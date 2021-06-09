Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме, - адвокат Оленская
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Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в застенках КГБ Беларуси переболел тонзиллитом в тяжелой форме, у него были проблемы с горлом.
Об этом сообщила Настоящему Времени его адвокат Инесса Оленская, которой удалось посетить его в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Роман болел. Лечили антибиотиками - сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили. Еще он не смог заказать книги. Просил Э.М. Ремарка", - рассказала она.
Родители Протасевича добиваются, чтобы в СИЗО, где сидит Роман, допустили врача. Они уверены, что все видео с участием их сына записаны под угрозами и давлением. По словам его отца Дмитрия Протасевича, силовики "хотят услышать от него то, что хочет слышать Лукашенко".
"И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада", мы это слышим уже 26 лет. Что в оппозиции "раскол". Это тоже мы слышим. Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, чего от него хотели добиться", - сказал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
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Когда в конфликте встречаются мужчины, они понимают в среднем или "я его или он меня", а дамочки инстинктивно будут "договариваться посредине" - им дубину во все дыры, а они потом цветы подарят, в расчете что "милый подобреет".
Конечно всегда были исключения, но Тихановская явно не тот случай. И Зеленский тоже
может молоть любую чушь
лукашенко подонок