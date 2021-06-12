Кабмін відкриває доступ до 35 реєстрів з екологічною інформацією, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про успіхи уряду в цифровізації в екологічній сфері та у системі лісового господарства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.
Шмигаль наголосив: "Уряд запускає ЕкоСистему - портал, де можна знайти всю актуальну інформацію про стан довкілля в Україні. Буде надана можливість доступу до 35 реєстрів з екологічною інформацією. Загалом плануємо запустити 29 послуг, та інтегрувати їх із порталом "Дія".
Також, за інформацією Шмигаля, цього тижня затвердили виділення коштів на інвентаризацію лісів в Україні. Починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі в цифровому форматі - отримання лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів.
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