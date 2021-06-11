Террористы организации "ЛНР" хотят судить Протасевича у себя

Белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича они хотят "привлечь к ответственности", проведя "процесс" над ним в оккупированном Луганске.

Об этом заявил представитель террористов в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Я считаю, что это (суд над Протасевичем в оккупированном Луганске. - Ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа", - сказал Мирошник.

Он отметил, что нужно еще провести "следствие" и "оформить необходимые документы".

"С нашей стороны, со стороны наших правоохранительных органов создана следственная группа, которая занимается этим и направлены соответствующие документы уже непосредственно правоохранительным органам, следственным органам Беларуси", - заявил террорист.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.