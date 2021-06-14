Зеленский: Мы благодарны НАТО за подтверждение, что Украина получит ПДЧ

Украина позитивно воспринимает решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса. При этом в итоговом документе саммита нет конкретных временных границ, на которые надеялась Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметил Зеленский.

"Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - добавил он.

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Президент обещает, что Украина продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - добавил Зеленский.

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Он также отметил, что собирается продолжить обсуждение евроатлантических стремлений Украины во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должен быть надлежащим образом оценена", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представление ПДЧ Украине на нем не обсуждали. Но в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киев должен продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.