, що "прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз немає необхідності", бо той поламав всі відносини з Заходом і у нього залишилася тільки одна Росія.

Також читайте: Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+7
он что только проснулся , где он был ?
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06.06.2021 18:24
+3
Ну так и к назначению кравчука президентом Украины тоже отношение имели российские спецслужбы... и к введению своего агента фокина в состав делегации от Украины на минских переговорах... дед, похоже, уже в маразме
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06.06.2021 18:43
+3
До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3066
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06.06.2021 19:00
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хм?? что случилось??все в унисон стали прозападными и антиросийскими??с одной стороны как бы радует а с другой напрягает!!не пойдёт ли маятник в обратную сторону??(как обычно это происходит у Украинских политиков) К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8646 К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8759
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06.06.2021 18:21 Відповісти
Проснись и пой !
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06.06.2021 18:26 Відповісти
никто вас не любит ,а ты задайся вопросом почему
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06.06.2021 18:30 Відповісти
аха!!спать не могу!!всё о твоей любви/не любви думаю!! До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2025 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 657 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 450
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06.06.2021 20:04 Відповісти
опать этой ваты с германии как блох поналезало- забыли наверное как вас рююские гнобили и высылали столетиями- потомки немцев з казахстана-
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06.06.2021 18:35 Відповісти
ты о чём болезный?? До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1669 и почему тебя так ,,заводит?" что кого то гнобили и высылали??извращенец ты ,,неватный" До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3333 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7004
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06.06.2021 20:08 Відповісти
он что только проснулся , где он был ?
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06.06.2021 18:24 Відповісти
К сдаче ядерного арсенала Украины причастен Леонид Кравчук, - Капитан очевидность.
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06.06.2021 18:38 Відповісти
А осьо й дідо прокинулося. Згадало де воно, шо воно... До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7350 А ще, скільки йому беня забашляв.
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06.06.2021 18:39 Відповісти
Изберите вы этого коммуняку второй раз своим Президентом ... ...и шо б Зеля его вам комментировал...*)
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06.06.2021 18:42 Відповісти
Ну так и к назначению кравчука президентом Украины тоже отношение имели российские спецслужбы... и к введению своего агента фокина в состав делегации от Украины на минских переговорах... дед, похоже, уже в маразме
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06.06.2021 18:43 Відповісти
секретная операция, под кодовым названием "Формула Альцгеймера" До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9325
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06.06.2021 19:26 Відповісти
__Добрий вечїр вам Малятка,любї хлопчики й дївчатка !
До Вас завїтав ,щоб розважити вас.
Казок -цїлий вїз ,в кишенях малята для вас привїз.Вуха для казок приготуйте... До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 188 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 276
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06.06.2021 18:54 Відповісти
До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3066
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06.06.2021 19:00 Відповісти
Ну и шо??? А разве Беларусь это не огрызок рашки? Это сраные игры в дефиниции а нужно смотреть на суть.
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06.06.2021 19:04 Відповісти
Учитывая, что Белорусь даже перднуть не согласовав с кремлем не может, то и до бабки ходить не нужно, чтоб понимать, что захват самолета и выкрадание Протасевича не могло не согласовываться с кремлем, более того, кремль активно помогал в этом преступлении, сошедшие с рейса фсБшники в минске тому доказательство.
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06.06.2021 20:46 Відповісти
 
 