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Ляшко о масштабах новых всплесков COVID-19: Коллапса медсистемы не прогнозируем
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.
Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 0
Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.
"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал он.
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