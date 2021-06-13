Франція пожертвує іншим країнам удвічі більше COVID-вакцин, ніж планувала раніше, - Макрон

Франція удвічі збільшує кількість доз вакцин проти COVID-19, які планує передати іншим, переважно африканським, країнам.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрона за результатами саміту "Групи семи" (G7), який 11-13 червня відбувався у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція удвічі збільшить свої зобов'язання. Це 60 млн доз, які передаємо до кінця року", - заявив Макрон.

Як повідомлялося раніше, Франція планувала виділити іншим країнам і регіонам світу, переважно в Африці, 30 млн доз.

Макрон також повідомив, що за результатами саміту країни G7 поставили за мету забезпечити щеплення проти COVID щонайменше 60% населення світу до наступного року. Він нагадав раніше озвучене зобов'язання G7 виділити до кінця року на ці потреби один мільярд доз вакцин.

Президент Франції також наголосив на необхідності забезпечення прозорості цін на COVID-вакцини.