Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский
Большой бизнес не должен влиять на чиновников, депутатов и других должностных лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".
По словам Зеленского, он уважает большой бизнес.
"Я сам 20 лет работал в бизнесе. Знаю, как это непросто. Как это непросто выбиваться, быть одним из лучших. Это тоже война, она цивилизованная. Я именно за цивилизованную войну, за цивилизованную конкуренцию. Когда я занимался бизнесом, я никогда не просил поддержки государства, мы не имели этого. Сейчас без каких-либо упреков это говорю", - отметил президент.
В то же время, когда бизнесмены начинают пользоваться государственным бюджетом, влиять на чиновников, депутатов и других, то это не есть рыночной экономикой.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
Але можеш радіти, недолуге: бізнесмен з тебе кращий, ніж юрист.
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны.
https://streebogblog.wordpress.com/2020/07/05/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/