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Новини
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Кабмін відкриває доступ до 35 реєстрів з екологічною інформацією, - Шмигаль

Кабмін відкриває доступ до 35 реєстрів з екологічною інформацією, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про успіхи уряду в цифровізації в екологічній сфері та у системі лісового господарства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Уряд запускає ЕкоСистему - портал, де можна знайти всю актуальну інформацію про стан довкілля в Україні. Буде надана можливість доступу до 35 реєстрів з екологічною інформацією. Загалом плануємо запустити 29 послуг, та інтегрувати їх із порталом "Дія".

Також, за інформацією Шмигаля, цього тижня затвердили виділення коштів на інвентаризацію лісів в Україні. Починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі в цифровому форматі - отримання лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів.

Автор: 

ліс (765) реєстр (840) екологія (1346) Денис Шмигаль (4543)


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12.06.2021 18:24 Відповісти
35 реєстрів в країні, де екологією ніхто не переймається. Може ще негритянські притулки відкрити?
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12.06.2021 18:41 Відповісти
Воно откриває.. як мінімум йому треба закрити рот і пару коксохимів.
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12.06.2021 18:46 Відповісти
Скажите, а будет ли диарейный реестр и будут ли там имена "рукоразводителей" сегодняшнего дня.
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12.06.2021 18:53 Відповісти
Зеленеет зе, свежая тема.
Видать, пояснили, что зелёные не от него назывались
Все к лучшему
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12.06.2021 23:59 Відповісти
 
 