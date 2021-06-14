Россия проводит учения с бомбардировщиками рядом с украинской границей

В Воронежской области РФ проходят учения, в которых задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ.

Об этом сообщил со ссылкой на Западный военный округ армии РФ российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Запланировано, что во время учений "экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне округа".

Под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ бомбардировщики подымутся с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

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"Авиационное поражение пройдет в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 в ночных условиях. Всего в учении примет участие около 20 авиационных экипажей", - говорится в сообщении округа.