Зеленский: Мы благодарны НАТО за подтверждение, что Украина получит ПДЧ
Украина позитивно воспринимает решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса. При этом в итоговом документе саммита нет конкретных временных границ, на которые надеялась Украина.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметил Зеленский.
"Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - добавил он.
Президент обещает, что Украина продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны.
"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - добавил Зеленский.
Он также отметил, что собирается продолжить обсуждение евроатлантических стремлений Украины во время переговоров с президентом США Джо Байденом.
"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должен быть надлежащим образом оценена", - подытожил Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представление ПДЧ Украине на нем не обсуждали. Но в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киев должен продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.
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Ты посла в НАТО назначил( его ДВА года нет!)?
Твоего "посла" Маркарову США не признают, т.е. В США у нас НЕТ посла!
С американцами испортил отношения так, что у нас ДВА ГОДА нет посла США!
Идиот, только талдычить умеет :"пачему мы не в нате".
1.Нет посла Украины в США 2.Нет посла США в Украине .
На языке дипломатии это называется "разрывом официальных дипломатических отношений".
Вобще-то ЗЕ опять откровенно соврал. Никто не говорил, что Украина точно получит ПДЧ.
Было сказано, что Украина при определенных условиях МОЖЕТ получить ПДЧ.
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.