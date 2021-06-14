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Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ

Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу. При цьому в підсумковому документі саміту немає конкретних часових меж, на які сподівалася Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року", – зазначив Зеленський.

"Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", – додав він.

Президент обіцяє, що Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки та оборони.

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"Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що збирається продовжити обговорення євроатлантичних прагнень України під час переговорів із президентом США Джо Байденом.

"Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена", – наголосив Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. ПДЧ для України на ньому не обговорювали. Зате в підсумковій декларації сказано, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва головне просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) НАТО (6423) ПДЧ (102) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+30
Взагалі то воно робить все щоб цього не сталося. І цей висер криворізького клоуна зайве цьому підтвердження.
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14.06.2021 22:35
+26
У зелі знов словесна срачка, чи він навмисно зриває можливе членство в НАТО.
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14.06.2021 22:29
+25
а что ты, чмо бестолковое, сделало что бы мы были в НАТО????
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14.06.2021 22:31
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Вам сказали да, а не когда)Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ - Цензор.НЕТ 4986
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14.06.2021 23:35 Відповісти
Яка морквина сказали ж "Хочете - робіть". Членство в НАТО не подарунок, а наслідок роботи.
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15.06.2021 00:06 Відповісти
Так є така штука, називається "вікно можливостей"(як в IT). Спочатку беруть всіх кого попало, потім виникають проблеми, потім змінюють вимоги. Але ми це провтикали ми ж були неагресивні (як НАТО -доречі ворогами перестали бути після 2016 вроді згідно статутів), багатовекторні(і тут і там, а значить ніде). Ну і прилетіло.
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15.06.2021 00:58 Відповісти
и как всегда никакой конкретики Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ - Цензор.НЕТ 5529
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15.06.2021 00:19 Відповісти
Зеленый придурок!

Ты посла в НАТО назначил( его ДВА года нет!)?
Твоего "посла" Маркарову США не признают, т.е. В США у нас НЕТ посла!
С американцами испортил отношения так, что у нас ДВА ГОДА нет посла США!
Идиот, только талдычить умеет :"пачему мы не в нате".
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15.06.2021 00:24 Відповісти
Зеленский выполнил все условия МВФ, но ему не дают кредит. Зеленский выполнил все условия ПДЧ, но его не дают. Может все дело в Зеленском ?
1.Нет посла Украины в США 2.Нет посла США в Украине .
На языке дипломатии это называется "разрывом официальных дипломатических отношений".
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15.06.2021 00:46 Відповісти
Воно чокнуте.
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15.06.2021 00:45 Відповісти
Если кто-то, кое-где, у нас, порой...
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15.06.2021 00:54 Відповісти
подтверждение, что Украина получит ПДЧ

Вобще-то ЗЕ опять откровенно соврал. Никто не говорил, что Украина точно получит ПДЧ.

Было сказано, что Украина при определенных условиях МОЖЕТ получить ПДЧ.
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15.06.2021 01:26 Відповісти
Не здивували, краще наведіть приклад того, що віслюк сказав правду...
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15.06.2021 02:25 Відповісти
Цього йолопа нещодавно відшмагали за перекручування слів і він знову на ті ж граблі. Повчився би у сивочолого як правильно брехати.
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15.06.2021 05:06 Відповісти
Вот ті рашкотварь падлючая, перданула такі...
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15.06.2021 07:31 Відповісти
Дадуть ПДЧ, тільки з Порошенком, а не з цим агентом "Арлекино" та помічником "Козирем".
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15.06.2021 05:35 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 Как США накажут Зеленского за коррупцию
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.
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15.06.2021 10:55 Відповісти
дико извиняюсь, но... пдч дали еще в 2008 вроде бы? Блинкен недавно сказал что у Украины есть все что нужно для того что бы двигаться к НАТО.... или эта обещалка уже только ради того что бы президент Украины перестал снимать свои жалобные видосики с обращениями ко всем лидерам запада?
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15.06.2021 12:50 Відповісти
бэня захотел стать хозяином НАТО:он же защищает весь мир от кремлевской мафии!Да,да,да и Украина -это его !И давай те денег-или будет вам дефолт!
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15.06.2021 16:50 Відповісти
Необучаемое,как и его лоботомированные избиратели
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15.06.2021 18:33 Відповісти
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