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Новини Убивство Гандзюк
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Кива хоче взяти Мангера на поруки

Кива хоче взяти Мангера на поруки

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива хоче взяти на поруки підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитися на судове засідання", - сказано в повідомленні.

Активісти зазначають, що засідання має відбутися у вівторок, 15 червня, о 14:00 в Дніпровському райсуді Києва за адресою вул. Івана Сергієнка, 3. І пропонують "піти привітатися".

Кива хоче взяти Мангера на поруки 01

Автор: 

Кива Ілля (377) поруки (22) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+14
які нах порукі за вбивство?
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14.06.2021 21:42
+13
Из жизни насекомых.
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14.06.2021 21:39
+12
коли вже психіатри візьмуть Киву під руки ?
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14.06.2021 21:43
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Еврей всегда поддержит еврея.
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14.06.2021 21:37 Відповісти
Насекомые неимеют национальности !
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14.06.2021 22:58 Відповісти
Евреи окружают?)) Причем тут профессор Кива к евреям?)
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15.06.2021 08:19 Відповісти
Из жизни насекомых.
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14.06.2021 21:39 Відповісти
Ні!!! Це гельмінти,паразитичні черв"яки !!!))))
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14.06.2021 21:44 Відповісти
бедная Мангера !

(в руках Кивы)
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14.06.2021 22:20 Відповісти
Я б не радив так називати майбутнього президента України. Скажете дурня? Я про шмарклю теж так думав, але бачите, в Україні більшість населення - то нарід, і що те стадо встругне наступним разом, я боюсь уявити. Але реальність з вибором наріда переплюне саму дурну дурню, тут нема сумніву. Тому з манагєровими ківами, ляшками рабіновіча і допками вікулів я б не шуткував, щоб не накликати....
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15.06.2021 00:04 Відповісти
Мабуть теж науКівець !!!)))
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14.06.2021 21:41 Відповісти
які нах порукі за вбивство?
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14.06.2021 21:42 Відповісти
Деяким,Лозинський,вимогали Героя України дати !!!)))
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14.06.2021 21:47 Відповісти
було
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14.06.2021 21:48 Відповісти
жЮлькина кадра !!!
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14.06.2021 22:21 Відповісти
так
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14.06.2021 22:30 Відповісти
Да пусть возьмет себе свой ..й опять себе в руки,доцент,на...
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14.06.2021 21:42 Відповісти
ОООООО!!!! ВБИВЦЮ НА ПОРУКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Крим.права не існує, судДів нормальних нема, вироків нема!!!!!! ЖАРТІВНИЙ УРЯД,ЖАРТІВНИЙ ПРЕзиДЕНТ!!!!!!!!
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14.06.2021 21:43 Відповісти
коли вже психіатри візьмуть Киву під руки ?
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14.06.2021 21:43 Відповісти
Поки за проект під назвою кива хтось платить бабло і він потрібен як тєло ніхто його не троне. По своїй суті він ніхто і звати його ніяк. Він просто аватар. Оцю всю їхню шайку-лєйку під назвою жопоблок фінансують з кремля та такі як мертвечуки та хвірташі
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14.06.2021 21:47 Відповісти
Це лялькі з скрині кремлівського лялькового балагана !!!)))
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14.06.2021 21:52 Відповісти
а як же Аваков ? мені здається це він цю тварину привів ...
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14.06.2021 21:59 Відповісти
Я нерозумію як ця тварина була в Правому секторі, а потім переметнулася до жопоблоківців. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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14.06.2021 23:04 Відповісти
мабуть правосеки зробили з ним щось не гарне ! а якщо серйозно то це такий вид лайна який прилипає аби до чого головне при владі .
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14.06.2021 23:13 Відповісти
Чистокровні українці кива, мангеГ, габіновіч далі перераховувати?
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14.06.2021 21:43 Відповісти
На ручьки ...
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14.06.2021 21:45 Відповісти
Когда уже киву попробуют взять на поруки?
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14.06.2021 21:48 Відповісти
пора відновити , курва, пяту графу, бо вже заї....и.
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14.06.2021 21:49 Відповісти
Наявність графи щось змінить ???)))
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14.06.2021 21:53 Відповісти
з ссср їх багато звалило, при графі
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14.06.2021 22:15 Відповісти
На жаль ,більшисть лишилась !!)))
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14.06.2021 22:58 Відповісти
О, совки закукарекали. Поздно всралысь, ваш поезд с пятой графой ушел к кацапам, догоняйте)
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15.06.2021 08:20 Відповісти
а СБУ не хочет задокуметировать общение адвоката Мангера и Кивы по вопросу взятия на поруки, потому что такой вопрос для резонансного обвиняемого стоит от 50 000 баксов..
услуга абсолютно платная, и главное.. все понимают, что происходит..
и даже наверно знают, где ублюдок Кива хранит бабки..
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14.06.2021 21:49 Відповісти
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 6311
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14.06.2021 21:50 Відповісти
Не нужно придурку уделять медийное внимание...
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14.06.2021 21:50 Відповісти
Оба сделали хорошую карьеру при презе потрохе,совпадение?
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14.06.2021 21:55 Відповісти
За убийство на поруки?
У меня всего один вопрос: а этот "проффесор онанизма", согласен за мангера срок мотать, если тот сбежит?
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14.06.2021 21:55 Відповісти
хоть один за что-нибудь мотал?
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14.06.2021 22:03 Відповісти
На месте Мангера я бы подумал
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14.06.2021 21:57 Відповісти
"Кива хочет взять Мангера на поруки"
_На поноги...
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14.06.2021 22:05 Відповісти
Над Кивой должен взять личную опеку директор 15-й больницы города-героя (устоявшего перед сепарами) Харькова!!!
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14.06.2021 22:10 Відповісти
Ківа Чорт Мангер - так чому ж так довго йшло розслідування ?
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14.06.2021 22:11 Відповісти
найдите снайпера... пусть возьмет опеку над кандидатом.....
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14.06.2021 22:19 Відповісти
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 4046
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14.06.2021 22:20 Відповісти
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 822
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 9696
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Кива - озабоченный псих со справкой - какие "поруки" ?
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14.06.2021 22:48 Відповісти
А можливо слід погодитися, бо ще наложить на когось руки?
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15.06.2021 07:25 Відповісти
Кива, это повелитель мух! Вон как за отребье впрягается) Наверно путает что такое о*уительный рейтинг и х*ёвый))Кива хочет взять Мангера на поруки - Цензор.НЕТ 2882
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14.06.2021 23:38 Відповісти
Пусть возмёт его на ручки и @бут друг друга два п@дара.
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14.06.2021 23:49 Відповісти
ківа хоче взяти манагера? Чи у манагера? В тім - не бачу різниці. Та чи це новина?
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14.06.2021 23:57 Відповісти
«Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...

2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...

И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.

Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»

ГОЛДА МЕИР
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15.06.2021 00:37 Відповісти
киву с мангером депортировать в биробиджан !
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15.06.2021 00:46 Відповісти
Какие поруки, если у Кивы руки другим лысым все время заняты?
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15.06.2021 07:42 Відповісти
 
 