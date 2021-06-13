Троє людей зазнали травм після поломки атракціону на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО
У Вознесенську Миколаївської області несправний атракціон травмував трьох людей. Інцидент стався під час святкування дня міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області.
Під час руху каруселі відключилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. Забоїв зазнали троє громадян віком 21, 28 і 29 років.
Ще один 33-річний чоловік порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих наразі нічого не загрожує.
Поліція спілкується із власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місце перебування оператора і касира, а також з'ясовує всі обставини події.
Топ коментарі
+8 Вася Путлер
показати весь коментар13.06.2021 17:22
+6 Кара Басc #488466
показати весь коментар13.06.2021 17:13
+5 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар13.06.2021 18:06
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Проблема актуальна, для всех городов Украины.
А где кассир был в это время????