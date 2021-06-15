Ляшко про масштаби нових сплесків COVID-19: Колапсу медсистеми не прогнозуємо

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз не прогнозується такого сплеску коронавірусу, який був навесні 2020 року. Тоді, за його словами, медична система не справлялася.

Про це він сказав в програмі Свобода слова на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на грані колапсу", - сказав він

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