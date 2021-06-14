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Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, - нардеп "Голоса" Железняк

Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, - нардеп

В четверг может состоятся внеочередное заседание парламента.

Об это перед началом Согласительного совета в Верховной Раде рассказал журналистам лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я слышал, что в четверг может состоятся внеочередное заседание парламента, потому что там есть законопроект, автором которого является и партия "Голос", относительно создания фонда в поддержку малых и средних фермеров для того, чтобы во время запуска рынка земли они могли получить кредиты. Для понимания, сейчас для них средняя ставка это 12%, а иногда 15-17%. Мы предлагаем ее значительно снизить", - сказал нардеп.

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Железняк также рассказал, что будет требоыать, чтобы в пятницу перед парламентом отчитался глава Антимонопольного комитета.

"Мне, как и моим коллегам, очень интересно услышать, что же им как Антимонопольному комитету не хватает для того, чтобы успешно, эффективно и прозрачно бороться с олигархами", - отметил он.

Автор: 

ВР (29227) кредит (2378) внеочередное заседание (262) Антимонопольный комитет (482) фермер (186) Железняк Ярослав (420)


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А ТСК по вагнерівцям Рада не думає створювати?
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14.06.2021 11:13 Ответить
 
 