ГБР возбудило уголовное производство против "слуги народа" Семинского

ГБР 3 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского.

Такая информация содержится в Едином реестре досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Семинскому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а именно присвоение части прибыли газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период нахождения на должности председателя правления компании.

Напомним, 18 марта экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский обратился в ГБР с заявлением о том, что Олег Семинский не имел никаких правовых оснований выводить средства из "Нефтегаздобычи", поскольку не был акционером компании, а делал это для собственного незаконного обогащения.

Сначала ГБР отказалось внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование в отношении нардепа. Однако Рудьковский обратился в суд с жалобой на бездействие ГБР.

27 апреля Шевченковский районный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР безотлагательно внести в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном Семинским, и начать досудебное расследование.

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Как сообщалось ранее, Олег Семинский, который ранее работал директором крупнейшей нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча", обвиняет в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского в похищении, которое якобы состоялось в 2012 году.

На обнародованных изданием Цензор.НЕТ записях прослушки СБУ, Семинский обсуждает способы "отжать" долю вместе с известным криминальным авторитетом Андреем Мельником, которого ранее Семинский как раз и называл одним из исполнителей его якобы похищения.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде. Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

По словам Рудьковского, причина противостояния – попытки Семинского "отжать" долю 25% компании, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов, которая принадлежит семье экс-министра.

Экс-министр даже обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, где подробно изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

Напомним также, что в начале этой весны Рудьковский добровольно вернулся в Украину, узнав о том, что правоохранители подозревают его в похищении Семинского, и получил формальное подозрение по этому делу.

"Рудьковский, услышав об обвинениях, вернулся из заграницы и сам инициировал сотрудничество со следствием. Помимо того, что обвинения абсолютно беспочвенны, в документах дела нет ни одного доказательства мотива и вины Рудьковского. А отсылка к экзотическим аргументам, как-то позиция экстрасенсов с тв-шоу по фотографии заявителя, вообще является юридическим ноу-хау", – заявил адвокат экс-министра Николай Катеринчук.

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