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Новости
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35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж

Уникальность пляжа заключается в том, что его создали за частные средства в подарок горожанам, а строительство велось с нуля. Кто создатель, сколько было потрачено средств и почему именно "инклюзивный" - читайте далее.

В Одессе в районе пляжа "Дельфин" торжественно открыли пляж для людей с инвалидностью, который по праву можно назвать лучшим инклюзивным пляжем в Украине. Церемонию открытия возглавил мэр Одессы Геннадий Труханов и инвестор, создавший этот пляж — бизнесмен Юрий Дегас, сообщает Думская.

На мероприятии присутствовали представители всех городских инклюзивных организаций, а для детей с ДЦП была организована специальная развлекательная программа.

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35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 02
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 03
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 04
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 05
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 06
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 07
35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 08

Создатель объекта, Юрий Дегас, владеет популярным одесским пляжем "Калетон", расположенным по соседству. Ранее рядом с ним был небольшой пандус для спуска на колясках в воду, но он был неудобным и не удовлетворял всех нужд людей с инвалидностью.

35 миллионов в песок: в Одессе открыли уникальный инклюзивный пляж 09

"Сначала я хотел поставить хороший пандус, привлек представителей инклюзивных организаций и уже во время общения с ними понял, что только пандусом не закроешь все проблемы людей с инвалидностью. Так мы начали планировать создание пляжа, на участке, где раньше были только камни, и вода разрушала подпорную стену" - рассказывает Юрий.

По словам Дегаса, проект удалось реализовать в рекордные сроки - всего 7 месяцев. Городская власть не затягивала разрешительную документацию, а компания "Дегас Груп" обеспечила бесперебойное финансирование. Из-за сложности работ, смета постоянно увеличивалась, и вместо запланированных 15 млн гривен, строительство обошлось в 35 млн.

"Мне откровенно не верили, что можно создать социальный объект просто так для людей, сделать его по всем нормам и требованиям. И не взяв для этого существующий пляж - а построив новый с нуля на 4500 кв.м. Я хочу показать, что в Одессе и Украине бизнес может создавать проекты не только для заработка, но и для людей, особенно для тех, кто нуждается в помощи" - говорит Юрий Дегас.

Согласно концепции "Территория равных возможностей" - установлен 46-метровый пандус с правильным углом наклона, специальный лифт, 4 пандуса в воду, а людей на пляж доставляют переоборудованные электрокары. Безбарьерную среду обеспечивает большой настил, а для незрячих выложена тактильная плитка. Все услуги на пляже абсолютно бесплатны, он открыт для всех горожан и гостей города.

Также, на открытии мэр Одессы и создатель пляжа подняли "Голубой флаг" - это престижная международная отметка, которая выдается за качество морской воды и инфраструктуру. Отметим, что "Голубым флагом" отмечен только один местный пляж.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

Одесса (7868) пляж (249) инклюзия (39)


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В фекаліях не купаюся...
В Одєссі немає очисних споруд каналізації...
Гугліть...
))
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15.06.2021 14:34 Ответить
А от по пандусу - і у фекалії! Це ж круто! Краще б все-таки спочатку очисні зробили б. В окремі періоди вода має вигляд прокислого бульйону.
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15.06.2021 14:45 Ответить
Это для того, что бы гавно вроде тебя здесь не плавало
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15.06.2021 14:50 Ответить
Вам там комфортно...
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15.06.2021 14:54 Ответить
А если найду ? Я вот сходу могу сказать в районе бывших "Красных зорь" досих пор имеется
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15.06.2021 16:47 Ответить
Оккупация обещественного пляжа под видом "заботы об инвалидах". В стиле хрюскомирно-опзжных мразей, что еще ожидать от одесских властей.
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15.06.2021 16:43 Ответить
 
 