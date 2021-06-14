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НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін

НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що йому незрозуміло, чому НАТО все ще існує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, текст якого опублікований на сайті Кремля.

"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилося в епоху холодної війни, але навіщо воно існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло", - зазначив президент РФ.

За словами Путіна, в Росії виходять з того, що НАТО - це військова організація і союзники Сполучених Штатів.

Також читайте: Путін про залишення поста президента РФ: На моє місце прийде інша людина. Все це повинно впасти, чи що?

Автор: 

НАТО (6423) путін володимир (23760) росія (64926)


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Топ коментарі
+23
ОДКБ рудимент чего ?
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14.06.2021 17:06
+16
рудимент то твоя *********. Причем рудимент проигравший)
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14.06.2021 17:07
+14
Это ты рудимент совка
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14.06.2021 17:07
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ОДКБ рудимент чего ?
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14.06.2021 17:06 Відповісти
Когда Турция подписалась под Азербайджан, то никто и не вспомнил, что есть такая организация ОДКБ.
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14.06.2021 17:09 Відповісти
Атавизьму...
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14.06.2021 17:40 Відповісти
я раскрою тебе один секрет, мой маленький пуй:

"НАТО существует чтобы уничтожить Россию !"
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14.06.2021 22:34 Відповісти
Это ты рудимент совка
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14.06.2021 17:07 Відповісти
))) " он то плакал то смеялся то щетинился как еж.. он над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь "
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14.06.2021 17:30 Відповісти
он не рудимент а экскремент
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14.06.2021 17:31 Відповісти
И он и его е_учая недострана
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14.06.2021 21:15 Відповісти
а што ж так ссыся размещения войск этого "рудимента" возле кордонов ху*лостана???? )))
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14.06.2021 17:07 Відповісти
рудимент то твоя *********. Причем рудимент проигравший)
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14.06.2021 17:07 Відповісти
Раска федераска - это страна 404, государство-анахронизм! вообще не понятно, зачем оно существует сегодня!!!
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14.06.2021 17:07 Відповісти
НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 5218
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14.06.2021 17:09 Відповісти
Шаманы уже пешком из Сибири идут .
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14.06.2021 17:10 Відповісти
он скоро напишет книгу, как управлять 140 миллионов стада, не привлекая внимание санитаров
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14.06.2021 17:52 Відповісти
Так янукович считал украинскую армию рудиментом. Знаем, чем закончилось. На Запад такое разводилово не действует.
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14.06.2021 17:09 Відповісти
Ну с такими странами-участниками, как Франция, Германия, Венгрия, Австрия, Италия, Испания - в НАТО действительно мало смысла
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14.06.2021 17:10 Відповісти
Да и турки больше сами по себе
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14.06.2021 17:11 Відповісти
Докотитився я, оцю ***** маячню коментувати.

НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 2080
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14.06.2021 17:10 Відповісти
All in all it's just another brick in the wall.
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14.06.2021 17:12 Відповісти
нато оно НАТО
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14.06.2021 17:10 Відповісти
- МВД - это рудимент СССР. Непонятно зачем оно существует
- А вы чем занимаетесь?
- Я-вор карманник, а что?
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14.06.2021 17:11 Відповісти
НАТО после того как угандошило ссср успешно угандошило выродков помельче - Хуссейна и Милошевича. Со временем угандошит и козломордый рудимент.
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14.06.2021 17:11 Відповісти
Пуйло - это экскремент совка, он не то что не нужен, а подлежит утилизации
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14.06.2021 17:13 Відповісти
_СП - 2 - это клин для раскола Запада, ЕС и НАТО. И алчные, близорукие, тупые уроды эту наживку проглотили не только с крючком, но и вместе с удочкой.
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14.06.2021 17:14 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html У Украины и без НАТО есть ракеты, способные ударить по Москве - эксперт 14 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 6931 На данный момент нет ничего, что бы связывало Украине руки и не позволяло ей строить и размещать у себя ракеты дальностью до 1,5 тысячи километров.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#more-134845 Читать далее
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14.06.2021 17:16 Відповісти
это ты рудимент, а НАТО - это НАДО.
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14.06.2021 17:20 Відповісти
Зачем существует НАТО ?- спросил кремлевский фюрер !
Чтобы усмирить твой , ублюдок , аппетит и надеть в итоге смирительную рубашку !!
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14.06.2021 17:21 Відповісти
Поліція - це рудимент минулого, сказав серійний вбивця.
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14.06.2021 17:21 Відповісти
Для защиты от агрессии РФ ( тем паче примеров агрессии долго искать не нужно Молдова, Грузия, Украина) Особенно это актуально, вспоминая слова Путина " Границы России ни где не заканчиваются"
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14.06.2021 17:23 Відповісти
НАТО нужно, чтобы таким людоедам и кровавым преступникам, как ты, зубы обламывать, чтобы всякая нечисть знала, что на силу есть сила и им далеко не все позволено в этом мире.
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14.06.2021 17:30 Відповісти
Бо й досі є вбога росія, плюс агресивне ***** на росії.
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14.06.2021 17:46 Відповісти
НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін - Цензор.НЕТ 2998
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14.06.2021 17:46 Відповісти
Такого х-ла сдерживать как ты
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14.06.2021 17:59 Відповісти
Пока типун не сдох, НАТО- гарантия существования для всех своих членов. Ты ,типун, сначала сдохни, а потом уже дурные вопросы задавай.
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14.06.2021 18:03 Відповісти
НАТО-союзники Соединенных Штатов?.. Ну реально-долб@@б,повёрнутый на совковой пропаганде. Скажите кто-нибудь этому конченому что США собственно в НАТО состоит.
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14.06.2021 18:17 Відповісти
напомните *****, как сам в НАТО собирался вступать
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14.06.2021 18:20 Відповісти
У апосранава ужо деменция.
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14.06.2021 18:42 Відповісти
Кацапия, рудемент цивилизации. атавизм от злобно-агрессивного совка. не пойму, зачем такое злообразование нужно цивилизации?
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14.06.2021 19:00 Відповісти
 
 