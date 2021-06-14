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Американская торговая палата раскритиковала Кабмин за кризис в "зеленой" энергетике

Американская торговая палата раскритиковала Кабмин за кризис в

Государство Украина должно придерживаться своих обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" энергетики, иначе иностранные инвесторы не будут работать в Украине.

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Самое главное из всего - это соблюсти слово. Если государство несколько лет назад говорила компаниям возобновляемой энергетики: заходите в Украину. И подписало контракты. И тогда, когда они уже зашли и подписали, начать менять правила во время игры, - я думаю, что это доверие только медленно теряется. Поэтому мне кажется, все-таки самое главное - это придерживаться слова", - сказал Гундер.

По его мнению, украинская власть должна поддерживать инвесторов, которые поверили в Украину и инвестируют в ее развитие. И подчеркнул: выполнение обязательств со стороны государства - это не преференции для инвестора, это справедливые условия.

"Заботьтесь об этих компаниях, которые поверили в Украину, и они будут лучшими амбассадорами. Значительно труднее привести нового инвестора, чем удержать этого, который здесь уже есть, который здесь уже работает", - сказал Гундер.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику.

Автор: 

инвестиции (1163) энергетика (2552) альтернативная энергетика (123) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+2
шантажисты куевы
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14.06.2021 19:02
+2
кто такая эта палата - сборище корпоративных обрезанных на подхвате у таких же обрезанных хозяев...
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14.06.2021 19:22
+2
От ***! Как всякие аферисты и "отечественные", и забугорные заманивали розовоспливым сиропчиком недолугих граждан во всякие трасты, кредитные общества, банки в конце-концов, а томо оставляли этих лопухов ни с чем, так это господам и ТПП США даже ндравилось. А как же, вы хотели вольного рынка - так нате вам его, украйонцы придурошные, со всеми его либертарианскими прелестями.

А теперь пердзидент и правительство нашей страны, захватившие власть не без помощи этих инвесторов, пытается кинуть так называемых этих же инвесторов (ха-ха три раза ) не выполнив совершенно идиотические условия, которыми были заманены в Украину "наивные" спекулянты. А подумать (мать-перемать), что украинцы не могут физически оплачивать "зеленую энергетику", мы же не датчане, не немцы и голландцы с их доходами. Мы даже гидро и атомную (самую дешевую) в своей массе с трудом оплачиваем!

Нах таких "инвесторов"!!! Это не инвесторы, а стервятники
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14.06.2021 19:58
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шантажисты куевы
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14.06.2021 19:02 Ответить
Андрей Гундер -- (беня и ахмет) идут на ХУтор со своей зеленной енергией... Пусть сами пользуются -- (инвесторы) СРАНЫЕ
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14.06.2021 20:39 Ответить
кто такая эта палата - сборище корпоративных обрезанных на подхвате у таких же обрезанных хозяев...
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14.06.2021 19:22 Ответить
никто. судя по тексту так это обычные реформаторы из ассоциации потужных сборщиков металлолома.
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14.06.2021 19:24 Ответить
От ***! Как всякие аферисты и "отечественные", и забугорные заманивали розовоспливым сиропчиком недолугих граждан во всякие трасты, кредитные общества, банки в конце-концов, а томо оставляли этих лопухов ни с чем, так это господам и ТПП США даже ндравилось. А как же, вы хотели вольного рынка - так нате вам его, украйонцы придурошные, со всеми его либертарианскими прелестями.

А теперь пердзидент и правительство нашей страны, захватившие власть не без помощи этих инвесторов, пытается кинуть так называемых этих же инвесторов (ха-ха три раза ) не выполнив совершенно идиотические условия, которыми были заманены в Украину "наивные" спекулянты. А подумать (мать-перемать), что украинцы не могут физически оплачивать "зеленую энергетику", мы же не датчане, не немцы и голландцы с их доходами. Мы даже гидро и атомную (самую дешевую) в своей массе с трудом оплачиваем!

Нах таких "инвесторов"!!! Это не инвесторы, а стервятники
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14.06.2021 19:58 Ответить
Послать зеленого інвестора ахметку-злодія,стягнути все, що він украв у України та громадян,посадиди до буцегарні(,підвісити за одну ногу до стовпа поки все не поверне)з конфіскацією у родичів і у кумів.....отака вона зелена енергетика по-українські в Україні.Притягнути лобібстів до відповідальності(яка ще палата?скільки взяли на зуб?)
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14.06.2021 20:11 Ответить
Какой кризис в зеленой энергетики?
У нас даже президент Зеленый!
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14.06.2021 20:44 Ответить
Какой дурак придумал при столь слабой экономике доплачивать из бюджета?
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14.06.2021 21:00 Ответить
Порошенко. І не забезплатно.
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15.06.2021 07:42 Ответить
Самое главное из всего - это соблюсти слово.Источник: https://censor.net/ru/n3271366
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Аякже. Пам'ятаю, виступав в українському телевізорі такий собі Клінтон. Слово давав, що незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України буде гарантована. Своїми вухами я то чув. І пропонував для цього віддати ядерну зброю РФ. Слово президента США тверде, як криця. США сказала - США зробила. Все гарантовано, без жодних "але" і "потім". Так і тут треба. Раз сказали - значить зробимо. Треба брати приклад з США.
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15.06.2021 07:51 Ответить
 
 