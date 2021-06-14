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"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления

"Укрзализныця" провела оценку управленческого персонала и приняла решение оптимизировать штат сотрудников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.

 Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании. 

По словам руководителя "Укрзализныци", пока наблюдательным советом компании уже согласована новая структура центрального аппарата, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования - она ​​должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

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"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Нужно как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления, в котором работают более 2,4 тыс. человек ", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не каснется работников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий, сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

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По словам Юрика, сокращение персонала будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий. "Сотрудники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного оклада", - резюмировал глава компании.

сокращение (306) Укрзализныця (2744) Иван Юрик (38)


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+8
За «Сорян, Котани» придется ответить - адвокаты Порошенко уже готовят иски в суд по «расследованию» Бигуса, - журналист Вовнянко

https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
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14.06.2021 17:59
+5
Корупції вже 2 роки нема, що ви брешете
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14.06.2021 17:53
+5
Серлеща -гниду не забудьте кышнуть
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14.06.2021 17:53
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На леща не хватает денег
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14.06.2021 17:49 Ответить
зібралися якось арестович, бігус і лещенко, і поїбалися
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14.06.2021 17:50 Ответить
Серлеща -гниду не забудьте кышнуть
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14.06.2021 17:53 Ответить
И что? Сирожу турнут от кормушки?

"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления - Цензор.НЕТ 6589
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14.06.2021 17:49 Ответить
Керівництво «Укрзалізниці» підозрюють у крадіжці майже 60 млн грн

https://zaxid.net/kerivnitstvo_ukrzaliznitsi_pidozryuyut_u_kradizhtsi_mayzhe_60_mln_grn_n1520416 НАБУ та САП проводять обшуки у лікарнях залізниці у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі

"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления - Цензор.НЕТ 9284
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14.06.2021 17:52 Ответить
Корупції вже 2 роки нема, що ви брешете
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14.06.2021 17:53 Ответить
И все учителя получают 4 000 $
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14.06.2021 17:54 Ответить
"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления - Цензор.НЕТ 1934
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14.06.2021 17:55 Ответить
Ну наконец то листинги департаментов станут меньше. А то на формат А4 уже не влазили.....
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14.06.2021 17:51 Ответить
Починати слід з наглядачів,затятих борцунів з корупцією !!!)))
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14.06.2021 17:59 Ответить
За «Сорян, Котани» придется ответить - адвокаты Порошенко уже готовят иски в суд по «расследованию» Бигуса, - журналист Вовнянко

https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
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14.06.2021 17:59 Ответить
Цікаво,хтось ,колись в Україні буде покаран за публічну брехню ???)))
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14.06.2021 18:07 Ответить
Бигуса нужно наказывать не только за брехню, а и за сдачу государственных интересов. Миротворец уже об этом все по полочкам разложил.
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14.06.2021 18:09 Ответить
Це відома кремлівська гнида ,якій місце під шконкою та з обушком в уранових копальнях !!!!))))
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14.06.2021 18:18 Ответить
Та на этого дерьмомета обращают внимание уже только самые упоротые.
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14.06.2021 18:07 Ответить
а где они харчеватся будут?
а точно по кассовому в зубы и на базар, олигархами становится
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14.06.2021 18:38 Ответить
и зеленого таракана Лещенка переводят пресс-секретарем к
аферисту Милованову )))))))))))
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14.06.2021 20:22 Ответить
А разве тараканы бывают зелеными?
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14.06.2021 20:38 Ответить
Если бывают зеленые клопы миловановы то почему не может быть зеленых тараканов ))))))))))
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14.06.2021 20:48 Ответить
Нічого не спрацює,зовсім,сьогодні звільняють завтра набирають ще більше і так по колу,я давно казав хочете що б це підприємство почало приносити доходи віддайте його за символічну 1 грн -німцям,американцям чи японцям і ви побачите справжню різницю в управлінні.
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15.06.2021 12:59 Ответить
 
 