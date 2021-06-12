Кабмин открывает доступ к 35 реестрам с экологической информацией, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об успехах правительства в цифровизации в экологической сфере и в системе лесного хозяйства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Правительство запускает ЭкоСистему - портал, где можно найти всю актуальную информацию о состоянии окружающей среды в Украине. Будет обеспечен доступ к 35 реестрам с экологической информацией. В общем планируем запустить 29 услуг интегрировать их с порталом Дія".

Также, по информации Шмыгаля, на этой неделе утвердили выделение средств на инвентаризацию лесов в Украине. Начинается бета-тестирование двух крупнейших услуг лесной отрасли в цифровом формате - получение лесорубочного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов.