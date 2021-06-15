Олигархическая система снижает шансы на "украинское экономическое чудо", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что олигархическая система экономических отношений тормозит развитие государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Шмыгаль сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Не первый год политики, эксперты и общественность дискутируют о том, что именно мешает Украине стать чрезвычайно успешной, экономически продвинутой страной в мире. Кто-то говорит о слишком большой доле государства в экономике, кто-то – об отсутствии экономической стратегии, кто-то – о высоких налогах. Каждый по своему прав. Но все сходятся на том, что система экономических отношений, которая достаточно давно сформировалась в нашей стране, тормозит наше развитие и снижает шансы на "украинское экономическое чудо". Речь идет об олигархической системе отношений, которая связала экономику, политику", - отметил глава правительства.

По его словам, в последние 10–15 лет о существовании этой системы "знали все, но никто ничего не делал, чтобы ее переломить".

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