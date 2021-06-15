Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский

Большой бизнес не должен влиять на чиновников, депутатов и других должностных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

По словам Зеленского, он уважает большой бизнес.

"Я сам 20 лет работал в бизнесе. Знаю, как это непросто. Как это непросто выбиваться, быть одним из лучших. Это тоже война, она цивилизованная. Я именно за цивилизованную войну, за цивилизованную конкуренцию. Когда я занимался бизнесом, я никогда не просил поддержки государства, мы не имели этого. Сейчас без каких-либо упреков это говорю", - отметил президент.

В то же время, когда бизнесмены начинают пользоваться государственным бюджетом, влиять на чиновников, депутатов и других, то это не есть рыночной экономикой.

Также читайте: Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский