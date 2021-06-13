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Новости Коронавирус и карантин
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Франция пожертвует другим странам вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала ранее, - Макрон

Франция пожертвует другим странам вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала ранее, - Макрон

Франция вдвое увеличивает количество доз вакцин против COVID-19, которые планирует передать другим, преимущественно африканским, странам.

Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрона по результатам саммита Группы семи (G7), который 11-13 июня проходил в Великобритании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Франция вдвое увеличит свои обязательства. Это 60 млн доз, которые передаем до конца года", - заявил Макрона.

Как сообщалось ранее, Франция планировала выделить другим странам и регионам мира, преимущественно в Африке, 30 млн доз.

Макрон также сообщил, что по результатам саммита страны G7 поставили цель обеспечить прививки против COVID менее 60% населения мира до следующего года. Он напомнил ранее озвученное обязательства G7 выделить до конца года на эти цели один миллиард доз вакцин.

Президент Франции также отметил необходимость обеспечения прозрачности цен на COVID-вакцины.

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3491) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нажрались наши европейские партнёры....
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13.06.2021 18:17 Ответить
Разводняк с "смертельнонпбэзпэчной" короной уже начинает доходить до пипла и ненужные шмурдяки будут " благородно' жертвовать третьи странам.?)
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13.06.2021 18:18 Ответить
это поможет...?
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13.06.2021 18:34 Ответить
Макрона и Меркель Порошенко усадил за стол переговоров в Минске!
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13.06.2021 19:32 Ответить
хорошо. верно.
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13.06.2021 20:00 Ответить
Ахах, ми снизим тарифи вдвое
А ми вчетверо..
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13.06.2021 20:40 Ответить
этого крайне мало. В одной только Африке под миллиард живет. А некоторых вакцин нужно 2шт., все это капля в море. Потом это аукнется новыми штаммами и жадный заплатит втрое больше.
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13.06.2021 20:58 Ответить
Франція планує пожертвувати іншим країнам в 2 раза більше вакцин ніж вони планували пожертувати раніше.
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13.06.2021 22:05 Ответить
 
 