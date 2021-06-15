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Принятие законопроекта о промвыбросах остановит научно-технический прогресс в Украине, - эколог

Принятие законопроекта о промвыбросах остановит научно-технический прогресс в Украине, - эколог

Принятие законопроекта о снижении промышленных выбросов (4167) в предложенной редакции будет тормозить научно-техническое развитие Украины.

  Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина.

"Закон в той редакции, которая финально обсуждалась, не давал четкого ответа на вопрос, каким образом НДТМ (Справочник наилучших доступных технологий и методов) будет управляться. Потому что выводы на основе НДТМ будут являться причиной для пересмотра нормативов. А вот кто управляет НДТМ, какой статус этого документа, в законе отсутствует напрочь. Отсутствует понимание вообще, кто будет управлять этими документами, кто будет пересматривать, как будут вообще разрабатываться эти наилучшие доступные технологии и методы", - рассказала Берзина. Она также отметила, что слепое копирование европейских экологических норм и НДТМ без учета состояния и возможностей отечественной промышленности и экономики в целом будут иметь негативные последствия для развития нашей страны.

"Голые переводы с европейских брефов – это на корню губит вообще научно-технический прогресс в Украине. Получается, что мы вообще не учитываем то, что происходит в нашей стране. А у нас по многим отраслям все-таки есть лучший технический потенциал", - объяснила Берзина.

Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса. В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.

Автор: 

промышленность (297) экология (1607)


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Эммм... А он был?
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15.06.2021 16:08 Ответить
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15.06.2021 16:18 Ответить
Я теж поіржав
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15.06.2021 18:18 Ответить
не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса. Источник: https://censor.net/ru/n3271592
Бандитскую малину бизнес спросили:
- Можно ли списывать старые вагоны?
- Бандитская малина бизнес собрался на совет
- Бандитская малина бизнес врагу сказала нет!
- Можно ли принимать закон о промвыбросах?
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15.06.2021 16:18 Ответить
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА"
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Чого б це донька запоребрикової структури стала перейматися науково-технічним прогресом в Україні?
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15.06.2021 18:19 Ответить
Я не понял. Мухи против говна? Экологи, которые должны грызть глотки за уменьшение выбросов, против уменьшения? Круто
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16.06.2021 01:03 Ответить
 
 