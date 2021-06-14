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Новини Агресія Росії проти України
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Росія проводить навчання з бомбардувальниками поруч з українським кордоном

Росія проводить навчання з бомбардувальниками поруч з українським кордоном

У Воронезькій області РФ проходять навчання, в яких задіяні бомбардувальники Су-34 і далекі перехоплювачі МіГ-31БМ.

Про це повідомив із посиланням на Західний військовий округ армії РФ російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Заплановано, що під час навчань "екіпажі Су-34 завдадуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні округу".

Під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ бомбардувальники піднімуться з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях, проведуть розвідку і вразять наземні цілі - укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах і командні пункти умовного противника.

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"Авіаційне ураження пройде в складі ланок з використанням фугасних авіаційних бомб ФАБ-210 і ФАБ-500 в нічних умовах. Всього в навчанні візьмуть участь близько 20 авіаційних екіпажів", - сказано в повідомленні округу.

Автор: 

авіація (4113) росія (64926) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+5
Встречно провести активные учения РЭБ, по всему восточному флангу, по подавлению работы условных авианаводчиков, в составе условных звеньев в ночных условиях. Предположить что в авианалетах на страну примет участие около 20 условных вражеских авиационных экипажей...
Как говрится побольше шума...Шума не бывает мало.....
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14.06.2021 17:41
+5
Интересно, если эта расийская мразь "заблудится", как уже неоднократно бывало, имеют ли ВСУ четкие указания на уничтожение? Может, нужно поселить туда поближе ермака-козыря с его песиком зюзей?
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14.06.2021 17:49
+4
Протиставити щось російським авіанальотам буде складно, враховуючи протяжність кордону з росіє-білоруссю, використовувати нечисленну авіацію проти переважаючих сил противника це означає втратити авіацію в перші дні війни, перекинути ЗРК С-300 на кордон теж не варіант бо їх мало і вони прикривають ключові населені пункти, військові бази, стратегічні об'єкти. Нових ЗРК нам ніхто не дасть і втратити їх в перші дні війни це теж погана ідея. Лишається тільки діяти асиметрично - віжмовлятись від пересування танкових колон та ешелонів по дорогам, щоб не давати ворогу можливості атакувати цілі на марші чи при транспортуванні. Потрібно вводити воєнний стан, закривати кордон з росією і перетворювати лінію кордону на суцільний укрепрайон, розбирати та мінувати мости та переправи, дорожні розв'язки, будувати ДОТи та ДЗОТи для гармат МТ-12, збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. осіб до 600 тис. осіб, проводити мобілізацію людей і техніки.
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14.06.2021 17:57
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Встречно провести активные учения РЭБ, по всему восточному флангу, по подавлению работы условных авианаводчиков, в составе условных звеньев в ночных условиях. Предположить что в авианалетах на страну примет участие около 20 условных вражеских авиационных экипажей...
Как говрится побольше шума...Шума не бывает мало.....
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14.06.2021 17:41 Відповісти
Протиставити щось російським авіанальотам буде складно, враховуючи протяжність кордону з росіє-білоруссю, використовувати нечисленну авіацію проти переважаючих сил противника це означає втратити авіацію в перші дні війни, перекинути ЗРК С-300 на кордон теж не варіант бо їх мало і вони прикривають ключові населені пункти, військові бази, стратегічні об'єкти. Нових ЗРК нам ніхто не дасть і втратити їх в перші дні війни це теж погана ідея. Лишається тільки діяти асиметрично - віжмовлятись від пересування танкових колон та ешелонів по дорогам, щоб не давати ворогу можливості атакувати цілі на марші чи при транспортуванні. Потрібно вводити воєнний стан, закривати кордон з росією і перетворювати лінію кордону на суцільний укрепрайон, розбирати та мінувати мости та переправи, дорожні розв'язки, будувати ДОТи та ДЗОТи для гармат МТ-12, збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. осіб до 600 тис. осіб, проводити мобілізацію людей і техніки.
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14.06.2021 17:57 Відповісти
Можливо не всі розуміють складність ситуації, тому прийдеться пояснити. російські терористичні війська можуть бачити всі наші літаки над територією України за виключенням Закарпаття, бо росіяни мають засоби ДРЛО (літаки та гелікоптери які з висоти сканують весь наш повітряний простір). російські терористичні засоби ППО ЗРК С-400 дозволяють збивати наші літаки в повітряному просторі України на відстані до 400 км від кордону з терористичною росіє-білоруссю та окупованим Кримом та Донбасом. Отже у випадку повноцінної війни ми не зможемо тримати в небі винищувачі ВПС ЗСУ ближче 400 км від кордону та узбережжя, а це означає що літаки ВПС ЗСУ зможуть літати тільки над Закарпаттям і не вище рівня Карпат і це дає російським терористичним військам фору у 400км. Тобто у випадку входу російських літаків в повітряний простір України нам потрібно буде піднімати літаки з аеродромів або давати їм вказівку заходити в небезпечну 400-кілометрову зону яка починається від Карпат! Поки літаки ВПС ЗСУ долетять від Карпат до Харкова, їх можуть кілька разів збити зенітними ракетами і перехопити ворожими винищувачами. Отже лишається тільки варіант підйому літаків ВПС ЗСУ з польових аеродромів розташованих не ближче 100 км від кордону (щоб їх не накрити реактивними снарядами РСЗВ Смерч)! Час підйому літаків в повітря буде більшим ніж час перебування ворожих літаків в повітряному просторі України. До того ж потрібно врахувати що російські терористичні літаки будуть долати територію України транзитом, не повертаючись в точку входу в повітряний простір України, зайдуть над Харковом а вийдуть над Донбасом або над Азовським морем і це унеможливить перехоплення їх літаками ВПС ЗСУ, бо нашим літакам потрібно буде наздоганяти ворожі літаки, які будуть віддалятись на максимальній швидкості.
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14.06.2021 18:43 Відповісти
Тому успішна тактика та стратегія ведення війни з росією має полягати у відокремленні від росії Кавказького регіону шляхом знищення всіх ж/д та авто мостів, ЛЕП, газогонів, нафтопроводів та продуктопроводів через річку Дон, по яким зараз відбувається постачання військових та критичних вантажів в Краснодарський край та Крим! У випадку першої авіаційної атаки зі сторони росії, українські ВПС мають знищити всі можливі переходи через Дон, що поставить слабку в інфраструктурному плані росію на грань військової та гуманітарної катастрофи!
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14.06.2021 18:49 Відповісти
С300 не мало,а 60 дивизионов.вполне достаточно,что бы навалять кацапам
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14.06.2021 20:38 Відповісти
Воронежу б пора уже куда-то переехать. Опасность всё ближе - уже тренируются.
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14.06.2021 17:44 Відповісти
будут бомбить собственный Воронеж ? щоб усі боялись, і не насміхались ?
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14.06.2021 17:51 Відповісти
Так тока ж про это все и говорят!
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14.06.2021 18:03 Відповісти
Интересно, если эта расийская мразь "заблудится", как уже неоднократно бывало, имеют ли ВСУ четкие указания на уничтожение? Может, нужно поселить туда поближе ермака-козыря с его песиком зюзей?
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14.06.2021 17:49 Відповісти
Міг 31 має швидкість 2500 км на годину, його складно буде атакувати літакам ВПС ЗСУ, бо він буде встигати повертатись в повітряний простір росії. Потрібно принципово дозволити українським літакам входити в повітряний простір росії для знищення сил та засобів ворога! Відповідати на нальоти терористичної авіації потрібно авіаударами по російській території, а не ганятись за терористичними літаками. Хай вони спробують захистити свою величезну територію від авіаударів ВПС ЗСУ!
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14.06.2021 18:00 Відповісти
Висрався експердь? а тепер погугли швидкість Міг 29, яких купа в України.
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14.06.2021 18:12 Відповісти
Для того щоб перехопити ворожий літак потрібно мати більшу швидкість, а не меншу! Поки літаки ВПС ЗСУ будуть підніматись з аеродромів терористичні літаки вже повернуться в повітряний простір терористичної росії.
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14.06.2021 18:20 Відповісти
Потрібно мати ОТРК які б змогли х…ти так на кілометрів 700-1000 і все,вся їх авіація в дупі!!!
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14.06.2021 20:04 Відповісти
Эксперт а ты знаешь какой радиус разворота самолета на той скорости?
Одной области Украины нехватит
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14.06.2021 19:44 Відповісти
Навіщо їм розвертатись якщо вони можуть прямо пролетіти всю територію України і вилетіти в Азовське море?
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14.06.2021 20:11 Відповісти
Ипанутым нет покоя...
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14.06.2021 18:00 Відповісти
Странные эти русские.. 3 раза в зад им сделала Бельгия, но виновата Украина.. Чего не над бельгийкой границей летают?=))
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14.06.2021 18:02 Відповісти
Зараз росіяни взагалі перестануть щось робити, а будуть сидіти і чекати - "ну когда уже?"
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14.06.2021 18:09 Відповісти
Перво -наперво , как водится, по Воронежу отбомбятся, а уж опосля...
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14.06.2021 18:19 Відповісти
 
 