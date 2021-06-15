ДБР порушило кримінальне провадження проти "слуги народу" Семінського

ДБР 3 червня порушило кримінальне провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського.

Така інформація міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Семінському інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.

Нагадаємо, 18 березня ексміністр транспорту України Микола Рудьковський звернувся до ДБР із заявою про те, що Олег Семінський не мав жодних правових підстав виводити кошти з "Нафтогазвидобування", оскільки не був акціонером компанії, а робив це для власного незаконного збагачення.

Спочатку ДБР відмовилося внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування щодо нардепа. Однак Рудьковський звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР.

27 квітня Шевченківський районний суд задовольнив скаргу та зобов'язав ДБР невідкладно внести до ЄРДР відомості про злочин, вчинений Семінським, та розпочати досудове розслідування.

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Як повідомлялося раніше, Олег Семінський, який раніше працював директором найбільшої нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування", звинувачує в тому числі ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у викраденні, яке нібито відбулося в 2012 році.

На оприлюднених виданням Цензор.НЕТ записах прослушки СБУ, Семінський обговорює способи "віджати" частку разом з відомим кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, якого раніше Семінський якраз і називав одним з виконавців його нібито викрадення.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди. Раніше майбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

За словами Рудьковського, причина протистояння - спроби Семінського "віджати" частку 25% компанії, еквівалентну приблизно 150 мільйонам доларів, яка належить сім'ї ексміністра.

Ексміністр навіть звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, де докладно виклав всі обставини цієї історії - але лист залишився без відповіді.

На початку цієї весни Рудьковський добровільно повернувся в Україну, дізнавшись про те, що правоохоронці підозрюють його у викраденні Семінського, і отримав формальну підозра у цій справі.

"Рудьковський, почувши про звинувачення, повернувся з-за кордону і сам ініціював співпрацю зі слідством. Крім того, що обвинувачення абсолютно безпідставні, в документах справи немає жодного доказу мотиву і вини Рудьковського. А відсилання до екзотичних аргументів, як-то позиція екстрасенсів з ТБ-шоу за фотографією заявника, взагалі є юридичним ноу-хау", - заявив адвокат ексміністра Микола Катеринчук.

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