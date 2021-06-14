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Новости Агрессия России против Украины
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Россия проводит учения с бомбардировщиками рядом с украинской границей

Россия проводит учения с бомбардировщиками рядом с украинской границей

В Воронежской области РФ проходят учения, в которых задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ.

Об этом сообщил со ссылкой на Западный военный округ армии РФ российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Запланировано, что во время учений "экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне округа".

Под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ бомбардировщики подымутся с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Читайте: Путин объяснил размещение российских войск возле границ Украины проведением учений

"Авиационное поражение пройдет в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 в ночных условиях. Всего в учении примет участие около 20 авиационных экипажей", - говорится в сообщении округа.

Автор: 

авиация (2821) россия (95365) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+5
Встречно провести активные учения РЭБ, по всему восточному флангу, по подавлению работы условных авианаводчиков, в составе условных звеньев в ночных условиях. Предположить что в авианалетах на страну примет участие около 20 условных вражеских авиационных экипажей...
Как говрится побольше шума...Шума не бывает мало.....
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14.06.2021 17:41
+5
Интересно, если эта расийская мразь "заблудится", как уже неоднократно бывало, имеют ли ВСУ четкие указания на уничтожение? Может, нужно поселить туда поближе ермака-козыря с его песиком зюзей?
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14.06.2021 17:49
+4
Протиставити щось російським авіанальотам буде складно, враховуючи протяжність кордону з росіє-білоруссю, використовувати нечисленну авіацію проти переважаючих сил противника це означає втратити авіацію в перші дні війни, перекинути ЗРК С-300 на кордон теж не варіант бо їх мало і вони прикривають ключові населені пункти, військові бази, стратегічні об'єкти. Нових ЗРК нам ніхто не дасть і втратити їх в перші дні війни це теж погана ідея. Лишається тільки діяти асиметрично - віжмовлятись від пересування танкових колон та ешелонів по дорогам, щоб не давати ворогу можливості атакувати цілі на марші чи при транспортуванні. Потрібно вводити воєнний стан, закривати кордон з росією і перетворювати лінію кордону на суцільний укрепрайон, розбирати та мінувати мости та переправи, дорожні розв'язки, будувати ДОТи та ДЗОТи для гармат МТ-12, збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. осіб до 600 тис. осіб, проводити мобілізацію людей і техніки.
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14.06.2021 17:57
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Встречно провести активные учения РЭБ, по всему восточному флангу, по подавлению работы условных авианаводчиков, в составе условных звеньев в ночных условиях. Предположить что в авианалетах на страну примет участие около 20 условных вражеских авиационных экипажей...
Как говрится побольше шума...Шума не бывает мало.....
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14.06.2021 17:41 Ответить
Протиставити щось російським авіанальотам буде складно, враховуючи протяжність кордону з росіє-білоруссю, використовувати нечисленну авіацію проти переважаючих сил противника це означає втратити авіацію в перші дні війни, перекинути ЗРК С-300 на кордон теж не варіант бо їх мало і вони прикривають ключові населені пункти, військові бази, стратегічні об'єкти. Нових ЗРК нам ніхто не дасть і втратити їх в перші дні війни це теж погана ідея. Лишається тільки діяти асиметрично - віжмовлятись від пересування танкових колон та ешелонів по дорогам, щоб не давати ворогу можливості атакувати цілі на марші чи при транспортуванні. Потрібно вводити воєнний стан, закривати кордон з росією і перетворювати лінію кордону на суцільний укрепрайон, розбирати та мінувати мости та переправи, дорожні розв'язки, будувати ДОТи та ДЗОТи для гармат МТ-12, збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. осіб до 600 тис. осіб, проводити мобілізацію людей і техніки.
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14.06.2021 17:57 Ответить
Можливо не всі розуміють складність ситуації, тому прийдеться пояснити. російські терористичні війська можуть бачити всі наші літаки над територією України за виключенням Закарпаття, бо росіяни мають засоби ДРЛО (літаки та гелікоптери які з висоти сканують весь наш повітряний простір). російські терористичні засоби ППО ЗРК С-400 дозволяють збивати наші літаки в повітряному просторі України на відстані до 400 км від кордону з терористичною росіє-білоруссю та окупованим Кримом та Донбасом. Отже у випадку повноцінної війни ми не зможемо тримати в небі винищувачі ВПС ЗСУ ближче 400 км від кордону та узбережжя, а це означає що літаки ВПС ЗСУ зможуть літати тільки над Закарпаттям і не вище рівня Карпат і це дає російським терористичним військам фору у 400км. Тобто у випадку входу російських літаків в повітряний простір України нам потрібно буде піднімати літаки з аеродромів або давати їм вказівку заходити в небезпечну 400-кілометрову зону яка починається від Карпат! Поки літаки ВПС ЗСУ долетять від Карпат до Харкова, їх можуть кілька разів збити зенітними ракетами і перехопити ворожими винищувачами. Отже лишається тільки варіант підйому літаків ВПС ЗСУ з польових аеродромів розташованих не ближче 100 км від кордону (щоб їх не накрити реактивними снарядами РСЗВ Смерч)! Час підйому літаків в повітря буде більшим ніж час перебування ворожих літаків в повітряному просторі України. До того ж потрібно врахувати що російські терористичні літаки будуть долати територію України транзитом, не повертаючись в точку входу в повітряний простір України, зайдуть над Харковом а вийдуть над Донбасом або над Азовським морем і це унеможливить перехоплення їх літаками ВПС ЗСУ, бо нашим літакам потрібно буде наздоганяти ворожі літаки, які будуть віддалятись на максимальній швидкості.
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14.06.2021 18:43 Ответить
Тому успішна тактика та стратегія ведення війни з росією має полягати у відокремленні від росії Кавказького регіону шляхом знищення всіх ж/д та авто мостів, ЛЕП, газогонів, нафтопроводів та продуктопроводів через річку Дон, по яким зараз відбувається постачання військових та критичних вантажів в Краснодарський край та Крим! У випадку першої авіаційної атаки зі сторони росії, українські ВПС мають знищити всі можливі переходи через Дон, що поставить слабку в інфраструктурному плані росію на грань військової та гуманітарної катастрофи!
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14.06.2021 18:49 Ответить
С300 не мало,а 60 дивизионов.вполне достаточно,что бы навалять кацапам
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14.06.2021 20:38 Ответить
Воронежу б пора уже куда-то переехать. Опасность всё ближе - уже тренируются.
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14.06.2021 17:44 Ответить
будут бомбить собственный Воронеж ? щоб усі боялись, і не насміхались ?
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14.06.2021 17:51 Ответить
Так тока ж про это все и говорят!
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14.06.2021 18:03 Ответить
Интересно, если эта расийская мразь "заблудится", как уже неоднократно бывало, имеют ли ВСУ четкие указания на уничтожение? Может, нужно поселить туда поближе ермака-козыря с его песиком зюзей?
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14.06.2021 17:49 Ответить
Міг 31 має швидкість 2500 км на годину, його складно буде атакувати літакам ВПС ЗСУ, бо він буде встигати повертатись в повітряний простір росії. Потрібно принципово дозволити українським літакам входити в повітряний простір росії для знищення сил та засобів ворога! Відповідати на нальоти терористичної авіації потрібно авіаударами по російській території, а не ганятись за терористичними літаками. Хай вони спробують захистити свою величезну територію від авіаударів ВПС ЗСУ!
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14.06.2021 18:00 Ответить
Висрався експердь? а тепер погугли швидкість Міг 29, яких купа в України.
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14.06.2021 18:12 Ответить
Для того щоб перехопити ворожий літак потрібно мати більшу швидкість, а не меншу! Поки літаки ВПС ЗСУ будуть підніматись з аеродромів терористичні літаки вже повернуться в повітряний простір терористичної росії.
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14.06.2021 18:20 Ответить
Потрібно мати ОТРК які б змогли х…ти так на кілометрів 700-1000 і все,вся їх авіація в дупі!!!
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14.06.2021 20:04 Ответить
Эксперт а ты знаешь какой радиус разворота самолета на той скорости?
Одной области Украины нехватит
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14.06.2021 19:44 Ответить
Навіщо їм розвертатись якщо вони можуть прямо пролетіти всю територію України і вилетіти в Азовське море?
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14.06.2021 20:11 Ответить
Ипанутым нет покоя...
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14.06.2021 18:00 Ответить
Странные эти русские.. 3 раза в зад им сделала Бельгия, но виновата Украина.. Чего не над бельгийкой границей летают?=))
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14.06.2021 18:02 Ответить
Зараз росіяни взагалі перестануть щось робити, а будуть сидіти і чекати - "ну когда уже?"
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14.06.2021 18:09 Ответить
Перво -наперво , как водится, по Воронежу отбомбятся, а уж опосля...
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14.06.2021 18:19 Ответить
 
 