Олигархическая система снижает шансы на "украинское экономическое чудо", - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что олигархическая система экономических отношений тормозит развитие государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Шмыгаль сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".
"Не первый год политики, эксперты и общественность дискутируют о том, что именно мешает Украине стать чрезвычайно успешной, экономически продвинутой страной в мире. Кто-то говорит о слишком большой доле государства в экономике, кто-то – об отсутствии экономической стратегии, кто-то – о высоких налогах. Каждый по своему прав. Но все сходятся на том, что система экономических отношений, которая достаточно давно сформировалась в нашей стране, тормозит наше развитие и снижает шансы на "украинское экономическое чудо". Речь идет об олигархической системе отношений, которая связала экономику, политику", - отметил глава правительства.
По его словам, в последние 10–15 лет о существовании этой системы "знали все, но никто ничего не делал, чтобы ее переломить".
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Так Зе еще не называли
И тогда идиоты во власти стали повышать налоги
Им уже тогда говорили - ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - ОНА ПЕРЕСТАНЕТ НЕСТИ ЯЙЦА
из-за налоговой политики большая часть бизнеса выехала из страны и теперь Вы пытаетесь навесить налоги на простых бедных людей, ЭТО ПУТЬ В ПРОПАСТЬ ВАШЕЙ ВЛАСТИ
Я теж вважаю, що головним фактором зруйнування економіки України є людський фактор і він продовжує діяти сьогодні.
https://censor.net/ru/user/446251
Не знижує, а знищує.
https://censor.net/ru/comments/locate/3271517/01921449-1177-71c3-82e1-29cbd9df494c
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Дуже глибока помилка, СН прийшли у владу перше за все для свого збагачення - це вони добре знають і розуміють.
Справа в тому, що політика в Україні стала одним із видів бізнесу, який не платить податків і має надійний дах(кришу)