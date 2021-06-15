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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о масштабах новых всплесков COVID-19: Коллапса медсистемы не прогнозируем

Ляшко о масштабах новых всплесков COVID-19: Коллапса медсистемы не прогнозируем

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.

Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 0

Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.

"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал он.

Читайте также: Летом ситуация с коронавирусом стабилизируется, осенью ожидаем рост случаев заболеваемости, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) медицина (2518) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Выражение морды лица полного дебила...
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15.06.2021 09:17 Ответить
Не зарікайся. Вава знов поїде до Буковелю.
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15.06.2021 09:22 Ответить
Очень сильно верю.
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15.06.2021 09:25 Ответить
А что было весной? Меры под тиском людей слоиали карантин коронобесов. И больше не допустят разгула секты ковида. Цеплясь за маски и вакцину корономафия только ускорит
судебный процесс за издевательмтво над правами людини
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15.06.2021 09:50 Ответить
Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса",

Цензор роки переплутав мабуть. марте-апреле 2021 года
Знову дезінформація(
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15.06.2021 10:42 Ответить
Вы же вакцинируете только Пфайзером чиновников, а пенсионеров 65+ только мало эфективной китайской вакциной и то до сентября провакцинируете в этой группе каплю в море. Ничего не измениться в этой эпидемии осенью. Потом все свалите, что это индийский штамп, который требует большей госпитализации в 2 раза и повышенную смертность. Ни в одной стране не вакцинировали чиновников впереди врачей и людей летнего возраста. Все чиновники ждали своей возрастной категории. Аморальная власть, позор.
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15.06.2021 10:43 Ответить
 
 