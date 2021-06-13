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Новини Коронавірус і карантин
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Франція пожертвує іншим країнам удвічі більше COVID-вакцин, ніж планувала раніше, - Макрон

Франція удвічі збільшує кількість доз вакцин проти COVID-19, які планує передати іншим, переважно африканським, країнам.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрона за результатами саміту "Групи семи" (G7), який 11-13 червня відбувався у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція удвічі збільшить свої зобов'язання. Це 60 млн доз, які передаємо до кінця року", - заявив Макрон.

Як повідомлялося раніше, Франція планувала виділити іншим країнам і регіонам світу, переважно в Африці, 30 млн доз.

Макрон також повідомив, що за результатами саміту країни G7 поставили за мету забезпечити щеплення проти COVID щонайменше 60% населення світу до наступного року. Він нагадав раніше озвучене зобов'язання G7 виділити до кінця року на ці потреби один мільярд доз вакцин.

Президент Франції також наголосив на необхідності забезпечення прозорості цін на COVID-вакцини.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Франція (3041) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нажрались наши европейские партнёры....
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13.06.2021 18:17 Відповісти
Разводняк с "смертельнонпбэзпэчной" короной уже начинает доходить до пипла и ненужные шмурдяки будут " благородно' жертвовать третьи странам.?)
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13.06.2021 18:18 Відповісти
это поможет...?
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13.06.2021 18:34 Відповісти
Макрона и Меркель Порошенко усадил за стол переговоров в Минске!
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13.06.2021 19:32 Відповісти
хорошо. верно.
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13.06.2021 20:00 Відповісти
Ахах, ми снизим тарифи вдвое
А ми вчетверо..
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13.06.2021 20:40 Відповісти
этого крайне мало. В одной только Африке под миллиард живет. А некоторых вакцин нужно 2шт., все это капля в море. Потом это аукнется новыми штаммами и жадный заплатит втрое больше.
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13.06.2021 20:58 Відповісти
Франція планує пожертвувати іншим країнам в 2 раза більше вакцин ніж вони планували пожертувати раніше.
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13.06.2021 22:05 Відповісти
 
 