РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 188 20

Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года

Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года
Фото: NATO

Главы государств и правительств стран НАТО согласовали восемь ключевых направлений деятельности в рамках инициативы "НАТО 2030".

Об этом во время пресс-конференции по итогам Брюссельского саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили нашу амбициозную повестку дня НАТО 2030, которая должна обеспечить, чтобы Альянс был дееспособным ответить на вызовы и угрозы современности и завтрашнего дня. Мы приняли конкретные решения в восьми ключевых сферах. Во-первых, мы согласились развивать НАТО как трансатлантический форум для консультаций и совместных действий по всем делам, касающимся нашей безопасности. Мы согласились также укрепить и расширить наши политические консультации и координацию", - сказал Столтенберг.

По его словам, вторым согласованным направлением является усиление системы сдерживания и обороны, в частности, путем выполнения тех обязательств в этой сфере, которые союзники приняли на себя после событий 2014 года.

Третье ключевое направление - укрепление устойчивости демократических обществ, путем координации обязательств в этой сфере между лидерами НАТО. Для этого будут разработаны общие цели в сфере устойчивости для всего НАТО, и на их основе будут определяться конкретные национальные цели для каждой из стран-союзниц, в частности, в сфере защиты критической инфраструктуры.

Четвертое направление - содействие тому, чтобы НАТО оставалось на острие технологического прогресса. Союзники согласились совместно учредить так называемый "оборонительный ускоритель инноваций для Северной Атлантики", который будет работать со стартапами, промышленностью, научными учреждениями, и будет продвигать трансатлантическое сотрудничество, поможет избегать технологических недостатков среди стран Альянса. Союзники также согласились учредить Фонд инноваций НАТО, чтобы стимулировать развитие и применение новейших технологий.

Пятое ключевое направление, которое было согласовано во время саммита НАТО, - укрепление международного порядка, основанного на правилах. Для достижения этой цели Альянс будет укреплять партнерство с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, будет искать возможность установить новые отношения со странами в Латинской Америке, в Африке и в Азии. Отдельное внимание Альянс уделяет дальнейшему развитию партнерства с Европейским Союзом.

"Шестое направление - мы существенно увеличим тренировки и усилия по развитию возможностей для стран-партнеров, от Украины и Грузии до Ирака и Иордании", - сказал Столтенберг.

Седьмым направлением развития Альянса он назвал ответ на вопросы, касающиеся безопасности в проявлении климатических изменений. В частности, союзники согласились включить этот фактор в оборонное планирование и начать оценку вредных выбросов от военной деятельности, для того, чтобы внести свой вклад в реализацию глобальной цели по достижению нулевого уровня загрязнения окружающей природной среды до 2050 года.

"Восьмое. Мы согласились развить новую Стратегическую концепцию НАТО нашего следующего саммита в 2022 году, чтобы подтвердить наши ценности, а также учесть существенные изменения в ситуации относительно безопасности, которые произошли в течение минувшего десятилетия", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что повестка дня "НАТО 2030" определяет очень амбициозные цели, для достижения которых потребуются соответствующий уровень финансирования и совместные инвестиции. В этом контексте он приветствовал тот факт, что в течение прошлых семи лет подряд европейские союзники по НАТО и Канада последовательно увеличивали оборонные расходы, которые суммарно выросли на дополнительные 260 миллиардов долларов с 2014 года.

Автор: 

НАТО (9962) Столтенберг Йенс (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
одно из направлений надеюсь дать ***** нашему "презику" что бы глаза раззул, клоун опущеный!
показать весь комментарий
14.06.2021 22:42
+2
эх, а ведь хорошо быть полноценным участником клуба друзей, ну да, это ведь не по приколу голосовать.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:49
+2
perevedjosh sam lishnehrom:
Pirmo reizi NATO pastāvēšanas vēsturē otrdien oficiāli ir stājies spēkā alianses hartas 5.pants, kas paredz, ka uzbrukums vienam NATO loceklim nozīmē uzbrukumu visām dalībvalstīm. Punkts stājās spēkā sakarā ar 11.septembra terora aktiem ASV. Lēmumu par šī panta aktivizēšanu alianses dalībvalstis pieņēma jau nākamajā dienā pēc terora aktiem.
показать весь комментарий
14.06.2021 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
одно из направлений надеюсь дать ***** нашему "презику" что бы глаза раззул, клоун опущеный!
показать весь комментарий
14.06.2021 22:42 Ответить
эх, а ведь хорошо быть полноценным участником клуба друзей, ну да, это ведь не по приколу голосовать.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:49 Ответить
НАТО не хочет развязывать войну с Россией.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:51 Ответить
NATO ne hochet voini ni s kem, eto alians zashchiti druzei.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:56 Ответить
похож, после выполнения шестого направления, это уже Украина будет думать, принимать к себе НАТУ или нет..
потому что мы уже сейчас превосходим десяток стран НАТО по боеспособности и вооружению (при всех наших косяках) ..
показать весь комментарий
14.06.2021 22:49 Ответить
Вот что мне интересно Украина в рейтинге армий мира находится намного выше некоторых стран НАТО
показать весь комментарий
14.06.2021 22:52 Ответить
кстати, что там за **********, бомбануло так бомбануло - где там ваньки хотели тренироваться бомбить.

iAuto | 14.jūnijs 2021 17:51

Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года - Цензор.НЕТ 9474

https://www.youtube.com/watch?v=q0GzNaqqtpw&t=3s
показать весь комментарий
14.06.2021 22:52 Ответить
И кстати из истории НАТО НАТО никогда не применяла ст 5 Устава НАТО. В основном НАТО была коалицией для США для принуждения к миру в Ираке, Афганистане, Ливии.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:54 Ответить
врёшь, руцкии ты врёшь - после 11 сентября USA примении 5 статью - читаи внимательно.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:58 Ответить
Врешь ты руцкий я тебе скажу что 11 сентября был террористический акт в Америке
показать весь комментарий
14.06.2021 23:01 Ответить
chitai chto skazal Bush
показать весь комментарий
14.06.2021 23:07 Ответить
perevedjosh sam lishnehrom:
Pirmo reizi NATO pastāvēšanas vēsturē otrdien oficiāli ir stājies spēkā alianses hartas 5.pants, kas paredz, ka uzbrukums vienam NATO loceklim nozīmē uzbrukumu visām dalībvalstīm. Punkts stājās spēkā sakarā ar 11.septembra terora aktiem ASV. Lēmumu par šī panta aktivizēšanu alianses dalībvalstis pieņēma jau nākamajā dienā pēc terora aktiem.
показать весь комментарий
14.06.2021 23:09 Ответить
Согласен.
показать весь комментарий
14.06.2021 23:10 Ответить
Nu vot, chtob chto to utverzdatj, nado chto to znatj a ne palec sosatj dlja komentov
показать весь комментарий
14.06.2021 23:15 Ответить
Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года - Цензор.НЕТ 4359
Совсем немного дорисовать к эмблеме НАТО и будет восемь направлений...
показать весь комментарий
14.06.2021 22:56 Ответить
Не Е, а О. Норд, Ост, Зюйд, Вест.
показать весь комментарий
14.06.2021 23:12 Ответить
По аглицки написано, шо не видишь?
показать весь комментарий
14.06.2021 23:17 Ответить


ост или ост что в одном случие сыр а в другом сыр, для ухо не скандинава по звуку одинаково.
показать весь комментарий
14.06.2021 23:24 Ответить
в одном случие сыр а в другом восток - извините пожалуйста за ошибку
показать весь комментарий
14.06.2021 23:36 Ответить
 
 