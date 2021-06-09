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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме, - адвокат Оленская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме, - адвокат Оленская

Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в застенках КГБ Беларуси переболел тонзиллитом в тяжелой форме, у него были проблемы с горлом.

Об этом сообщила Настоящему Времени его адвокат Инесса Оленская, которой удалось посетить его в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Роман болел. Лечили антибиотиками - сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили. Еще он не смог заказать книги. Просил Э.М. Ремарка", - рассказала она.

Родители Протасевича добиваются, чтобы в СИЗО, где сидит Роман, допустили врача. Они уверены, что все видео с участием их сына записаны под угрозами и давлением. По словам его отца Дмитрия Протасевича, силовики "хотят услышать от него то, что хочет слышать Лукашенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать девушки Протасевича Сапеги получила первые письма от дочери из белорусского СИЗО: "Прошу, не стоит винить Рому"

"И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада", мы это слышим уже 26 лет. Что в оппозиции "раскол". Это тоже мы слышим. Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, чего от него хотели добиться", - сказал он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Тонзиллит, он такой.. После него и пальцы поломанные бывают, и сотрясение мозга. Смотря как лечат.
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09.06.2021 21:54
+4
врятли они это поняли .... у них же мирный петтинг.
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09.06.2021 21:54
+2
адвокат тупо работает на кгб
может молоть любую чушь
лукашенко подонок
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09.06.2021 23:06
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Инессе если тоже нос поломать то и она "заболеет".
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09.06.2021 21:50 Ответить
Душили неаккуратно...
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09.06.2021 21:51 Ответить
теперь вы поняли шо дамские субботы с цветочками мусорам были ошибкой?
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09.06.2021 21:53 Ответить
врятли они это поняли .... у них же мирный петтинг.
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09.06.2021 21:54 Ответить
Они вообще лоханулись выбрав лидером протеста дамочку, исторический опыт в таких раскладах увы обычно печальный.
Когда в конфликте встречаются мужчины, они понимают в среднем или "я его или он меня", а дамочки инстинктивно будут "договариваться посредине" - им дубину во все дыры, а они потом цветы подарят, в расчете что "милый подобреет".
Конечно всегда были исключения, но Тихановская явно не тот случай. И Зеленский тоже
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09.06.2021 22:18 Ответить
вариант - "милый подобреет" сработал бы если женщина хитрая .... а эта мямля, Беларусь должна была пылать в огне - при чём вся инфраструктура которую развивал под себя Лукашенка - банки , дворцы, поля с трактарами и белазами .... ну терпилы показали себя терпилами ... пускай терпят дальше, а дальше будут терпеть дети ... внуки и т.д.
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09.06.2021 22:26 Ответить
после пылания огня за чей счет восстанавливаться будет? опять за счет терпил? игра в одни ворота против народа!
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09.06.2021 22:46 Ответить
Тут не помойка.сру . Тебе туда с твоими испражнениями
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10.06.2021 01:08 Ответить
куда ты баширова дел?
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10.06.2021 17:20 Ответить
Это лугандонцы заразили которые к нему с допросом недавно ехали....
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09.06.2021 21:53 Ответить
Тонзиллит, он такой.. После него и пальцы поломанные бывают, и сотрясение мозга. Смотря как лечат.
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09.06.2021 21:54 Ответить
А у него пальцы переломанные? Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська - Цензор.НЕТ 5829
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10.06.2021 08:40 Ответить
Это ковид угроза всему человечеству, при котором без прививки каюк и восемь масок натянуть до самых глаз и хлоркой горло полоскать
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09.06.2021 21:59 Ответить
Буває....... що люди хворіють. І тим паче у в'язниці. Нехай звикає. Йому сидіти ще довго. Якщо взагалі не розстріляють.
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09.06.2021 22:00 Ответить
Работодатель(француз) , он же плательщик налогов на которые содержится нанятый работник(президент Франции), через пощечину высказал недовольство нанятому работнику за развал порученного дела(страны) и теперь будет сидеть в тюрьме несколько лет и заплатит штраф 45тыс. евро...Это демократия???
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09.06.2021 22:49 Ответить
Тут не помойка.сру . Тебе туда с твоими испражнениями
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09.06.2021 23:34 Ответить
баширов ты? а то петров слово в слово повторяет про помойку...В башках у вас помойка, петров и баширов...
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10.06.2021 17:21 Ответить
адвокат тупо работает на кгб
может молоть любую чушь
лукашенко подонок
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09.06.2021 23:06 Ответить
Это одно из того, чем его Сапега наградила? Протасевич у СІЗО перехворів тонзилітом у важкій формі, - адвокат Оленська - Цензор.НЕТ 4066
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10.06.2021 08:41 Ответить
 
 