"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата управления

"Укрзализныця" провела оценку управленческого персонала и приняла решение оптимизировать штат сотрудников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам руководителя "Укрзализныци", пока наблюдательным советом компании уже согласована новая структура центрального аппарата, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования - она ​​должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

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"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Нужно как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления, в котором работают более 2,4 тыс. человек ", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не каснется работников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий, сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

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По словам Юрика, сокращение персонала будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий. "Сотрудники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного оклада", - резюмировал глава компании.