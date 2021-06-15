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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про масштаби нових сплесків COVID-19: Колапсу медсистеми не прогнозуємо

Ляшко про масштаби нових сплесків COVID-19: Колапсу медсистеми не прогнозуємо

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз не прогнозується такого сплеску коронавірусу, який був навесні 2020 року. Тоді, за його словами, медична система не справлялася.

Про це він сказав в програмі Свобода слова на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на грані колапсу", - сказав він

Читайте: ВР ухвалила законопроєкт щодо виплат медпрацівникам, які постраждали від COVID-19

Автор: 

карантин (18172) медицина (2115) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Выражение морды лица полного дебила...
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15.06.2021 09:17 Відповісти
Не зарікайся. Вава знов поїде до Буковелю.
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15.06.2021 09:22 Відповісти
Очень сильно верю.
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15.06.2021 09:25 Відповісти
А что было весной? Меры под тиском людей слоиали карантин коронобесов. И больше не допустят разгула секты ковида. Цеплясь за маски и вакцину корономафия только ускорит
судебный процесс за издевательмтво над правами людини
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15.06.2021 09:50 Відповісти
Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса",

Цензор роки переплутав мабуть. марте-апреле 2021 года
Знову дезінформація(
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15.06.2021 10:42 Відповісти
Вы же вакцинируете только Пфайзером чиновников, а пенсионеров 65+ только мало эфективной китайской вакциной и то до сентября провакцинируете в этой группе каплю в море. Ничего не измениться в этой эпидемии осенью. Потом все свалите, что это индийский штамп, который требует большей госпитализации в 2 раза и повышенную смертность. Ни в одной стране не вакцинировали чиновников впереди врачей и людей летнего возраста. Все чиновники ждали своей возрастной категории. Аморальная власть, позор.
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15.06.2021 10:43 Відповісти
 
 