Коли я займався бізнесом, то ніколи не просив підтримки держави, - Зеленський

Великий бізнес не повинен впливати на чиновників, депутатів та інших посадових осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив в ході прес-конференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

За словами Зеленського, він поважає великий бізнес.

"Я сам 20 років працював в бізнесі. Знаю, як це непросто. Як це непросто вибиватися, бути одним з кращих. Це теж війна, вона цивілізована. Я саме за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію. Коли я займався бізнесом, я ніколи не просив підтримки держави, ми не мали цього. Зараз без будь-яких докорів це говорю", - зазначив президент.

У той же час, коли бізнесмени починають користуватися державним бюджетом, впливати на чиновників, депутатів та інших, то це не є ринковою економікою.

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