Кабмін відкриває доступ до 35 реєстрів з екологічною інформацією, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про успіхи уряду в цифровізації в екологічній сфері та у системі лісового господарства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Уряд запускає ЕкоСистему - портал, де можна знайти всю актуальну інформацію про стан довкілля в Україні. Буде надана можливість доступу до 35 реєстрів з екологічною інформацією. Загалом плануємо запустити 29 послуг, та інтегрувати їх із порталом "Дія".

Також, за інформацією Шмигаля, цього тижня затвердили виділення коштів на інвентаризацію лісів в Україні. Починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі в цифровому форматі - отримання лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів.