Франция пожертвует другим странам вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала ранее, - Макрон

Франция вдвое увеличивает количество доз вакцин против COVID-19, которые планирует передать другим, преимущественно африканским, странам.

Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрона по результатам саммита Группы семи (G7), который 11-13 июня проходил в Великобритании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Франция вдвое увеличит свои обязательства. Это 60 млн доз, которые передаем до конца года", - заявил Макрона.

Как сообщалось ранее, Франция планировала выделить другим странам и регионам мира, преимущественно в Африке, 30 млн доз.

Макрон также сообщил, что по результатам саммита страны G7 поставили цель обеспечить прививки против COVID менее 60% населения мира до следующего года. Он напомнил ранее озвученное обязательства G7 выделить до конца года на эти цели один миллиард доз вакцин.

Президент Франции также отметил необходимость обеспечения прозрачности цен на COVID-вакцины.