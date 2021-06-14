"Кива хочет взять Мангера на поруки"

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива хочет взять на поруки подозреваемого в убийстве активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера.

Об этом сообщает инициатива "Кто заказа Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание", - сказано в сообщении.

Активисты отмечают, что заседание должно состояться во вторник, 15 июня, в 14:00 в Днепровском райсуде Киева по адресу ул. Ивана Сергиенко, 3. И предлагают "сходить поздороваться".

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