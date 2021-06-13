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Троє людей зазнали травм після поломки атракціону на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

У Вознесенську Миколаївської області несправний атракціон травмував трьох людей. Інцидент стався під час святкування дня міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області.

Під час руху каруселі відключилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. Забоїв зазнали троє громадян  віком 21, 28 і 29  років.

Ще один 33-річний чоловік  порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

Поліція спілкується із власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місце перебування оператора і касира, а також з'ясовує всі обставини події.

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Троє людей зазнали травм після поломки атракціону на Миколаївщині, - Нацполіція 01

Автор: 

атракціон (17) Миколаївська область (2255) травма (356)


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Топ коментарі
+8
по нормальному такие штуки запретить нужно до тех пор, пока страна не станет по настоящему цивилизованным государством .прут в Украину всякий всякий хлам со всех свалок мира. который монтирует и обслуживает неквалифицированный вечно забуханый персонал. жесть
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13.06.2021 17:22
+6
Так тому мужику удалось остановить аттракцион? Красава!
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13.06.2021 17:13
+5
Встал на тапки сразу при начале процесса катапультирования отдыхающих.
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13.06.2021 18:06
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шас зелёная шмара будет вопеть про вернуть проверки и всем штрафы...
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13.06.2021 17:06 Відповісти
Так тому мужику удалось остановить аттракцион? Красава!
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13.06.2021 17:13 Відповісти
по нормальному такие штуки запретить нужно до тех пор, пока страна не станет по настоящему цивилизованным государством .прут в Украину всякий всякий хлам со всех свалок мира. который монтирует и обслуживает неквалифицированный вечно забуханый персонал. жесть
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13.06.2021 17:22 Відповісти
Честно говоря, всегда думал- как это советская груда железа на уже ржавых болтах, до сих пор, держится и никого не гробит?
Проблема актуальна, для всех городов Украины.
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13.06.2021 17:28 Відповісти
На фото совсем не советская, а какая-то сильно б/у европейская каталка.
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13.06.2021 18:07 Відповісти
Может быть, но мой посыл понятен.
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13.06.2021 18:12 Відповісти
Разбил стекло кабины кассы, чтобы остановить ...
А где кассир был в это время????
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13.06.2021 17:36 Відповісти
Встал на тапки сразу при начале процесса катапультирования отдыхающих.
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13.06.2021 18:06 Відповісти
видимо ето и был кассир
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13.06.2021 19:54 Відповісти
пиво пил...
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13.06.2021 22:41 Відповісти
 
 