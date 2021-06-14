Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг
На саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии, согласно решению саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В коммюнике, в решениях, принятых сегодня, мы подтвердили наши решения, что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии, как странам-аспирантам, сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО и евроатлантической интеграции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО.
Он подчеркнул, что "главный месседж - это то, что НАТО солидарно с Украиной".
"Мы оказываем сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы предоставляем практическую поддержку, и мы активизируем нашу практическую поддержку в НАТО, но также на двустороннем уровне от разных союзников НАТО", - пояснил генсек.
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Ти з яких "ми"?
https://censor.net/ru/photo_news/3271150/skvernoe_pitanie_na_goncharovskom_poligone_voiny_pokazali_kak_vyglyadit_obed_fotoreportaj
Таран https://www.5.ua/polityka/obmovka-po-freidu-abo-rozkryti-karty-v-yes-rozkrytykuvaly-antykonstytutsiinu-zaiavu-ministra-oborony-pro-nato-210097.html почав із заяви , що адаптація ЗСУ до стандартів НАТО - тепер недосяжна мета (його заява вступає у суперечність із Конституцією).
Нещодавно стало відомо, що робота Офісу реформ МОУ - заблокована. Як https://www.facebook.com/reformsmod.UA/posts/2870249496377633 повідомила керівниця офісу Олеся Фаворська , серед іншого, з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проектного офісу до Міністерства оборони України та ГШ ЗС України (Повітрофлотський проспект, 6) було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проектами з оборонної реформи (позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та ГШ).І нарешті, 10 квітня міністр оборони http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/120_mou.pdf?fbclid=IwAR3MsemPCLsnY7ODOuITePwcbEnZ-GiAeNX9FhDVjM8SeqpCHS14cXp-Rds ліквідував Проєктний офіс реформ своїм наказом...."
все зависит от мудрого нарита.
Але ми з тобою тут знайомі вже багато років.
Це в останню хвилину записали в те коммюнике.
Или дверь только нарисована на бетонной стене?
двери открыты, двери открыты )