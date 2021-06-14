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Кива хоче взяти Мангера на поруки
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива хоче взяти на поруки підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.
Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитися на судове засідання", - сказано в повідомленні.
Активісти зазначають, що засідання має відбутися у вівторок, 15 червня, о 14:00 в Дніпровському райсуді Києва за адресою вул. Івана Сергієнка, 3. І пропонують "піти привітатися".
Топ коментарі
+14 Палєо Мустьє
показати весь коментар14.06.2021 21:42
+13 marusia klimova
показати весь коментар14.06.2021 21:39
+12 Роман Кокоровець
показати весь коментар14.06.2021 21:43
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(в руках Кивы)
услуга абсолютно платная, и главное.. все понимают, что происходит..
и даже наверно знают, где ублюдок Кива хранит бабки..
У меня всего один вопрос: а этот "проффесор онанизма", согласен за мангера срок мотать, если тот сбежит?
_На поноги...
1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...
2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.
Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»
ГОЛДА МЕИР