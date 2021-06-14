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Кива хочет взять Мангера на поруки
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива хочет взять на поруки подозреваемого в убийстве активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера.
Об этом сообщает инициатива "Кто заказа Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание", - сказано в сообщении.
Активисты отмечают, что заседание должно состояться во вторник, 15 июня, в 14:00 в Днепровском райсуде Киева по адресу ул. Ивана Сергиенко, 3. И предлагают "сходить поздороваться".
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+14 Палєо Мустьє
показать весь комментарий14.06.2021 21:42
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+12 Роман Кокоровець
показать весь комментарий14.06.2021 21:43
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(в руках Кивы)
услуга абсолютно платная, и главное.. все понимают, что происходит..
и даже наверно знают, где ублюдок Кива хранит бабки..
У меня всего один вопрос: а этот "проффесор онанизма", согласен за мангера срок мотать, если тот сбежит?
_На поноги...
1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...
2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.
Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»
ГОЛДА МЕИР