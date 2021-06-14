НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що йому незрозуміло, чому НАТО все ще існує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, текст якого опублікований на сайті Кремля.
"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилося в епоху холодної війни, але навіщо воно існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло", - зазначив президент РФ.
За словами Путіна, в Росії виходять з того, що НАТО - це військова організація і союзники Сполучених Штатів.
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"НАТО существует чтобы уничтожить Россию !"
- А вы чем занимаетесь?
- Я-вор карманник, а что?
Чтобы усмирить твой , ублюдок , аппетит и надеть в итоге смирительную рубашку !!