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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы организации "ЛНР" хотят судить Протасевича у себя

Террористы организации

Белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича они хотят "привлечь к ответственности", проведя "процесс" над ним в оккупированном Луганске.

Об этом заявил представитель террористов в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Я считаю, что это (суд над Протасевичем в оккупированном Луганске. - Ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа", - сказал Мирошник.

Он отметил, что нужно еще провести "следствие" и "оформить необходимые документы".

"С нашей стороны, со стороны наших правоохранительных органов создана следственная группа, которая занимается этим и направлены соответствующие документы уже непосредственно правоохранительным органам, следственным органам Беларуси", - заявил террорист.

Читайте: Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме, - адвокат Оленская

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: 

Беларусь (7889) Луганск (3164) Донбасс (26955) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+18
Лугандонские обезьяны еще месяц назад не знали кто такой Протасевич.
Было бы иначе - уже б давно требовали его выдачи.
Дебилы *** (с)
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11.06.2021 17:05
+12
Яким судом судите таким і вас судитимуть.
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11.06.2021 17:00
+7
Мне кажется, что бульбофюрер достаточно хитрожопая сволочь чтобы не совершить такого изощренного самоубийства.
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11.06.2021 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Яким судом судите таким і вас судитимуть.
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11.06.2021 17:00 Ответить
Вот твари поганые! Бульбофюрера на палю!
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11.06.2021 19:44 Ответить
Мне кажется, что бульбофюрер достаточно хитрожопая сволочь чтобы не совершить такого изощренного самоубийства.
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11.06.2021 17:03 Ответить
До жопы теперь его хитрожопость! Он теперь по указке ***** надаёт субъектности ОРДЛО.
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11.06.2021 17:48 Ответить
Лугандонские обезьяны еще месяц назад не знали кто такой Протасевич.
Было бы иначе - уже б давно требовали его выдачи.
Дебилы *** (с)
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11.06.2021 17:05 Ответить
Недопрезедент таки может выдать Протасевича недореспублике. Ему уже пох на санкции
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11.06.2021 17:07 Ответить
Да нет, за выдачу Протасевича террористической организации он может такие санкции получить, что эти цветочками окажутся.
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11.06.2021 17:30 Ответить
Так вроде уже хотят отключить от свифт, шо там может быть круче. По ходу его х.уйло специально подталкивает к неадекватным решениям, что бы у него остался только один вариант - белорусский федеральный округ. Х.уйло как огня боится потерять ещё и Белорусь
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11.06.2021 17:41 Ответить
БелАрусь!
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11.06.2021 19:45 Ответить
Вибачаюсь, не звернув увагу як телехвон виправив
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12.06.2021 09:47 Ответить
Невже білоруський самозванець піде на такий злочин.
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11.06.2021 17:07 Ответить
А що йому робити, Захід його навмисне штовхає до губернії з допомогою проросійських спецагентів, яких вони пригріли у себе.
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11.06.2021 19:40 Ответить
Интересно, какую отрасль экономики он собирается пристрелить в этот раз?
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11.06.2021 17:07 Ответить
Хто це "он"? Якщо Захід, то вони ВСЮ економіку Білорусі вирішили "пристрелить".
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11.06.2021 19:44 Ответить
Так это Захид виноват? Или ***** плешивое
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11.06.2021 19:46 Ответить
Он - это Бульбенфюрер
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11.06.2021 20:02 Ответить
Який суд,без суда і слідства,за зраду й співпрацю з окупантомдо стінки.А то розвели тут гуманізм до покидьків.Вони ********** сталіна,а він би так і зробив.Так,що всеяк хотіли .
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11.06.2021 17:08 Ответить
Орки с даунбаса еще расстреляют его по закону военного времени.
Хотя в данном случае слово закон звучит как издевка.
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11.06.2021 17:09 Ответить
Белорусский бацька хитростью отличается, чужими руками жар загребает, вроде он не причем, но конкурента устранил, дураки за него работу сделают
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11.06.2021 17:17 Ответить
Тобишь получается, если Лукашенко выдаст им протосевича, то он признаёт лугандонию!?
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11.06.2021 17:18 Ответить
ПротОсевича? Всё понятно
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11.06.2021 19:47 Ответить
Бульбанфюрер сделает все, что скажет бункерфюрер. Еще одна возможность придать вид независимости оккупированной территории Украины. А эти обезьянки из дыры делают все только по приказу тупина. Хотя Протасевич может быть еще одним козырем на саммите как величайшего гуманиста. Любимая тупиным бессмысленная многоходовочка.
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11.06.2021 17:20 Ответить
Если это произойдет, то все равно ни какой независимости дырляндии и лугандону это не придаст, от слова вообще.
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11.06.2021 17:44 Ответить
Тупин такой тупин, что сказать. Ему больше нечего предложить. Если он уйдет из Украины его свои же рашоорки вместе с его каблуками сожрут.
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11.06.2021 17:48 Ответить
таки да
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11.06.2021 18:00 Ответить
Если Лукашонка выдаст Протасевича ЛуганДону и там его типа осудят и посадят или казнят, то для всего мира это будет не ЛуганДония а именно паРаша. Это будет продуманный, серьезный и показательный шаг. 100% такие действия решаются на самом высшем уровне. Если не дай бог такое произойдет, то это будет означать что Х-ло плевало на санкции, с позиции силы и полного беспредела заявляет о том, что ему ничего не стоит убить того, кто встанет ему на пути. Это будет означать, что эскалация конфликта не заморожена а все больше нарастает, Европа проиграла, кремлевский главпетух не боится США и НАТО и будет делать все что он хочет. В любом случае это будет очень и очень плохой знак для Украины.
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11.06.2021 17:42 Ответить
Та не вб'ють його в днр, бо була ж інформація, що цю терористичну організацію "НЕХТА" створили російські спецслужби, і батько Протасевича брав у цьому участь.
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11.06.2021 19:53 Ответить
І що скажуть білоруси? А нічого. Дружно покрокують в рашу за залізну завісу.
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11.06.2021 17:46 Ответить
Це буде означати, що Білорусь повністю знаходиться під зовнішнім управлінням РФ.
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11.06.2021 18:01 Ответить
Не повністю. Поки що під санкціями Заходу.
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11.06.2021 19:56 Ответить
лука тогда получит суд по принципу талиона но в партизанско-румынском исполнении. Скот еще тот.
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11.06.2021 18:12 Ответить
Конечно,там самые отмороженные будут пытать и убивать,это же ЛНР
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11.06.2021 18:32 Ответить
Если лукашенко их допустил в Беларусь,значит он признал всё ЛДНР.
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11.06.2021 18:46 Ответить
Беларусі від того легше не буде, це і ежику ясно.
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11.06.2021 20:21 Ответить
обезьянам нет покоя.
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11.06.2021 20:44 Ответить
 
 