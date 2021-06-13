Трое людей получили травмы после поломки аттракциона на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО
В Вознесенске Николаевской области неисправный аттракцион травмировал трех человек. Инцидент произошел во время празднования дня города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции в Николаевской области.
Во время движения карусели отключились крепления безопасности и поднялась ограда. Поэтому ушибы получили трое граждан - 28-ми, 29-ти и 21-го лет.
Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших пока ничего не угрожает.
Полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.
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А где кассир был в это время????