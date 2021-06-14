НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что ему непонятно, почему НАТО все еще существует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно", - отметил президент РФ.

По словам Путина, в России исходят из того, что НАТО - это военная организация и союзники Соединенных Штатов.

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