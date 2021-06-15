35 мільйонів у пісок: в Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж

Унікальність пляжу полягає в тому, що його створили за приватні кошти в подарунок містянам, а будівництво велося з нуля. Хто засновник, скільки було витрачено коштів і чому саме "інклюзивний" - читайте далі.

В Одесі в районі пляжу "Дельфін" урочисто відкрили пляж для людей з інвалідністю, який по праву можна назвати найкращим інклюзивним пляжем в Україні. Церемонію відкриття очолив мер Одеси Геннадій Труханов та інвестор, який створив цей пляж, - бізнесмен Юрій Дегас, повідомляє Думська.

На заході були присутні представники всіх міських інклюзивних організацій, а для дітей із ДЦП була організована спеціальна розважальна програма.

















Засновник об'єкта, Юрій Дегас, володіє популярним одеським пляжем "Калетон", розташованим по сусідству. Раніше поруч із ним був невеликий пандус для спуску на візках у воду, але він був незручним і не задовольняв усіх потреб людей з інвалідністю.

"Спочатку я хотів поставити хороший пандус, залучив представників інклюзивних організацій і вже під час спілкування з ними зрозумів, що самим пандусом не закриєш усі проблеми людей з інвалідністю. Так ми почали планувати створення пляжу, на ділянці, де раніше було лише каміння, і вода руйнувала підпірну стіну", - розповідає Юрій.

За словами Дегаса, проєкт вдалося реалізувати в рекордні терміни - лише 7 місяців. Міська влада не затягувала дозвільну документацію, а компанія "Дегас Груп" забезпечила безперебійне фінансування. Через складність робіт, кошторис постійно збільшувався, і замість запланованих 15 млн гривень, будівництво кошувало 35 млн.

"Мені відверто не вірили, що можна створити соціальний об'єкт просто так для людей, зробити його за всіма нормами і вимогами. І не взявши для цього існуючий пляж - а побудувавши новий з нуля на 4500 кв.м. Я хочу показати, що в Одесі й Україні бізнес може створювати проєкти не тільки для заробітку, а й для людей, особливо для тих, хто потребує допомоги", - каже Юрій Дегас.

Згідно з концепцією "Територія рівних можливостей" - встановлено 46-метровий пандус із правильним кутом нахилу, спеціальний ліфт, 4 пандуси у воду, а людей на пляж доставляють переобладнані електрокари. Безбар'єрне середовище забезпечує великий настил, а для незрячих викладено тактильну плитку. Всі послуги на пляжі абсолютно безкоштовні, він відкритий для всіх містян і гостей міста.

Також на відкритті мер Одеси і засновник пляжу підняли "Блакитний прапор" - це престижна міжнародна відмітка, яка видається за якість морської води та інфраструктуру. Зазначимо, що "Блакитним прапором" відзначено лише один місцевий пляж.

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