Троє людей зазнали травм після поломки атракціону на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

У Вознесенську Миколаївської області несправний атракціон травмував трьох людей. Інцидент стався під час святкування дня міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області.

Під час руху каруселі відключилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. Забоїв зазнали троє громадян віком 21, 28 і 29 років.

Ще один 33-річний чоловік порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

Поліція спілкується із власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місце перебування оператора і касира, а також з'ясовує всі обставини події.

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