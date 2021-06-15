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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом в ВСУ болеют 77 человек, - Командование медсил

Коронавирусом в ВСУ болеют 77 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 15 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 77 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 25 076 человек, летальных случаев 93. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 39 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 1 человек госпитализирован в учреждение здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 77 440 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 959 военные медики. Повторно провакцинировано 15 499 человек. За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 328 человек (первой дозой).

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15.06.2021 11:27 Ответить
 
 