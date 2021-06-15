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Олигархическая система снижает шансы на "украинское экономическое чудо", - Шмыгаль

Олигархическая система снижает шансы на

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что олигархическая система экономических отношений тормозит развитие государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Шмыгаль сказал в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Не первый год политики, эксперты и общественность дискутируют о том, что именно мешает Украине стать чрезвычайно успешной, экономически продвинутой страной в мире. Кто-то говорит о слишком большой доле государства в экономике, кто-то – об отсутствии экономической стратегии, кто-то – о высоких налогах. Каждый по своему прав. Но все сходятся на том, что система экономических отношений, которая достаточно давно сформировалась в нашей стране, тормозит наше развитие и снижает шансы на "украинское экономическое чудо". Речь идет об олигархической системе отношений, которая связала экономику, политику", - отметил глава правительства.

По его словам, в последние 10–15 лет о существовании этой системы "знали все, но никто ничего не делал, чтобы ее переломить".

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Автор: 

олигарх (1027) экономика (3878) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
Головне що заважає,це відсутність української державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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15.06.2021 13:05
+6
Віслючок,ось українське диво і не лише економичне !!!)))
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15.06.2021 13:06
+6
І це каже Ахметкине протяже.
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15.06.2021 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Головне що заважає,це відсутність української державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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15.06.2021 13:05 Ответить
давайте переживем "ЗЕльоное чудо", и если останемся живы будем планировать дальнейшую жизнь
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15.06.2021 13:26 Ответить
Віслючок,ось українське диво і не лише економичне !!!)))
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15.06.2021 13:06 Ответить
І це каже Ахметкине протяже.
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15.06.2021 13:07 Ответить
Сказал Шмыгаль, человек Ахметова.
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15.06.2021 13:09 Ответить
Прям так Ахметов и приказал сказать, снижает экономическое чудо? 😂😂😂
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15.06.2021 13:11 Ответить
"Украинское экономическое чудо".
Так Зе еще не называли
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15.06.2021 13:11 Ответить
спочатку злізь з кукана рижої мразі, потім матимеш право щось розпатякувати про обмеження впливу олігархів.
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15.06.2021 13:11 Ответить
Всех на комплексную медкомиссию в Павловскую клинику.
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15.06.2021 13:11 Ответить
Не знижує, а знищує.
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15.06.2021 13:11 Ответить
Економічєскоє чудо Шмигаль і його зелений уряд демонструє прямо зараз, під овації тих самих олігархів. Зубожілі - у ступорі, іноземні партнери - в а*ує.
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15.06.2021 13:14 Ответить
Шмыгать , Украина в 91 стартовала с хорошими активами
И тогда идиоты во власти стали повышать налоги
Им уже тогда говорили - ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - ОНА ПЕРЕСТАНЕТ НЕСТИ ЯЙЦА
из-за налоговой политики большая часть бизнеса выехала из страны и теперь Вы пытаетесь навесить налоги на простых бедных людей, ЭТО ПУТЬ В ПРОПАСТЬ ВАШЕЙ ВЛАСТИ
Олигархическая система снижает шансы на "украинское экономическое чудо", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3329
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15.06.2021 13:16 Ответить
Ти не звернув увагу на значний фактор впливу на економіку України в 90-х. Значна частина ВВП при совку в Україні формувалась за рахунок підприємств ВПК. Перевести підприємства ВПК на мирну продукцію не змогли бо "идиоты во власти" думали лише про свої кишені.
Я теж вважаю, що головним фактором зруйнування економіки України є людський фактор і він продовжує діяти сьогодні.
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15.06.2021 14:31 Ответить
ну, так з фізичних осіб набагато легше здерти податки, аніж з юридичних
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15.06.2021 14:38 Ответить
Не снижает ,а лишает шансов!
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15.06.2021 13:17 Ответить


https://censor.net/ru/user/446251

Не знижує, а знищує.
https://censor.net/ru/comments/locate/3271517/01921449-1177-71c3-82e1-29cbd9df494c
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15.06.2021 13:22 Ответить
Вдень світло,а вночі темно.Заплатіть мені з/п прем'єр-міністра за те, що я вам це розжував!
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15.06.2021 13:20 Ответить
https://censor.net/ru/news/3271279/tsentrenergo_otdali_kolomoyiskomu_lichno_zelenskiyi_i_goncharuk_ekssekretar_snbo_danilyuk
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15.06.2021 13:20 Ответить
Ну шо они несут, шо несут??! Главное чудо - зеленая власть, которая не знает, не понимает что делать. Дергается во все стороны, вешает лапшу зедебилам, а ни экономического ни политического продвижения нет. Армия деградирует, снабжение деградировало. Одни выпускники Трускавецкой академии процветают. Кстати, как там, 1млрд деревьев уже посадили?? Хотя о чем я, сейчас главное защитить язык ордынский от бендеров.
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15.06.2021 13:21 Ответить
"Главное чудо - зеленая власть, которая не знает, не понимает что делать."
***
Дуже глибока помилка, СН прийшли у владу перше за все для свого збагачення - це вони добре знають і розуміють.
Справа в тому, що політика в Україні стала одним із видів бізнесу, який не платить податків і має надійний дах(кришу)
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15.06.2021 14:36 Ответить
Спрыгнул Шнягаль! Расходитесь - чуда не будет!
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15.06.2021 13:39 Ответить
...кіномеханік п'яний.
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15.06.2021 14:37 Ответить
Сам звідки виліз і кому ти служиш мерзота?
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15.06.2021 14:22 Ответить
Высказался представитель олигархата об олигархах. Вот на каких лохов расчитано это высказыаание???
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15.06.2021 15:45 Ответить
Это было ясно, когда Беня Коломой вернулся из переховування в Израиле в день "посвящения" Зеленского в сан "найВеликолепнейшего".... Сразу стало ясно, что стране кирдык...ведь у Бени очень хороший аппетит...
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15.06.2021 16:25 Ответить
як смішно чути про боротьбу з олігархами від тих хто на них працював десятиріччями.
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15.06.2021 18:00 Ответить
 
 