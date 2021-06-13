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Трое людей получили травмы после поломки аттракциона на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Вознесенске Николаевской области неисправный аттракцион травмировал трех человек. Инцидент произошел во время празднования дня города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции в Николаевской области.

Во время движения карусели отключились крепления безопасности и поднялась ограда. Поэтому ушибы получили трое граждан - 28-ми, 29-ти и 21-го лет.

Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших пока ничего не угрожает.

Полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

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Трое людей получили травмы после поломки аттракциона на Николаевщине, - Нацполиция 01

аттракцион (36) Николаевская область (2106) травма (570)


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Топ комментарии
+8
по нормальному такие штуки запретить нужно до тех пор, пока страна не станет по настоящему цивилизованным государством .прут в Украину всякий всякий хлам со всех свалок мира. который монтирует и обслуживает неквалифицированный вечно забуханый персонал. жесть
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13.06.2021 17:22
+6
Так тому мужику удалось остановить аттракцион? Красава!
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13.06.2021 17:13
+5
Встал на тапки сразу при начале процесса катапультирования отдыхающих.
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13.06.2021 18:06
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шас зелёная шмара будет вопеть про вернуть проверки и всем штрафы...
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13.06.2021 17:06 Ответить
Так тому мужику удалось остановить аттракцион? Красава!
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13.06.2021 17:13 Ответить
по нормальному такие штуки запретить нужно до тех пор, пока страна не станет по настоящему цивилизованным государством .прут в Украину всякий всякий хлам со всех свалок мира. который монтирует и обслуживает неквалифицированный вечно забуханый персонал. жесть
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13.06.2021 17:22 Ответить
Честно говоря, всегда думал- как это советская груда железа на уже ржавых болтах, до сих пор, держится и никого не гробит?
Проблема актуальна, для всех городов Украины.
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13.06.2021 17:28 Ответить
На фото совсем не советская, а какая-то сильно б/у европейская каталка.
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13.06.2021 18:07 Ответить
Может быть, но мой посыл понятен.
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13.06.2021 18:12 Ответить
Разбил стекло кабины кассы, чтобы остановить ...
А где кассир был в это время????
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13.06.2021 17:36 Ответить
Встал на тапки сразу при начале процесса катапультирования отдыхающих.
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13.06.2021 18:06 Ответить
видимо ето и был кассир
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13.06.2021 19:54 Ответить
пиво пил...
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13.06.2021 22:41 Ответить
 
 