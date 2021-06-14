"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления
"Укрзализныця" провела оценку управленческого персонала и приняла решение оптимизировать штат сотрудников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.
Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам руководителя "Укрзализныци", пока наблюдательным советом компании уже согласована новая структура центрального аппарата, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования - она должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.
"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Нужно как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления, в котором работают более 2,4 тыс. человек ", - отметил руководитель "Укрзализныци".
Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не каснется работников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий, сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.
По словам Юрика, сокращение персонала будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий. "Сотрудники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного оклада", - резюмировал глава компании.
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а точно по кассовому в зубы и на базар, олигархами становится
аферисту Милованову )))))))))))