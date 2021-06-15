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Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский

Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский

Большой бизнес не должен влиять на чиновников, депутатов и других должностных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

По словам Зеленского, он уважает большой бизнес. 

"Я сам 20 лет работал в бизнесе. Знаю, как это непросто. Как это непросто выбиваться, быть одним из лучших. Это тоже война, она цивилизованная. Я именно за цивилизованную войну, за цивилизованную конкуренцию. Когда я занимался бизнесом, я никогда не просил поддержки государства, мы не имели этого. Сейчас без каких-либо упреков это говорю", - отметил президент.

В то же время, когда бизнесмены начинают пользоваться государственным бюджетом, влиять на чиновников, депутатов и других, то это не есть рыночной экономикой.

Также читайте: Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) олигарх (1027) экономика (3878)


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Топ комментарии
+27
Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8873
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15.06.2021 11:07
+15
Во,тварь брехливая ...помним видосы с воплями,что тебе,***** ,отказали с баблом на очередных "сватов")
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15.06.2021 11:10
+15
Чуєш, "бізнесмен", ану розкажи: як 35 твоїх компаній сплатили до бюджету менше, ніж витратили ви і ваші сім'ї за цей же час? Про офшори вже навіть не смішно нагадувати. Ну а з такою підтримкою, як Бєня, державні кошти не потрібні. І чому ти не згадав про $40 "приватівських" лямів, що пройшли через твої фірми? То такий дріб'язок, що не вартий уваги?
Але можеш радіти, недолуге: бізнесмен з тебе кращий, ніж юрист.
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15.06.2021 11:12
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Так этот цирк никто не закрывал на два месяца без оплаты.
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15.06.2021 11:06 Ответить
- Делай как я, делай лучше... (с)
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15.06.2021 11:46 Ответить
та и "никогда не просил" , но получал из минобороны расеи финансирование..

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
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15.06.2021 11:56 Ответить
"Прастой чєстний парєнь, из народа"...
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15.06.2021 12:02 Ответить
10 фирмочек и налоги платить не надо!
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15.06.2021 11:06 Ответить
Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8873
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15.06.2021 11:07 Ответить
еще бы . при наличии бородатой бабушки
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15.06.2021 11:10 Ответить
Во,тварь брехливая ...помним видосы с воплями,что тебе,***** ,отказали с баблом на очередных "сватов")
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15.06.2021 11:10 Ответить
Чуєш, "бізнесмен", ану розкажи: як 35 твоїх компаній сплатили до бюджету менше, ніж витратили ви і ваші сім'ї за цей же час? Про офшори вже навіть не смішно нагадувати. Ну а з такою підтримкою, як Бєня, державні кошти не потрібні. І чому ти не згадав про $40 "приватівських" лямів, що пройшли через твої фірми? То такий дріб'язок, що не вартий уваги?
Але можеш радіти, недолуге: бізнесмен з тебе кращий, ніж юрист.
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15.06.2021 11:12 Ответить
"Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский" - пам'ятаємо хто тобі давав бабки: https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского
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15.06.2021 11:13 Ответить
Бізнес - це коли працюєш і платиш податки, а не береш бабло за корпоративи чорним налом. Форштейн, Косоворотний принижень?
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15.06.2021 11:15 Ответить
а тепер при найчеснішому Зе олігархи увсю дерибанять держбюджет, розставляють своїх людей,отримують преференції...а винен всеравно парашенка гад зі своїм *монопольним* положенням на ринку кондитерки
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15.06.2021 11:15 Ответить
хватало поддержки олигарха, который грабил государство
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15.06.2021 11:15 Ответить
Щоб у держави просити допомоги, потрібно цій державі платити податки а не виводити гроші в офшори, османські, наприклад і показувати фіктивні збитки.
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15.06.2021 11:17 Ответить
М-да, синхрон, однако.
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15.06.2021 11:18 Ответить
Вас це дивує? 😊 Зебілів теж. 🤢😰
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15.06.2021 11:20 Ответить
Если бы ты, *******, просил помощи у государства, то тебе, *******, надо было сначала объяснить причину неуплаты налогов и вывод средств в офшоры. А ты, паскудник, ой как этого не хотел.
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15.06.2021 11:17 Ответить
Крисити гроші, не сплачувати податки, які мали йти на зарплати лікарям, вчителям, це не красти?!

Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны.

https://streebogblog.wordpress.com/2020/07/05/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/
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15.06.2021 11:24 Ответить
Вот же ****, брешет как дышит..
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15.06.2021 11:26 Ответить
Беня брав гроші в Нацбанку.. для Привату..а потім роздавав 95 кварталам або напряму або через офшори ..Бреше як дихає
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15.06.2021 11:30 Ответить
Конечно Шмаркля, ты брал бало у Бени, а вот Беня тырил у государства.
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15.06.2021 11:31 Ответить
А прахошенко только и сидел возле корыта. Спросите сколько через Членинскую хузню бабла государственного прошло?
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15.06.2021 11:33 Ответить
А те, що гівняні фільми ЗЕленого ублюдка фінансувалися з ГосБюджета Рассєюшкі - то не щитається, ЗЕлене гнида???


Коли я займався бізнесом, то ніколи не просив підтримки держави, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7770
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15.06.2021 11:39 Ответить
Убивать за деньги чей-то авторитет со сцены это называется бизнесом ?
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15.06.2021 11:49 Ответить
ЗЕ- БРЕХЛИВАЯ *****!!!!В 2016 году ,фирма "Грин Филмс", которой Зеленский владеет через кипрскую компанию, победила в конкурсе на получение частичного финансирования производства киноленты из российского бюджета.
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15.06.2021 11:51 Ответить
Юмористический театр и даже съемки комедийных фильмов- какое отношение они имеют к " государственной помощи". Это что оборонка, тяжелая индустрия, добывающая отрасль, ну не знаю медицина, образование в конце концов. "Государственная помощь" юмористам могла быть только в одном случае, и это " заказуха" от власти, больше ни как. Не получал.., значит молодец, но ее и не должны были бы давать априори.
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15.06.2021 12:27 Ответить
Все верно. Компания 95-й квартал не получала ничего из украинского бюджета. Они целенаправленно разоряли бюджет российский. Это подвиг во время войны.
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15.06.2021 13:43 Ответить
 
 