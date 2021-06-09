Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме, - адвокат Оленская

Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в застенках КГБ Беларуси переболел тонзиллитом в тяжелой форме, у него были проблемы с горлом.

Об этом сообщила Настоящему Времени его адвокат Инесса Оленская, которой удалось посетить его в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Роман болел. Лечили антибиотиками - сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили. Еще он не смог заказать книги. Просил Э.М. Ремарка", - рассказала она.

Родители Протасевича добиваются, чтобы в СИЗО, где сидит Роман, допустили врача. Они уверены, что все видео с участием их сына записаны под угрозами и давлением. По словам его отца Дмитрия Протасевича, силовики "хотят услышать от него то, что хочет слышать Лукашенко".

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"И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада", мы это слышим уже 26 лет. Что в оппозиции "раскол". Это тоже мы слышим. Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, чего от него хотели добиться", - сказал он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.