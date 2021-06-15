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Підвищенням податків влада відлякує від України інвесторів, - економіст

Підвищенням податків влада відлякує від України інвесторів, - економіст

Постійними змінами податкового законодавства уряд убиває довіру іноземних інвесторів. Законопроєкт №5600 не можна ухвалювати, він завдасть шкоди бізнесу та економіці країни.

Про це заявив ексміністр економіки Сергій Терьохін.

"Будь-яка податкова система має бути стабільною. Через одну причину. Якщо ви вкладаєте гроші кудись у зростання, інвестицію робите, то вам, принаймні, треба хоча б пів року знати правила гри", - сказав Терьохін.

За його словами, запровадження податкових змін з 1 липня, як це пропонує уряд, є неприйнятним. Так само як і прагнення уряду залатати бюджетні дірки коштом підвищення податків для бізнесу.

"Резерву в нашого уряду немає. Єдиний спосіб покрити ці дірки – позичати або піднімати податки. Але тут знову з позичанням проблема, оскільки вже не всі інвестори в державні папери вірять, що їм заплатять. І не всі вірять у стабільність податкового законодавства", - пояснив Терьохін.

На його думку, ухвалювати законопроєкт №5600 не можна, бо він завдасть шкоди економіці.

"За пару років отримаємо так званий аутпут, як кажуть, вихлоп. Так не можна. Кожний нардеп має відчувати теоретично відповідальність за ухвалення свого рішення", - сказав Терьохін.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення.

Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Автор: 

податки (3808) Терьохін (7)


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Повышением налогов власть отпугивает от Украины инвесторов, - экономист - Цензор.НЕТ 9000
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15.06.2021 11:53 Відповісти
Гоните этого придурка Геттманцева в шею из власти
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15.06.2021 11:53 Відповісти
для того они туда в ВР и поставлены, чтоб дрюкать Украину и заодно чтоб НИ одного инвестора, ни в коем случае на горизрнте не появилось. А наши инвестиционные няни все ждут и ждут, кого б облапошить, а их все нет и нет ....
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15.06.2021 12:10 Відповісти
Когда то автобарыги под руководством южаниной и Васадзе создали проблему 5 мИЛЛИОНАМ украинцев с евробляхами . Потому и проиграли выборы и из парламента вылетели .
ЛЮБОЕ повышение налогов приведёт Зелёную власть к такому же итогу
ТОЛЬКО ВРАГ УКРАИНЫ В БЕДНОЙ СТРАНЕ ОББИРАЕТ НА НАСЕЛЕНИЕ НЕПОДЪЁМНЫМИ НАЛОГАМИ
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15.06.2021 12:03 Відповісти
Вообще рекомендую Зелёным депутатам ( фотографам , клоунам и спортсменам ) пройти ЛИКБЕЗ у Геннадия Балашова ( ютуб) про налоги 5/10
БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВ УКРАИНА НЕ ДОГОНИТ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ И НЕ УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В СТРАНЕ
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15.06.2021 12:06 Відповісти
Налоги повысили для Ахметова и хитросделанных «инвесторов» в зелёную энергетику, за которую мы все платим конские тарифы. Эксперты повышением не довольны.
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15.06.2021 12:30 Відповісти
Не согласна с экспертами: не налоги, а зебильная непрофессиональная и коррумпированная власть отпугивает инвесторов!
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16.06.2021 02:27 Відповісти
 
 