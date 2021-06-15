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Повышением налогов власть отпугивает от Украины инвесторов, - экономист

Повышением налогов власть отпугивает от Украины инвесторов, - экономист

Постоянными изменениями налогового законодательства правительство убивает доверие иностранных инвесторов. Законопроект №5600 нельзя принимать, он нанесет ущерб бизнесу и экономике страны.

Об этом заявил экс-министр экономики Сергей Терехин.

"Любая налоговая система должна быть стабильной. По одной причине. Если вы вкладываете деньги куда-то в рост, инвестицию делаете, то вам, по крайней мере, надо хотя бы пол года знать правила игры", - сказал Терехин.

По его словам, введение налоговых изменений с 1 июля, как это предлагает правительство, является неприемлемым. Так же как и стремление правительства залатать бюджетные дыры за счет повышения налогов для бизнеса.

"Резерва у нашего правительства нет. Единственный способ покрыть эти дыры - занимать или поднимать налоги. Но тут опять с одалживанием проблема, поскольку уже не все инвесторы в государственные бумаги верят, что им заплатят. И не все верят в стабильность налогового законодательства", - пояснил Терехин.

По его мнению, принимать законопроект №5600 нельзя, потому что он нанесет ущерб экономике.

"За пару лет получим так называемый аутпут, как говорят, выхлоп. Так нельзя. Каждый нардеп должен чувствовать теоретически ответственность за принятие своего решения", - сказал Терехин.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Автор: 

налоги (3238) Терехин Сергей (192)


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Повышением налогов власть отпугивает от Украины инвесторов, - экономист - Цензор.НЕТ 9000
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15.06.2021 11:53 Ответить
Гоните этого придурка Геттманцева в шею из власти
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15.06.2021 11:53 Ответить
для того они туда в ВР и поставлены, чтоб дрюкать Украину и заодно чтоб НИ одного инвестора, ни в коем случае на горизрнте не появилось. А наши инвестиционные няни все ждут и ждут, кого б облапошить, а их все нет и нет ....
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15.06.2021 12:10 Ответить
Когда то автобарыги под руководством южаниной и Васадзе создали проблему 5 мИЛЛИОНАМ украинцев с евробляхами . Потому и проиграли выборы и из парламента вылетели .
ЛЮБОЕ повышение налогов приведёт Зелёную власть к такому же итогу
ТОЛЬКО ВРАГ УКРАИНЫ В БЕДНОЙ СТРАНЕ ОББИРАЕТ НА НАСЕЛЕНИЕ НЕПОДЪЁМНЫМИ НАЛОГАМИ
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15.06.2021 12:03 Ответить
Вообще рекомендую Зелёным депутатам ( фотографам , клоунам и спортсменам ) пройти ЛИКБЕЗ у Геннадия Балашова ( ютуб) про налоги 5/10
БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВ УКРАИНА НЕ ДОГОНИТ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ И НЕ УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В СТРАНЕ
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15.06.2021 12:06 Ответить
Налоги повысили для Ахметова и хитросделанных «инвесторов» в зелёную энергетику, за которую мы все платим конские тарифы. Эксперты повышением не довольны.
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15.06.2021 12:30 Ответить
Не согласна с экспертами: не налоги, а зебильная непрофессиональная и коррумпированная власть отпугивает инвесторов!
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16.06.2021 02:27 Ответить
 
 