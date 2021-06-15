УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8451 відвідувач онлайн
Новини
12 206 6

35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж

Унікальність пляжу полягає в тому, що його створили за приватні кошти в подарунок містянам, а будівництво велося з нуля. Хто засновник, скільки було витрачено коштів і чому саме "інклюзивний" - читайте далі.

В Одесі в районі пляжу "Дельфін" урочисто відкрили пляж для людей з інвалідністю, який по праву можна назвати найкращим інклюзивним пляжем в Україні. Церемонію відкриття очолив мер Одеси Геннадій Труханов та інвестор, який створив цей пляж, - бізнесмен Юрій Дегас, повідомляє Думська.

На заході були присутні представники всіх міських інклюзивних організацій, а для дітей із ДЦП була організована спеціальна розважальна програма.

35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 01
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 02
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 03
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 04
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 05
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 06
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 07
35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 08

Засновник об'єкта, Юрій Дегас, володіє популярним одеським пляжем "Калетон", розташованим по сусідству. Раніше поруч із ним був невеликий пандус для спуску на візках у воду, але він був незручним і не задовольняв усіх потреб людей з інвалідністю.

35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж 09

"Спочатку я хотів поставити хороший пандус, залучив представників інклюзивних організацій і вже під час спілкування з ними зрозумів, що самим пандусом не закриєш усі проблеми людей з інвалідністю. Так ми почали планувати створення пляжу, на ділянці, де раніше було лише каміння, і вода руйнувала підпірну стіну", - розповідає Юрій.

За словами Дегаса, проєкт вдалося реалізувати в рекордні терміни - лише 7 місяців. Міська влада не затягувала дозвільну документацію, а компанія "Дегас Груп" забезпечила безперебійне фінансування. Через складність робіт, кошторис постійно збільшувався, і замість запланованих 15 млн гривень, будівництво кошувало 35 млн.

"Мені відверто не вірили, що можна створити соціальний об'єкт просто так для людей, зробити його за всіма нормами і вимогами. І не взявши для цього існуючий пляж - а побудувавши новий з нуля на 4500 кв.м. Я хочу показати, що в Одесі й Україні бізнес може створювати проєкти не тільки для заробітку, а й для людей, особливо для тих, хто потребує допомоги", - каже Юрій Дегас.

Згідно з концепцією "Територія рівних можливостей" - встановлено 46-метровий пандус із правильним кутом нахилу, спеціальний ліфт, 4 пандуси у воду, а людей на пляж доставляють переобладнані електрокари. Безбар'єрне середовище забезпечує великий настил, а для незрячих викладено тактильну плитку. Всі послуги на пляжі абсолютно безкоштовні, він відкритий для всіх містян і гостей міста.

Також на відкритті мер Одеси і засновник пляжу підняли "Блакитний прапор" - це престижна міжнародна відмітка, яка видається за якість морської води та інфраструктуру. Зазначимо, що "Блакитним прапором" відзначено лише один місцевий пляж.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

Одеса (5437) пляж (153) інклюзія (69)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В фекаліях не купаюся...
В Одєссі немає очисних споруд каналізації...
Гугліть...
))
показати весь коментар
15.06.2021 14:34 Відповісти
А от по пандусу - і у фекалії! Це ж круто! Краще б все-таки спочатку очисні зробили б. В окремі періоди вода має вигляд прокислого бульйону.
показати весь коментар
15.06.2021 14:45 Відповісти
Это для того, что бы гавно вроде тебя здесь не плавало
показати весь коментар
15.06.2021 14:50 Відповісти
Вам там комфортно...
показати весь коментар
15.06.2021 14:54 Відповісти
А если найду ? Я вот сходу могу сказать в районе бывших "Красных зорь" досих пор имеется
показати весь коментар
15.06.2021 16:47 Відповісти
Оккупация обещественного пляжа под видом "заботы об инвалидах". В стиле хрюскомирно-опзжных мразей, что еще ожидать от одесских властей.
показати весь коментар
15.06.2021 16:43 Відповісти
 
 