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Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

На саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відкриті для України і Грузії, згідно з рішенням саміту Альянсу в Бухаресті в 2008 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У комюніке, в рішеннях, ухвалених сьогодні, ми підтвердили наші рішення, що двері НАТО відкриті, згідно з рішенням на саміті в Бухаресті в 2008 році. І також, що ми посилимо і будемо робити більше, щоб допомогти Україні і Грузії, як країнам аспірантам, сфокусуватися на реформах, які наблизять їх до НАТО та євроатлантичної інтеграції", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО.

Він підкреслив, що "головний меседж - це те, що НАТО солідарне з Україною".

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"Ми надаємо сильну політичну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, і ми активізуємо нашу практичну підтримку в НАТО, але також на двосторонньому рівні від різних союзників НАТО", - пояснив генсек.

Автор: 

НАТО (6423) членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+29
Кто это МЫ недоумок?
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14.06.2021 19:19
+20
ЗЕбилы...
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14.06.2021 19:22
+18
НАТО четко сказало, что без реформ и путь сближения в НАТО останавливается. Реформы, которые прекратились, как только твой любимый нiкчемий цирк Зеленского пришел к власти.
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14.06.2021 19:23
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ми вже не певні чи нам потрібно в цю компанію нікчем
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14.06.2021 19:17 Відповісти
Кто это МЫ недоумок?
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14.06.2021 19:19 Відповісти
ЗЕбилы...
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14.06.2021 19:22 Відповісти
пороходебилы
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14.06.2021 21:29 Відповісти
За себе кажи...
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14.06.2021 19:19 Відповісти
Совсем уже таблеток перебрало сегодня,, хворе?

Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3179
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14.06.2021 19:22 Відповісти
"Ми" про себе говорять королівські особи і власники глистів.
Ти з яких "ми"?
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14.06.2021 19:22 Відповісти
НАТО четко сказало, что без реформ и путь сближения в НАТО останавливается. Реформы, которые прекратились, как только твой любимый нiкчемий цирк Зеленского пришел к власти.
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14.06.2021 19:23 Відповісти
Без проблем. Начнем с элементарного. Реформа питания

Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1901
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14.06.2021 19:46 Відповісти
А это совсем свеженькое

https://censor.net/ru/photo_news/3271150/skvernoe_pitanie_na_goncharovskom_poligone_voiny_pokazali_kak_vyglyadit_obed_fotoreportaj

Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8564
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14.06.2021 19:48 Відповісти
Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4862
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14.06.2021 19:50 Відповісти
почти ссср...только надо мясо резиновое вместо колбасы положить...а так вонючие зеленые помидоры и дробь 16 вполне норм...ах да надо алюминиевые тарелки
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14.06.2021 22:55 Відповісти
Одна и та-же форма при "барыге" и при "Честном"

Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4853
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14.06.2021 19:52 Відповісти
Это и все по сути сказанного? Негусто, служивое, вернее жиденько. Смотри пайку не дадут.
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14.06.2021 19:59 Відповісти
А прочитать все до конца мешает религия или врожденное скудоумие?
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14.06.2021 20:06 Відповісти
іди гуляй зєбіл. мішанькі падальЯку прівєт!
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14.06.2021 20:00 Відповісти
".... Вчора, 10 квітня, міністр оборони http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/120_mou.pdf?fbclid=IwAR3MsemPCLsnY7ODOuITePwcbEnZ-GiAeNX9FhDVjM8SeqpCHS14cXp-Rds ліквідував Проєктний офіс реформ, котрий був мотором і мозковим центром змін в Армії.

Таран https://www.5.ua/polityka/obmovka-po-freidu-abo-rozkryti-karty-v-yes-rozkrytykuvaly-antykonstytutsiinu-zaiavu-ministra-oborony-pro-nato-210097.html почав із заяви , що адаптація ЗСУ до стандартів НАТО - тепер недосяжна мета (його заява вступає у суперечність із Конституцією).
Нещодавно стало відомо, що робота Офісу реформ МОУ - заблокована. Як https://www.facebook.com/reformsmod.UA/posts/2870249496377633 повідомила керівниця офісу Олеся Фаворська , серед іншого, з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проектного офісу до Міністерства оборони України та ГШ ЗС України (Повітрофлотський проспект, 6) було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проектами з оборонної реформи (позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та ГШ).І нарешті, 10 квітня міністр оборони http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/120_mou.pdf?fbclid=IwAR3MsemPCLsnY7ODOuITePwcbEnZ-GiAeNX9FhDVjM8SeqpCHS14cXp-Rds ліквідував Проєктний офіс реформ своїм наказом...."
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14.06.2021 19:57 Відповісти
якщо так, то писати заяву в прокуратуру про порушення норм Конституції
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14.06.2021 22:10 Відповісти
Дануна...
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14.06.2021 19:19 Відповісти
Вот и отлично. Давайте вместе работать и дальше для ослабления нашего общего врага.
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14.06.2021 19:21 Відповісти
Нам не открытые двери, а членство нужно.
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14.06.2021 19:22 Відповісти
І що останні два роки для цього робиться?
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14.06.2021 19:32 Відповісти
та здасьте! как это что? уже у всех поспрашивало и попереспрашивало преЗЕнелох - почему мы не в НАТО... от него скоро прятаться будут ))) задолбень-погремушка )))
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14.06.2021 19:39 Відповісти
Двери открыты! А по членам у нас специалист на банковой. он даже мурку может сбацать оным на рояле.
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14.06.2021 19:40 Відповісти
Ага. Двери открыты... Вы приходите в гости, только нас дома не будет.
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14.06.2021 22:17 Відповісти
С идиотом президентом - точно не реально.
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14.06.2021 19:25 Відповісти
Пока опг зеленского кормит помоями собственных солдат, то о каком нато может быть речь?!! Назовите мне хоть одну страну нато где верховный говнокомандующий запретил солдатам стрелять в ответ?!! А как вам слив международной спецоперации по захвату террористов - верховным говнокомандующим?!! Кому там еще из зебилов рассказать почему мы не в нато?
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14.06.2021 19:24 Відповісти
Що ж то за нато якщо воно плюгавого ***** злякалось.У 2008 відкрило двері а пускати не хоче бо ***** нападе.
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14.06.2021 19:24 Відповісти
для Украины двери НАТО открыты а для зэльоних свиней корито...
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14.06.2021 19:27 Відповісти
Ну как обычно, обещали обещать!...
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14.06.2021 19:27 Відповісти
Тогда посторонись, дядя, мы заходим.
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14.06.2021 19:28 Відповісти
та вас не звали,кацапа .ваше дело телячье-обтекать
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14.06.2021 19:35 Відповісти
блаблабла, п@деть не мешки ворочать(с)
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14.06.2021 19:30 Відповісти
нато отложило вопрос до новых послевыборов...
все зависит от мудрого нарита.
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14.06.2021 19:34 Відповісти
Гига, ніколи більше не обере народ України святого Петра до корита влади. Так що плач, не плач, а місце святого Петра на смітнику історії.
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14.06.2021 19:39 Відповісти
ніколи не кажи ніколи...ну,шоб не виглядати телепнем
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14.06.2021 19:41 Відповісти
Гига, давай поспоримо?
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14.06.2021 19:46 Відповісти
навіщо?ти ж "не то писець" .то мабуть реінкарнація альтернатора?
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14.06.2021 19:53 Відповісти
Ти не вгадав з першої спроби.
Але ми з тобою тут знайомі вже багато років.
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14.06.2021 20:03 Відповісти
двери то открыты....да дресс-код не тот ))))
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14.06.2021 19:37 Відповісти
Нам мають дати конкретний план дій по ступу в НАТО
Це в останню хвилину записали в те коммюнике.
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14.06.2021 19:41 Відповісти
А что в Грузии мало реформ провели?Почему им не дают ПДЧ?
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14.06.2021 19:41 Відповісти
Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5765
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14.06.2021 19:41 Відповісти
морковку перед носом у ослика заменили на более свежую и крупную.....
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14.06.2021 19:45 Відповісти
Столтенберг не считается. Вава сказал, что Байден должен принять в НАТО.
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14.06.2021 19:49 Відповісти
Двери-то открыты, но рога в виде Коломойского и Ермака не дают войти.
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14.06.2021 19:54 Відповісти
Вот интересно а в Грузии кто Коломойский? Только не надо про гражданина Франции Иванишвили 😉
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14.06.2021 20:41 Відповісти
Блеск насчёт ветвистых рогов, мешаюших проходу в открытые двери. Кольту респект.
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15.06.2021 02:28 Відповісти
Всё это полная хреновина. Морковка на удочке... Сколько лет уже что-то обещают, но предпочитают не давать конкретики и дат. Так можно до второго пришествия обещать. Ну а бормотания о необходимости улучшать стандарты и прочую муру - это тоже для убогих. Они без проблем приняли в НАТО Болгарию и Румынию, у которых были (и даже остаются) вполне совковые стандарты, структура и менталитет. Так что когда хотят, то принимают в НАТО без разговоров, а когда "не велено", то отделываются пространными призывами и демагогией.
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14.06.2021 19:57 Відповісти
Не варить воду. Давно в Румунії були?
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14.06.2021 20:05 Відповісти
Бывал, и не раз. И не так уж давно. Но я не про магазины и внешний лоск говорю, а про менталитет, историю и военную сторону.
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15.06.2021 01:16 Відповісти
Что там за двери что так мучительно в них не вписываемся вероятно мовзолейное Х#йло на них висит...
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14.06.2021 20:09 Відповісти
Та ми то б і з задоволенням.Боюсь,що тіко не при нинішньому прєпізденту...
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14.06.2021 20:11 Відповісти
Двери то открыты, но вот порог высокий, никак не преодолеть
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14.06.2021 20:13 Відповісти
натовские 3,14стаболы , вешают лапшу Украине и Грузии об открытых своих дверях , в которые они и Украину и Грузию не пускают,
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14.06.2021 20:22 Відповісти
И кто не хочет входить в открытую дверь?
Или дверь только нарисована на бетонной стене?
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14.06.2021 20:42 Відповісти
Ну якщо двері відкриті то давайте заходити , в чому трабли?
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14.06.2021 20:55 Відповісти
Біля відкритих дверей не чекають , у них заходять . Отже Столтенберг - звичайний брехач , хоч і на високій посаді . Називаймо речі своїми іменами .
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14.06.2021 21:10 Відповісти
13 лет одно и то же:
двери открыты, двери открыты )
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14.06.2021 21:22 Відповісти
Двері відкриті. Але треба виконати наступні умови: 1. Вичистити з силових відомств, та державних установ кремлівських шпигунів. 2. Розвернути експорт титану, та іншої стратегічної сировини з московії на країни НАТО. 3. Демонтувати всі входи-виходи українських енергосистем на кордоні з московією, та Білоруссю (ЛЕП, газові, та нафтові труби). Тут нам путін допомагає. 4. Вирішити проблему ТВЕЛів для атомних електростанцій без участі ворожої держави. 5. Відмовитися від окупованих територій разом з її населенням.
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14.06.2021 21:51 Відповісти
Отказаться от оккпированных территорий?! Ок. Допустим отказались. Где гарантия, что на следующий день после этого ху...ло не захватит новые украинские территории , и не продолжит уже ними шантажировать Украину, и препятствовать ее интеграции с Западом?!
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14.06.2021 22:18 Відповісти
Він і без відмови так зробить. Від окупованих територій треба відмовлятися, бо населення там безнадійне. Вони не хочуть бути українцями. А московити нам непотрібні. Це той баласт, який вже тридцять років тягне Україну в імперію. Прихильники рускава міра в Україні - ннезрівнянно більша небезпека в порівнянні з путіним. Вони відверто заявляють, що не хочуть жити так, як цивілізований світ. Вони наполягають, що західні стандарти життя нам не підходять. Повернути ткриторії без населення? Захід такого не сприйме.
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15.06.2021 06:55 Відповісти
када нибуть. скарее всиво абизатильна...
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14.06.2021 22:05 Відповісти
"что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии, как странам-аспирантам, сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО"..... прям как ослик и морковка весящая перед носом.... - 13 лет прошло людей сколько погибло, а НАТО всё не решается включить Грузию и Украину в альянс боятся провоцировать расею.........
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14.06.2021 22:39 Відповісти
Столтенберг не в курсе, что на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году, на который на ссылается, ФРГ и Франция выступили против вступления Украины в НАТО.
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14.06.2021 22:48 Відповісти
13 лет уже ждём! Ну вот какая страна восточной Европы столько ждала пдч и потом ещё какой то срок до реального вступления? Нам нужно НАТО. ЕС отпадает. Наше будут брать по бросовым ценам и с квотой. А наш рынок внутренний для своих же производителей погибнет сразу под натиском продукции с ЕС. И так ели дышит.
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14.06.2021 23:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/441572 Во первых членство в НАТО, на данном этапе, не реально. Второе, а что оно даст?
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14.06.2021 23:32 Відповісти
Двері відкриті, але ланцюжок на болтові досі не відчеплений. Зараз натівцям підфартило - можна показувати пальцями на зєлєнскаго і українці всоромлено потупляться. Але цей фарт (до речі, англійською мовою буквально, fart) триватиме всього 4 роки. Які відмазки почнуться потім ? Знов реформи, корупція, бла-бла-бла ? ФРН та Франція досі послуговуються в сфері безпеки імперським мисленням 19-20 сторіччь. Причина саме в цьому.
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15.06.2021 00:07 Відповісти
Слова Столтенберга - морковка перед осликом. Вперед, НАТО ждет)))
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15.06.2021 00:16 Відповісти
Де ми і де НАТО , скоро і автомата не буде 1947 р
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15.06.2021 06:57 Відповісти
 
 