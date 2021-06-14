Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года

Главы государств и правительств стран НАТО согласовали восемь ключевых направлений деятельности в рамках инициативы "НАТО 2030".

Об этом во время пресс-конференции по итогам Брюссельского саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили нашу амбициозную повестку дня НАТО 2030, которая должна обеспечить, чтобы Альянс был дееспособным ответить на вызовы и угрозы современности и завтрашнего дня. Мы приняли конкретные решения в восьми ключевых сферах. Во-первых, мы согласились развивать НАТО как трансатлантический форум для консультаций и совместных действий по всем делам, касающимся нашей безопасности. Мы согласились также укрепить и расширить наши политические консультации и координацию", - сказал Столтенберг.

По его словам, вторым согласованным направлением является усиление системы сдерживания и обороны, в частности, путем выполнения тех обязательств в этой сфере, которые союзники приняли на себя после событий 2014 года.

Третье ключевое направление - укрепление устойчивости демократических обществ, путем координации обязательств в этой сфере между лидерами НАТО. Для этого будут разработаны общие цели в сфере устойчивости для всего НАТО, и на их основе будут определяться конкретные национальные цели для каждой из стран-союзниц, в частности, в сфере защиты критической инфраструктуры.

Четвертое направление - содействие тому, чтобы НАТО оставалось на острие технологического прогресса. Союзники согласились совместно учредить так называемый "оборонительный ускоритель инноваций для Северной Атлантики", который будет работать со стартапами, промышленностью, научными учреждениями, и будет продвигать трансатлантическое сотрудничество, поможет избегать технологических недостатков среди стран Альянса. Союзники также согласились учредить Фонд инноваций НАТО, чтобы стимулировать развитие и применение новейших технологий.

Пятое ключевое направление, которое было согласовано во время саммита НАТО, - укрепление международного порядка, основанного на правилах. Для достижения этой цели Альянс будет укреплять партнерство с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, будет искать возможность установить новые отношения со странами в Латинской Америке, в Африке и в Азии. Отдельное внимание Альянс уделяет дальнейшему развитию партнерства с Европейским Союзом.

"Шестое направление - мы существенно увеличим тренировки и усилия по развитию возможностей для стран-партнеров, от Украины и Грузии до Ирака и Иордании", - сказал Столтенберг.

Седьмым направлением развития Альянса он назвал ответ на вопросы, касающиеся безопасности в проявлении климатических изменений. В частности, союзники согласились включить этот фактор в оборонное планирование и начать оценку вредных выбросов от военной деятельности, для того, чтобы внести свой вклад в реализацию глобальной цели по достижению нулевого уровня загрязнения окружающей природной среды до 2050 года.

"Восьмое. Мы согласились развить новую Стратегическую концепцию НАТО нашего следующего саммита в 2022 году, чтобы подтвердить наши ценности, а также учесть существенные изменения в ситуации относительно безопасности, которые произошли в течение минувшего десятилетия", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что повестка дня "НАТО 2030" определяет очень амбициозные цели, для достижения которых потребуются соответствующий уровень финансирования и совместные инвестиции. В этом контексте он приветствовал тот факт, что в течение прошлых семи лет подряд европейские союзники по НАТО и Канада последовательно увеличивали оборонные расходы, которые суммарно выросли на дополнительные 260 миллиардов долларов с 2014 года.