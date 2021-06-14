Росія проводить навчання з бомбардувальниками поруч з українським кордоном

У Воронезькій області РФ проходять навчання, в яких задіяні бомбардувальники Су-34 і далекі перехоплювачі МіГ-31БМ.

Про це повідомив із посиланням на Західний військовий округ армії РФ російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Заплановано, що під час навчань "екіпажі Су-34 завдадуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні округу".

Під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ бомбардувальники піднімуться з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях, проведуть розвідку і вразять наземні цілі - укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах і командні пункти умовного противника.

Читайте також: НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін

"Авіаційне ураження пройде в складі ланок з використанням фугасних авіаційних бомб ФАБ-210 і ФАБ-500 в нічних умовах. Всього в навчанні візьмуть участь близько 20 авіаційних екіпажів", - сказано в повідомленні округу.