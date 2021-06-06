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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук

К инциденту с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair могли быть причастны российские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Он пояснил свои обвинения тем, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому, по мнению Кравчука, там могли работать только службы России.

"Когда (захваченный в аэропорту Минска) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было", - пояснил Кравчук.

Представитель Украины также прокомментировал предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской Народной Республики в Минск. Он назвал его неадекватным и отметил, что "прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости", так как тот поломал все отношения с Западом и у него осталась только одна Россия.

Также читайте: У террористов из "ЛНР" заявили, что выехали в Минск для допроса Протасевича (обновлено)

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
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Топ комментарии
+7
он что только проснулся , где он был ?
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06.06.2021 18:24
+3
Ну так и к назначению кравчука президентом Украины тоже отношение имели российские спецслужбы... и к введению своего агента фокина в состав делегации от Украины на минских переговорах... дед, похоже, уже в маразме
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06.06.2021 18:43
+3
До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3066
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06.06.2021 19:00
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хм?? что случилось??все в унисон стали прозападными и антиросийскими??с одной стороны как бы радует а с другой напрягает!!не пойдёт ли маятник в обратную сторону??(как обычно это происходит у Украинских политиков) К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8646 К захвату Протасевича причастны российские спецслужбы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8759
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06.06.2021 18:21 Ответить
Проснись и пой !
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06.06.2021 18:26 Ответить
никто вас не любит ,а ты задайся вопросом почему
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06.06.2021 18:30 Ответить
аха!!спать не могу!!всё о твоей любви/не любви думаю!! До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2025 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 657 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 450
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06.06.2021 20:04 Ответить
опать этой ваты с германии как блох поналезало- забыли наверное как вас рююские гнобили и высылали столетиями- потомки немцев з казахстана-
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06.06.2021 18:35 Ответить
ты о чём болезный?? До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1669 и почему тебя так ,,заводит?" что кого то гнобили и высылали??извращенец ты ,,неватный" До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3333 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7004
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06.06.2021 20:08 Ответить
он что только проснулся , где он был ?
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06.06.2021 18:24 Ответить
К сдаче ядерного арсенала Украины причастен Леонид Кравчук, - Капитан очевидность.
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06.06.2021 18:38 Ответить
А осьо й дідо прокинулося. Згадало де воно, шо воно... До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7350 А ще, скільки йому беня забашляв.
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06.06.2021 18:39 Ответить
Изберите вы этого коммуняку второй раз своим Президентом ... ...и шо б Зеля его вам комментировал...*)
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06.06.2021 18:42 Ответить
Ну так и к назначению кравчука президентом Украины тоже отношение имели российские спецслужбы... и к введению своего агента фокина в состав делегации от Украины на минских переговорах... дед, похоже, уже в маразме
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06.06.2021 18:43 Ответить
секретная операция, под кодовым названием "Формула Альцгеймера" До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9325
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06.06.2021 19:26 Ответить
__Добрий вечїр вам Малятка,любї хлопчики й дївчатка !
До Вас завїтав ,щоб розважити вас.
Казок -цїлий вїз ,в кишенях малята для вас привїз.Вуха для казок приготуйте... До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 188 До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 276
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06.06.2021 18:54 Ответить
До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3066
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06.06.2021 19:00 Ответить
Ну и шо??? А разве Беларусь это не огрызок рашки? Это сраные игры в дефиниции а нужно смотреть на суть.
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06.06.2021 19:04 Ответить
Учитывая, что Белорусь даже перднуть не согласовав с кремлем не может, то и до бабки ходить не нужно, чтоб понимать, что захват самолета и выкрадание Протасевича не могло не согласовываться с кремлем, более того, кремль активно помогал в этом преступлении, сошедшие с рейса фсБшники в минске тому доказательство.
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06.06.2021 20:46 Ответить
 
 