Коли я займався бізнесом, то ніколи не просив підтримки держави, - Зеленський
Великий бізнес не повинен впливати на чиновників, депутатів та інших посадових осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив в ході прес-конференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".
За словами Зеленського, він поважає великий бізнес.
"Я сам 20 років працював в бізнесі. Знаю, як це непросто. Як це непросто вибиватися, бути одним з кращих. Це теж війна, вона цивілізована. Я саме за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію. Коли я займався бізнесом, я ніколи не просив підтримки держави, ми не мали цього. Зараз без будь-яких докорів це говорю", - зазначив президент.
У той же час, коли бізнесмени починають користуватися державним бюджетом, впливати на чиновників, депутатів та інших, то це не є ринковою економікою.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
Але можеш радіти, недолуге: бізнесмен з тебе кращий, ніж юрист.
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны.
https://streebogblog.wordpress.com/2020/07/05/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/