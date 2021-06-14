Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу. При цьому в підсумковому документі саміту немає конкретних часових меж, на які сподівалася Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року", – зазначив Зеленський.

"Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", – додав він.

Президент обіцяє, що Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки та оборони.

Читайте також: Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО

"Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що збирається продовжити обговорення євроатлантичних прагнень України під час переговорів із президентом США Джо Байденом.

"Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена", – наголосив Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. ПДЧ для України на ньому не обговорювали. Зате в підсумковій декларації сказано, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва головне просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.