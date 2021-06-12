РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11600 посетителей онлайн
Новости
1 060 6

Кабмин открывает доступ к 35 реестрам с экологической информацией, - Шмыгаль

Кабмин открывает доступ к 35 реестрам с экологической информацией, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об успехах правительства в цифровизации в экологической сфере и в системе лесного хозяйства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Правительство запускает ЭкоСистему - портал, где можно найти всю актуальную информацию о состоянии окружающей среды в Украине. Будет обеспечен доступ к 35 реестрам с экологической информацией. В общем планируем запустить 29 услуг интегрировать их с порталом Дія".

Также, по информации Шмыгаля, на этой неделе утвердили выделение средств на инвентаризацию лесов в Украине. Начинается бета-тестирование двух крупнейших услуг лесной отрасли в цифровом формате - получение лесорубочного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов.

лес (627) реестр (319) экология (1607) Шмыгаль Денис (2668)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Откройте ПОЛНЫЙ с адресами доступ до движимости и не движимости депутатов и чиновников высшего ранга что бы мы знали куда идти за нашими деньгами!
Все остальные доступы нам не интересны
показать весь комментарий
12.06.2021 18:24 Ответить
35 реєстрів в країні, де екологією ніхто не переймається. Може ще негритянські притулки відкрити?
показать весь комментарий
12.06.2021 18:41 Ответить
Воно откриває.. як мінімум йому треба закрити рот і пару коксохимів.
показать весь комментарий
12.06.2021 18:46 Ответить
Скажите, а будет ли диарейный реестр и будут ли там имена "рукоразводителей" сегодняшнего дня.
показать весь комментарий
12.06.2021 18:53 Ответить
Зеленеет зе, свежая тема.
Видать, пояснили, что зелёные не от него назывались
Все к лучшему
показать весь комментарий
12.06.2021 23:59 Ответить
 
 