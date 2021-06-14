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НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин

НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что ему непонятно, почему НАТО все еще существует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно", - отметил президент РФ.

По словам Путина, в России исходят из того, что НАТО - это военная организация и союзники Соединенных Штатов.

Читайте: Путин об уходе с поста президента РФ: На мое место придет другой человек. Все это должно рухнуть, что ли?

Автор: 

НАТО (9962) путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+23
ОДКБ рудимент чего ?
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14.06.2021 17:06
+16
рудимент то твоя *********. Причем рудимент проигравший)
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14.06.2021 17:07
+14
Это ты рудимент совка
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14.06.2021 17:07
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ОДКБ рудимент чего ?
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14.06.2021 17:06 Ответить
Когда Турция подписалась под Азербайджан, то никто и не вспомнил, что есть такая организация ОДКБ.
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14.06.2021 17:09 Ответить
Атавизьму...
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14.06.2021 17:40 Ответить
я раскрою тебе один секрет, мой маленький пуй:

"НАТО существует чтобы уничтожить Россию !"
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14.06.2021 22:34 Ответить
Это ты рудимент совка
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14.06.2021 17:07 Ответить
))) " он то плакал то смеялся то щетинился как еж.. он над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь "
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14.06.2021 17:30 Ответить
он не рудимент а экскремент
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14.06.2021 17:31 Ответить
И он и его е_учая недострана
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14.06.2021 21:15 Ответить
а што ж так ссыся размещения войск этого "рудимента" возле кордонов ху*лостана???? )))
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14.06.2021 17:07 Ответить
рудимент то твоя *********. Причем рудимент проигравший)
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14.06.2021 17:07 Ответить
Раска федераска - это страна 404, государство-анахронизм! вообще не понятно, зачем оно существует сегодня!!!
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14.06.2021 17:07 Ответить
НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 5218
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14.06.2021 17:09 Ответить
Шаманы уже пешком из Сибири идут .
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14.06.2021 17:10 Ответить
он скоро напишет книгу, как управлять 140 миллионов стада, не привлекая внимание санитаров
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14.06.2021 17:52 Ответить
Так янукович считал украинскую армию рудиментом. Знаем, чем закончилось. На Запад такое разводилово не действует.
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14.06.2021 17:09 Ответить
Ну с такими странами-участниками, как Франция, Германия, Венгрия, Австрия, Италия, Испания - в НАТО действительно мало смысла
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14.06.2021 17:10 Ответить
Да и турки больше сами по себе
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14.06.2021 17:11 Ответить
Докотитився я, оцю ***** маячню коментувати.

НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 2080
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14.06.2021 17:10 Ответить
All in all it's just another brick in the wall.
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14.06.2021 17:12 Ответить
нато оно НАТО
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14.06.2021 17:10 Ответить
- МВД - это рудимент СССР. Непонятно зачем оно существует
- А вы чем занимаетесь?
- Я-вор карманник, а что?
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14.06.2021 17:11 Ответить
НАТО после того как угандошило ссср успешно угандошило выродков помельче - Хуссейна и Милошевича. Со временем угандошит и козломордый рудимент.
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14.06.2021 17:11 Ответить
Пуйло - это экскремент совка, он не то что не нужен, а подлежит утилизации
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14.06.2021 17:13 Ответить
_СП - 2 - это клин для раскола Запада, ЕС и НАТО. И алчные, близорукие, тупые уроды эту наживку проглотили не только с крючком, но и вместе с удочкой.
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14.06.2021 17:14 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html У Украины и без НАТО есть ракеты, способные ударить по Москве - эксперт 14 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html НАТО - это рудимент холодной войны, непонятно, зачем оно существует сегодня, - Путин - Цензор.НЕТ 6931 На данный момент нет ничего, что бы связывало Украине руки и не позволяло ей строить и размещать у себя ракеты дальностью до 1,5 тысячи километров.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#more-134845 Читать далее
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14.06.2021 17:16 Ответить
это ты рудимент, а НАТО - это НАДО.
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14.06.2021 17:20 Ответить
Зачем существует НАТО ?- спросил кремлевский фюрер !
Чтобы усмирить твой , ублюдок , аппетит и надеть в итоге смирительную рубашку !!
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14.06.2021 17:21 Ответить
Поліція - це рудимент минулого, сказав серійний вбивця.
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14.06.2021 17:21 Ответить
Для защиты от агрессии РФ ( тем паче примеров агрессии долго искать не нужно Молдова, Грузия, Украина) Особенно это актуально, вспоминая слова Путина " Границы России ни где не заканчиваются"
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14.06.2021 17:23 Ответить
НАТО нужно, чтобы таким людоедам и кровавым преступникам, как ты, зубы обламывать, чтобы всякая нечисть знала, что на силу есть сила и им далеко не все позволено в этом мире.
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14.06.2021 17:30 Ответить
Бо й досі є вбога росія, плюс агресивне ***** на росії.
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14.06.2021 17:46 Ответить
НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін - Цензор.НЕТ 2998
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14.06.2021 17:46 Ответить
Такого х-ла сдерживать как ты
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14.06.2021 17:59 Ответить
Пока типун не сдох, НАТО- гарантия существования для всех своих членов. Ты ,типун, сначала сдохни, а потом уже дурные вопросы задавай.
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14.06.2021 18:03 Ответить
НАТО-союзники Соединенных Штатов?.. Ну реально-долб@@б,повёрнутый на совковой пропаганде. Скажите кто-нибудь этому конченому что США собственно в НАТО состоит.
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14.06.2021 18:17 Ответить
напомните *****, как сам в НАТО собирался вступать
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14.06.2021 18:20 Ответить
У апосранава ужо деменция.
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14.06.2021 18:42 Ответить
Кацапия, рудемент цивилизации. атавизм от злобно-агрессивного совка. не пойму, зачем такое злообразование нужно цивилизации?
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14.06.2021 19:00 Ответить
 
 