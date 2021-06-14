Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

На саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відкриті для України і Грузії, згідно з рішенням саміту Альянсу в Бухаресті в 2008 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У комюніке, в рішеннях, ухвалених сьогодні, ми підтвердили наші рішення, що двері НАТО відкриті, згідно з рішенням на саміті в Бухаресті в 2008 році. І також, що ми посилимо і будемо робити більше, щоб допомогти Україні і Грузії, як країнам аспірантам, сфокусуватися на реформах, які наблизять їх до НАТО та євроатлантичної інтеграції", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО.

Він підкреслив, що "головний меседж - це те, що НАТО солідарне з Україною".

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"Ми надаємо сильну політичну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, і ми активізуємо нашу практичну підтримку в НАТО, але також на двосторонньому рівні від різних союзників НАТО", - пояснив генсек.