Кива хоче взяти Мангера на поруки

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива хоче взяти на поруки підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитися на судове засідання", - сказано в повідомленні.

Активісти зазначають, що засідання має відбутися у вівторок, 15 червня, о 14:00 в Дніпровському райсуді Києва за адресою вул. Івана Сергієнка, 3. І пропонують "піти привітатися".