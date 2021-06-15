С начала года полицейские Киева разыскали 460 сбежавших из дома детей

Полицейские Киева с начала года разыскали 460 сбежавших из дома детей. Чтобы избежать подобных ситуаций, ювенальные полицейские советуют родителям интересоваться жизнью своих детей и больше проводить с ними время.

Как информирует информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В течение года в полицию Киева поступило 460 сообщений о пропаже подростков. Совместными усилиями оперативников, патрульных, кинологов и ювенальных полицейских всех детей разыскали и вернули домой.

Как отметила временно исполняющая обязанности заместителя начальника отдела ювенальной превенции полиции Киева Яна Цимбал, после получения сообщения об исчезновении ребенка полицейские сразу ориентируют на розыск все наряды: "Если ребенок пошел из дома, надо немедленно обратиться в полицию. Предоставить правоохранителям о подростке как можно больше информации, которая обязательно поможет ускорить поиск: внешний вид, особые приметы и фотографию. Сделать заявление можно в ближайшем отделении полиции или по телефону 102".

Полицейские отмечают важность интересоваться жизнью своих детей и больше проводить вместе с ними совместный досуг. Кроме этого, обращать внимание на общение подростков с разными людьми в сети Интернет.

"Мы постоянно напоминаем родителям и лицами, их заменяющими, что нужно следить за своими детьми, а семейные споры решать мирным путем. Никогда не забывать и помнить, что несовершеннолетние могут более эмоционально воспринимать даже простую ситуацию и бежать из дома. Также советуем родителям не стесняться обращаться к специалистам, которые могут помочь решить конфликтные ситуации с ребенком и помнить, что вы всегда можете рассчитывать и на нашу помощь ", - добавила полицейская.

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