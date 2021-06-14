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Новости Убийство Гандзюк
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Кива хочет взять Мангера на поруки

Кива хочет взять Мангера на поруки

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива хочет взять на поруки подозреваемого в убийстве активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера.

Об этом сообщает инициатива "Кто заказа Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание", - сказано в сообщении.

Активисты отмечают, что заседание должно состояться во вторник, 15 июня, в 14:00 в Днепровском райсуде Киева по адресу ул. Ивана Сергиенко, 3. И предлагают "сходить поздороваться".

Читайте: Дело Гандзюк: Суд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июля

Кива хочет взять Мангера на поруки 01

Автор: 

Кива Илья (398) поруки (22) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+14
які нах порукі за вбивство?
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14.06.2021 21:42
+13
Из жизни насекомых.
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14.06.2021 21:39
+12
коли вже психіатри візьмуть Киву під руки ?
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14.06.2021 21:43
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Еврей всегда поддержит еврея.
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14.06.2021 21:37 Ответить
Насекомые неимеют национальности !
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14.06.2021 22:58 Ответить
Евреи окружают?)) Причем тут профессор Кива к евреям?)
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15.06.2021 08:19 Ответить
Из жизни насекомых.
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14.06.2021 21:39 Ответить
Ні!!! Це гельмінти,паразитичні черв"яки !!!))))
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14.06.2021 21:44 Ответить
бедная Мангера !

(в руках Кивы)
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14.06.2021 22:20 Ответить
Я б не радив так називати майбутнього президента України. Скажете дурня? Я про шмарклю теж так думав, але бачите, в Україні більшість населення - то нарід, і що те стадо встругне наступним разом, я боюсь уявити. Але реальність з вибором наріда переплюне саму дурну дурню, тут нема сумніву. Тому з манагєровими ківами, ляшками рабіновіча і допками вікулів я б не шуткував, щоб не накликати....
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15.06.2021 00:04 Ответить
Мабуть теж науКівець !!!)))
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14.06.2021 21:41 Ответить
які нах порукі за вбивство?
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14.06.2021 21:42 Ответить
Деяким,Лозинський,вимогали Героя України дати !!!)))
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14.06.2021 21:47 Ответить
було
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14.06.2021 21:48 Ответить
жЮлькина кадра !!!
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14.06.2021 22:21 Ответить
так
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14.06.2021 22:30 Ответить
Да пусть возьмет себе свой ..й опять себе в руки,доцент,на...
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14.06.2021 21:42 Ответить
ОООООО!!!! ВБИВЦЮ НА ПОРУКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Крим.права не існує, судДів нормальних нема, вироків нема!!!!!! ЖАРТІВНИЙ УРЯД,ЖАРТІВНИЙ ПРЕзиДЕНТ!!!!!!!!
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14.06.2021 21:43 Ответить
коли вже психіатри візьмуть Киву під руки ?
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14.06.2021 21:43 Ответить
Поки за проект під назвою кива хтось платить бабло і він потрібен як тєло ніхто його не троне. По своїй суті він ніхто і звати його ніяк. Він просто аватар. Оцю всю їхню шайку-лєйку під назвою жопоблок фінансують з кремля та такі як мертвечуки та хвірташі
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14.06.2021 21:47 Ответить
Це лялькі з скрині кремлівського лялькового балагана !!!)))
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14.06.2021 21:52 Ответить
а як же Аваков ? мені здається це він цю тварину привів ...
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14.06.2021 21:59 Ответить
Я нерозумію як ця тварина була в Правому секторі, а потім переметнулася до жопоблоківців. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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14.06.2021 23:04 Ответить
мабуть правосеки зробили з ним щось не гарне ! а якщо серйозно то це такий вид лайна який прилипає аби до чого головне при владі .
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14.06.2021 23:13 Ответить
Чистокровні українці кива, мангеГ, габіновіч далі перераховувати?
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14.06.2021 21:43 Ответить
На ручьки ...
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14.06.2021 21:45 Ответить
Когда уже киву попробуют взять на поруки?
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14.06.2021 21:48 Ответить
пора відновити , курва, пяту графу, бо вже заї....и.
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14.06.2021 21:49 Ответить
Наявність графи щось змінить ???)))
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14.06.2021 21:53 Ответить
з ссср їх багато звалило, при графі
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14.06.2021 22:15 Ответить
На жаль ,більшисть лишилась !!)))
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14.06.2021 22:58 Ответить
О, совки закукарекали. Поздно всралысь, ваш поезд с пятой графой ушел к кацапам, догоняйте)
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15.06.2021 08:20 Ответить
а СБУ не хочет задокуметировать общение адвоката Мангера и Кивы по вопросу взятия на поруки, потому что такой вопрос для резонансного обвиняемого стоит от 50 000 баксов..
услуга абсолютно платная, и главное.. все понимают, что происходит..
и даже наверно знают, где ублюдок Кива хранит бабки..
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14.06.2021 21:49 Ответить
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 6311
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14.06.2021 21:50 Ответить
Не нужно придурку уделять медийное внимание...
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14.06.2021 21:50 Ответить
Оба сделали хорошую карьеру при презе потрохе,совпадение?
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14.06.2021 21:55 Ответить
За убийство на поруки?
У меня всего один вопрос: а этот "проффесор онанизма", согласен за мангера срок мотать, если тот сбежит?
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14.06.2021 21:55 Ответить
хоть один за что-нибудь мотал?
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14.06.2021 22:03 Ответить
На месте Мангера я бы подумал
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14.06.2021 21:57 Ответить
"Кива хочет взять Мангера на поруки"
_На поноги...
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14.06.2021 22:05 Ответить
Над Кивой должен взять личную опеку директор 15-й больницы города-героя (устоявшего перед сепарами) Харькова!!!
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14.06.2021 22:10 Ответить
Ківа Чорт Мангер - так чому ж так довго йшло розслідування ?
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14.06.2021 22:11 Ответить
найдите снайпера... пусть возьмет опеку над кандидатом.....
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14.06.2021 22:19 Ответить
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 4046
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14.06.2021 22:20 Ответить
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 822
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14.06.2021 22:22 Ответить
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 9696
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14.06.2021 22:22 Ответить
Кива - озабоченный псих со справкой - какие "поруки" ?
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14.06.2021 22:48 Ответить
А можливо слід погодитися, бо ще наложить на когось руки?
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15.06.2021 07:25 Ответить
Кива, это повелитель мух! Вон как за отребье впрягается) Наверно путает что такое о*уительный рейтинг и х*ёвый))Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 2882
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14.06.2021 23:38 Ответить
Пусть возмёт его на ручки и @бут друг друга два п@дара.
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14.06.2021 23:49 Ответить
ківа хоче взяти манагера? Чи у манагера? В тім - не бачу різниці. Та чи це новина?
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14.06.2021 23:57 Ответить
«Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...

2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...

И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.

Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»

ГОЛДА МЕИР
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15.06.2021 00:37 Ответить
киву с мангером депортировать в биробиджан !
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15.06.2021 00:46 Ответить
Какие поруки, если у Кивы руки другим лысым все время заняты?
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15.06.2021 07:42 Ответить
 
 