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Члени НАТО узгодили вісім ключових напрямків розвитку Альянсу до 2030 року

Члени НАТО узгодили вісім ключових напрямків розвитку Альянсу до 2030 року
Фото: NATO

Голови держав та урядів країн НАТО погодили вісім ключових напрямків діяльності в рамках ініціативи "НАТО 2030".

Про це під час пресконференції за підсумками Брюссельського саміту НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили наш амбітний порядок денний НАТО 2030, який має забезпечити, щоб Альянс був здатним відповісти на виклики та загрози сьогодення та завтрашнього дня. Ми прийняли конкретні рішення у восьми ключових сферах. По-перше, ми погодилися розвинути НАТО як трансатлантичний форум для консультація та спільних дій з усіх справ, що стосуються нашої безпеки. Ми погодилися також зміцнити та розширити наші політичні консультації та координацію", - сказав Столтенберг.

За його словами, другим погодженим напрямком є посилення системи стримування й оборони, зокрема, шляхом виконання тих зобов’язань у цій сфері, які союзники прийняли на себе після подій 2014 року.

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Третій ключовий напрямок – зміцнення стійкості демократичних суспільств, шляхом координації зобов’язань у цій сфері між лідерами НАТО. Для цього будуть розроблені спільні цілі у сфері стійкості для всього НАТО, і на їх основі визначатимуться конкретні національні цілі для кожної з країн-союзниць, зокрема, у сфері захисту критичної інфраструктури.

Четвертий напрямок – сприяння тому, щоб НАТО залишалося на вістрі технологічного прогресу. Союзники погодилися спільно заснувати так званий "оборонний прискорювач інновацій для Північної Атлантики", який працюватиме із стартапами, промисловістю, науковими установами, та просуватиме трансатлантичне співробітництво, допоможе уникати технологічних недоліків серед країн Альянсу. Союзники також погодилися заснувати Фонд інновацій НАТО, щоб стимулювати розвиток та застосування новітніх технологій.

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П’ятий ключовий напрямок, що був погоджений під час саміту НАТО, - зміцнення міжнародного порядку, що оснований на правилах. Для досягнення цієї мети Альянс зміцнюватиме партнерство з Азійсько-Тихоокеанським регіоном, з Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, шукатиме можливість встановити нові відносини з країнами у Латинській Америці, в Африці та в Азії. Окрему вагу Альянс приділяє подальшому розвитку партнерства з Європейським Союзом.

"Шостий напрямок – ми суттєво збільшимо тренування та зусилля з розбудови спроможностей для країн-партнерів, від України та Грузії до Іраку та Йорданії", - сказав Столтенберг.

Сьомим напрямком розвитку Альянсу він назвав відповідь на безпекові прояви кліматичних змін. Зокрема, союзники погодилися включити цей фактор до оборонного планування та розпочати оцінку шкідливих викидів від військової діяльності, з тим, щоб зробити свій внесок у реалізацію глобальної мети з досягнення нульового рівня забруднення довкілля до 2050 року.

"Восьме. Ми погодилися розвинути нову Стратегічну концепцію НАТО до нашого наступного саміту в 2022 році, яка має підтвердити наші цінності, а також відобразити суттєві зміни у ситуації з безпеки, що відбулися протягом минулого десятиліття", - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що порядок денний "НАТО 2030" визначає дуже амбітні цілі, для досягнення яких буде необхідним відповідний рівень фінансування та спільних інвестицій. У цьому контексті він привітав той факт, що протягом минулих семи років поспіль європейські союзники по НАТО та Канада послідовно збільшували оборонні витрати, які сумарно зросли на додаткові 260 мільярдів доларів США з 2014 року.

Автор: 

НАТО (6423) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+2
одно из направлений надеюсь дать ***** нашему "презику" что бы глаза раззул, клоун опущеный!
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14.06.2021 22:42
+2
эх, а ведь хорошо быть полноценным участником клуба друзей, ну да, это ведь не по приколу голосовать.
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14.06.2021 22:49
+2
perevedjosh sam lishnehrom:
Pirmo reizi NATO pastāvēšanas vēsturē otrdien oficiāli ir stājies spēkā alianses hartas 5.pants, kas paredz, ka uzbrukums vienam NATO loceklim nozīmē uzbrukumu visām dalībvalstīm. Punkts stājās spēkā sakarā ar 11.septembra terora aktiem ASV. Lēmumu par šī panta aktivizēšanu alianses dalībvalstis pieņēma jau nākamajā dienā pēc terora aktiem.
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14.06.2021 23:09
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одно из направлений надеюсь дать ***** нашему "презику" что бы глаза раззул, клоун опущеный!
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14.06.2021 22:42 Відповісти
эх, а ведь хорошо быть полноценным участником клуба друзей, ну да, это ведь не по приколу голосовать.
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14.06.2021 22:49 Відповісти
НАТО не хочет развязывать войну с Россией.
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14.06.2021 22:51 Відповісти
NATO ne hochet voini ni s kem, eto alians zashchiti druzei.
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14.06.2021 22:56 Відповісти
похож, после выполнения шестого направления, это уже Украина будет думать, принимать к себе НАТУ или нет..
потому что мы уже сейчас превосходим десяток стран НАТО по боеспособности и вооружению (при всех наших косяках) ..
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14.06.2021 22:49 Відповісти
Вот что мне интересно Украина в рейтинге армий мира находится намного выше некоторых стран НАТО
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14.06.2021 22:52 Відповісти
кстати, что там за **********, бомбануло так бомбануло - где там ваньки хотели тренироваться бомбить.

iAuto | 14.jūnijs 2021 17:51

Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года - Цензор.НЕТ 9474

https://www.youtube.com/watch?v=q0GzNaqqtpw&t=3s
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14.06.2021 22:52 Відповісти
И кстати из истории НАТО НАТО никогда не применяла ст 5 Устава НАТО. В основном НАТО была коалицией для США для принуждения к миру в Ираке, Афганистане, Ливии.
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14.06.2021 22:54 Відповісти
врёшь, руцкии ты врёшь - после 11 сентября USA примении 5 статью - читаи внимательно.
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14.06.2021 22:58 Відповісти
Врешь ты руцкий я тебе скажу что 11 сентября был террористический акт в Америке
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14.06.2021 23:01 Відповісти
chitai chto skazal Bush
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14.06.2021 23:07 Відповісти
perevedjosh sam lishnehrom:
Pirmo reizi NATO pastāvēšanas vēsturē otrdien oficiāli ir stājies spēkā alianses hartas 5.pants, kas paredz, ka uzbrukums vienam NATO loceklim nozīmē uzbrukumu visām dalībvalstīm. Punkts stājās spēkā sakarā ar 11.septembra terora aktiem ASV. Lēmumu par šī panta aktivizēšanu alianses dalībvalstis pieņēma jau nākamajā dienā pēc terora aktiem.
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14.06.2021 23:09 Відповісти
Согласен.
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14.06.2021 23:10 Відповісти
Nu vot, chtob chto to utverzdatj, nado chto to znatj a ne palec sosatj dlja komentov
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14.06.2021 23:15 Відповісти
Члены НАТО согласовали восемь ключевых направлений развития Альянса до 2030 года - Цензор.НЕТ 4359
Совсем немного дорисовать к эмблеме НАТО и будет восемь направлений...
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14.06.2021 22:56 Відповісти
Не Е, а О. Норд, Ост, Зюйд, Вест.
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14.06.2021 23:12 Відповісти
По аглицки написано, шо не видишь?
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14.06.2021 23:17 Відповісти


ост или ост что в одном случие сыр а в другом сыр, для ухо не скандинава по звуку одинаково.
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14.06.2021 23:24 Відповісти
в одном случие сыр а в другом восток - извините пожалуйста за ошибку
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14.06.2021 23:36 Відповісти
 
 